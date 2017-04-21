Dha Yurt Bülteni - 1
YSK tepkisinde temsili sandığa peçete atıldıDENİZLİ'de, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) dışarıdan getirildikleri kanıtlanmadıkça mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin verdiği karar, 'Hayır Daha Bitmedi Platformu' üyesi yaklaşık 100 kişi tarafından temsili sandığa üzerinde...
YSK tepkisinde temsili sandığa peçete atıldı
DENİZLİ'de, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) dışarıdan getirildikleri kanıtlanmadıkça mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin verdiği karar, 'Hayır Daha Bitmedi Platformu' üyesi yaklaşık 100 kişi tarafından temsili sandığa üzerinde 'hayır' yazılı peçeteler atılarak protesto edildi.
Denizli'de kendilerini 'Hayır Daha Bitmedi Platformu' olarak tanıtan bir grup, Candoğan Parkı'nda, YSK'nın dışardan getirildikleri kanıtlanmadıkça mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin verdiği kararı protesto etti. "YSK halka hesap verecek" ve "Şirinler köyünü Gargamel mi yönetsin" yazılı pankartlar etrafında toplanan eylemciler, ellerindeki üzerinde 'hayır' yazılı peçeteleri, temsili 1725 numaralı kartondan sandığa atarak tepkilerini gösterdi. Polis, ekip otosundan anons yaparak bu tür eylemlerin OHAL süresince izne tabi olduğunu belirtip, kalabalığa dağılması uyarısında bulundu. Ancak, uyarıya aldırış etmeyip, 15 dakika boyunca tepkilerini dile getiren sloganlar atan grup, bir süre alkışlı protestoda bulunduktan sonra dağıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Protestocu kalabalıktan görüntü
-Göstericilerin solgan atmasından görüntü
-Polisin göstericilere uyarı yapması
-Peçetelerle temsili oy kullanılması
-Polisin aldığı güvenlik önlemlerinden görüntü
Haber-Kamera: Deniz TOKAT-Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Datça'daki geçici işçilerin Şanlıurfa'daki oyları araştırılacak
MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde inşaatlarda çalışan bir grup işçinin, 16 Nisan Pazar günü yapılan referandumda sandığa gitmedikleri halde; Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'nde oylarının başkaları tarafından kullanıldığına yönelik iddiayla ilgili olarak, savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
Gölcük Mahalesi'ndeki 1050 ve 1051 nolu sandıklarda kayıtlı seçmenlerden bir kısmının, Muğla'nın Datça İlçesi'nde işçi olarak çalıştıkları, 'seçim günü Hilvan'a gelmedikleri halde, oylarının başkaları tarafından kullanıldığı' iddia edildi. CHP Hilvan İlçe Başkanı Abuzer Bebe, 18 Nisan Salı günü Hilvan İlçe Seçim Kurulu'na dilekçe ile başvuruda bulunarak, iddialarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Bebe'nin talebi üzerine, dün toplanan Hilvan İlçe Seçim Kurulu, AK Partili üyenin muhalefetine rağmen, oy çokluğu ile usulsüz oylarla ilgili iddia konusunda gerekli soruşturmanın yapılabilmesi için, Hilvan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.
HAYALİ OY İDDİASI
Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi Gölcük Mahallesi'ndeki iddialara neden olan, 1051 nolu sandığın sonuç tutanakları şaşırtıcı bulundu. 1051 nolu sandıkta, seçmen listesine kayıtlı olanların sayısı 370 olarak gösterilmesine karşın, kullanılan oyların 385 olarak tutanakta yer alması kafaları karıştırdı. 1051 nolu sandıkta, 'evet' oyları 352, 'hayır' oyları ise 18, geçersiz oylar ise 15 olarak gösterilirken toplam 385 oy kullanıldığı kayıtlarda yer alıyor.
1050 nolu sandıkta ise tutanaklara göre; 372 seçmenden 368'inin oy kullandığı 2 oyun geçersiz sayıldığı, 366 geçerli oydan 352'sinin 'evet', 14 oyun ise 'hayır' yönünde kullanıldığı belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Röp'ler
Genel ve Detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/DATÇA(Muğla),
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Gölcük Mahallesi sakinlerinden 'hayali oy' iddialarına tepki
ANAYASA değişikliği referandumunda, Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'nin Gölcük Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup, iş için Muğla'da bulunan kişilerin yerine, başkalarının oy kullandığı iddiasına mahalleli tepki gösterdi.
Hilvan'ın Gölcük Mahallesi'nde kurulan 1050 ve 1051 nolu sandıklarda, Muğla'nın Datça İlçesi'ndeki inşaatlarda çalışıp, referandum için sandığa gitmediği belirtilen kişilerin yerine, başkalarının oy kullandığı öne sürüldü. CHP Hilvan İlçe Başkanı Abuzer Bebe'nin Hilvan İlçe Seçim Kurulu'na dilekçeyle başvurup, savcılığa suç duyurusunda bulunduğu iddialarına mahalle sakinleri tepki gösterdi.
Mahalleli, referandum oylamasında gelmeyenlerin yerine kimsenin oy kullanmadığını savundu. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen mahalleli, durumun iftiradan ibaret olduğunu öne sürdü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Gölcük Mahallesinden görüntü
Mahallede yaşayan gençler
Mahalle sakinlerine yapılan röp.
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Referandumun iptali için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen doktor, Eskişehir'de alkışlarla karşılandı
16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumunun iptali için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Dr. Hülya Şen, Bilecik'in Bozüyük İlçesi'nden Eskişehir'e geldi. Şen'i İsmet İnönü Caddesi Kanatlı Alışveriş Merkezi önünde Eskişehir Hayır Platformu üyesi 100'ü aşkın kişi alkışlarla karşıladı.
Dr.Hülya Şen, kendisini karşılayan platform üyeleri ile birlikte Porsuk Bulvarı'na kadar yürüdü. Şen, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Propaganda dönemi başladı, bilemiyorum burası nasıldı ama İstanbul'da 100 metre arayla gökdelenleri giydirdiler, nerdeyse yer gök evet oldu. Bilboardlara, büyük dev afişlere stickerların savaşıydı bu. ve bizim küçücük stickerlarla, yere yapıştırdığımız stickerlarla biz Üsküdar'da, Üsküdar'ın hepinize selamı var. ve bilin ki atı alan Üsküdar'ı geçemedi. Kemse kazanmadı. Öyle bir dönemdeyiz ki, sadece biz kaybediyoruz. Artık YSK kararını, evet de dese, hayır da dese hükmü yok. Bundan sonra o mercinin vereceği kararın bence hükmü yok. Bence YSK'nın da bir hükmü yok. Cumhurbaşkanının anayasayı tanımadığı bir yerde ben de YSKyı tanımıyorum."
Geceyi Eskişehir'de geçiren olan Dr.Hülya Şen'in bugün Ankara'ya doğru yola çıkacağı belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Dr.Hülya Şen'in Eskişehir'e yürürken,
-Şen'in karşılanması,
-Şen'in kalabalıkla birlikte yürümesi,
-Şen'in konuşmasından çekilen görüntüler
Haber-Kamera: Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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(ÖZEL) - Suriyeli işçiler, 9 yaşındaki çocuğa işkence yapıp eğlenmiş
ŞANLIURFA'da inşaat çalışan Suriyeli 3 işçinin, 9 yaşındaki Mustafa Y.'ye kazma ve kürekle işkence yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Olay, merkez Eyyübiye İlçesi'ne bağlı Salman Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 3 hafta önce kendi arazisine tek katlı ev yaptıran 6 çocuk babası çiftçi Halil Y., inşaatındaki sıva yapmaları için Suriyeli 3 işçiyle anlaştı. Bu sırada babasının hastalığı yüzünden Şanlıurfa merkeze giden Halil Y., evde kalan 9 yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencisi oğlu Mustafa Y., inşaatta gitti. Burada çalışan Suriyeli 3 işçi, iddiaya göre önce küçük çocuğa Arapça bağırıp hakarette bulundu. Ardından çocuğu kucağına alan işçiler, birbirlerine atarak eğlenmeye çalıştı, bir yandan da cep telefonuyla bunu kaydetmeye başladı.
Korkan Mustafa Y.'nin ağlamasına aldırmayan Suriyeli işçiler bu kez ona kazma kürekte vurmaya başladı. Küçük çocuk Suriyeli işçilerin işkencesinden bir fırsatını bulup kaçarak kurtuldu.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Suriyeli işçiler, işkence olayının kaydedildiği cep telefonunu şarj etmek için, işkence yaptıkları Mustafa'nın ağabeyi Abdullah'a verdi. Abdullah Y., şarj etmek için aldığı Suriyelilerin cep telefonundaki oyunları kopyalamak isterken kardeşinin görüntüsünü tesadüf gördü. Hemen kardeşinin işkenceye uğradığı görüntüleri kopyalayıp Suriyelilerin telefondan silip durumu ailesine anlattı. Görüntüleri izleyen aile dehşette düşmesi üzerine Suriyeli işçilerle tartıştı. Bu sırada işçiler mahalleyi terk ederek izlerini kaybettirdi.
Oğlunun 3 Suriyeli tarafından dövülüp işkenceye yapıldığı görüntüleriyle savcılığa başvuran baba Halil Y., Suriyeli işçiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Oğlunun 20 gündür travma geçirdiğini anlatan Halil Y., şunları söyledi: "Olay günü ben Şanlıurfa'daydım. Bir hayvana yapılmayan işkenceyi bu çocuğu yapmışlar. Bunun için jandarmaya savcılığa şikayette bulunduk. Bizim başımıza gelen bu olay başka birinin başına gelmesin. Biz bunlara evimizi yuvamızı açtık ekmeğimizi böldük. Ancak onlar bize nankörlük yaptı. Şimdi şikayetçi olduğumuz için bizi tehdit etmeye başladılar. Biran önce bunların yakalanmasını istiyoruz. Halkın arasına karışan bu Suriyelilere ya tampon bölge yapılsın yada kamplardan çıkartılmasın. Artık bu insanlardan korkamaya başladık."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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İşçilerin çektiği görüntü
Suriyeli işçiler tarafından darp edilen Mustafa Y.,
Şiddete maruz kalan çocuğun ağlaması
Mustafa Y. ile ailesiyle yapılan röp.
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Görmez: Güven toplumu olursak, güvenlik toplumuna ihtiyaç kalmaz
DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle geldiği Ağrı'da, "Güven toplumu olursak, güvenlik toplumuna ihtiyaç kalmaz" dedi.
Dün uçakla Ağrı gelen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i hava limanında Vali Musa Işın karşıladı. Valiliğe geçen ve burada şeref defterini imzalayan Mehmet Görmez, gazetecilere yaptığı açıklamada bölgenin bölgenin güven ve emniyet acısından büyük yorgunluklardan geçtiğini ve arınmaya başladığını söyledi. 14 yaşındayken Patnos ilçesine geldiğini belirten Görmez, Ağrı'yı ise ilk kez ziyaret ettiğini belirtti. Kutlu Doğum Haftası'nın Ankara'da açılışını yaptıktan sonra ilk büyük toplantıyı Ağrı'da gerçekleştireceklerini ifade eden Görmez şunları söyledi:
"Bu yıl Kutlu Doğum Haftası teması 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu'. Bölgemizin güven ve emniyet acısından büyük yorgunluklardan geçtiğini ve arınmaya başladığını görüyoruz. Bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Güven toplumu olursak, güvenlik toplumuna ihtiyaç kalmaz. Onun için öncelikle güven toplumu haline gelmeliyiz. Her ferdi her ferde güvenen, her ailesi her aileye güvenen, işçinin işverene, işverenin işçiye, komşunun komşuya, dostun dosta kalbini, evini teslim edeceği ve edebileceği kadar güvendiği bir ortamın yeniden inşa edilmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kutlu Doğum Haftası'nın zaman zaman sarsılan bu güvenimizin yeniden inşa edilmesine vesile olmasını diliyorum."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Valilik ziyareti
-Görmez'in açıklaması
Haber-Kamera: Sevet ARSLAN/AĞRI,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Bodrum'da gergin yıkım
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde ikinci derece arkeolojik SİT alanına yapıldığı ileri sürülen restoran ve gözleme evi, belediye ekipleri tarafından zabıta ve jandarma eşliğinde yıkıldı. Restoran ve gözleme evinin işletmecisi ve çalışanları yıkıma tepki gösterirken, gerginliği jandarma önledi.
Bodrum'da, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Bodrum Belediyesi'nin tespitleriyle ikinci derece arkeolojik SİT alanı olan bölgelerdeki imara aykırı ve kaçak yapıların yıkımına devam edildi. Bodrum Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü ekipleri, dün Gümüşlük Mahallesi'nde 68 yaşındaki Ömer Gökol'un işletmeciliğini yaptığı restoran ve gözleme evini ikinci derece arkeolojik SİT alanında kaldığı için jandarma ve zabıta ekipleri eşliğinde yıktı. Yıkım sırasında Gökol ile yanında çalışan yakınları tepki gösterip, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu ile tartıştı. Yıkım sırarısında Gökol'un bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Gerginliğin daha fazla büyemesini araya giren jandarma önledi.
Beş yıldır bu restoran ve gözleme evini işlettiğini belirten Ömer Gökol, "Bu yıl çocuklarımın da büyümesi nedeniyle biraz işyerini genişlettim. Yaptığım, yaklaşık 200 bin TL'lik masraf bugün heba oldu. Burada 1990 yılından beri yaklaşık 50-60 yıkım kararı var, hiçbiri uygulanmadı. Neden gelip, benim ekmek teknemi yıktılar? Bu eşitlik ilkesine aykırı değil mi? Biz, herkese aynı davranılsın istiyoruz. Burayı ben sahibinden kiraladım, vergimi de veriyorum. Şimdi burayı yıktılar, ancak beni buradan çıkarabilecekler mi? Burada ister oynarım, ister sandalyemi atar otururum. İkinci derece arkeolojik SİT alanlarında toprağın altına zarar vermek yasak. Buraya temel atmadım, hepsi portatif ve prefabrik malzemeler. Kanuni yollara başvurup tazminat davası açıp, hakkımı arayacağım" dedi.
'YAKLAŞIK 300 YIKIM GERÇEKLEŞTİRDİK'
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu ise imar yasalarına aykırı olduğu için Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ile birlikte, bugüne kadar yaklaşık 300 yıkım gerçekleştirdiklerini belirtip, "Yıkımları belirli bir sıraya koyduk. Bugünkü yıkım da müze yetkililerinin kontrolünde yapılmıştır. Kimse arkeolojik alanlara ve imara aykırı yapılara yeltenmesin. Yasa dışı her girişime engel olmak zorundayız. Tüm yıkım çalışmaları, yasal işlemler çerçevesinde yapılmaktadır. Mal sahiplerine de gerekli uyarılar ve tebliğler yapılmıştır. Yıkım çalışmalarının eşitlik ilkesine aykırı olduğu doğru değildir. Yıkım kararı alınan her binanın sırası geldikçe aykırı olan yerlerini ya yıkıyoruz gerekiyorsa tamamen kaldırıyoruz" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Belediye ekiplerinin yıkım ve söküm işlemlerini yapması
-Zabıta ve jandarma ekipmlerindeng örüntü
-Yıkılan restoran ve gözleme evinin işletmecisi ve çalışanlarının tepkisinden görüntü
-Yıkımdan görüntü
-Tepkilerden cep telefonu görüntüsü
Haber: Yaşar ANTER / BODRUM(Muğla),
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Piknik alanında toprağa gömülü insan iskeleti bulundu
ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde bir kısmı toprağa gömülü insan iskeleti bulundu.
Yılankale mevkiindeki piknik alanında, dün öğle saatlerinde çocuklarını gezdiren Erhan Yılmaz, köpeklerin durmadan havladığını fark etti. Durumdan şüphelenip köpeklerin bulunduğu yere giden Yılmaz, çukur içerisinde bir kısmı toprağa gömülü insan iskeletini görüp, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen polisler, olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından 6 ay ile 1 yıl arasında ölen bir kişiye ait olduğu tahmin edilen iskelet, otopsi ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgedeki kayıp ihbarlarını incelemeye aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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İskeletin bulunduğu piknik alanından görüntü
Polis ekiplerinin çevre de araştırma yapması
Olay yeri inceleme ekiplerinin dedektör ile çukurun çevresinde arama yapması
Bulunan insan kemiklerinden görüntü
İskeleti bulan Erhan Yılmaz ile röp.
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana),
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Silahlı kavgada sokakta yürüyen kadın bacağından yaralandı
KÜTAHYA'da sokakta tartışmanın ardından kaçan kişiye ateş açan şüphelinin silahından çıkan kurşun, yakındaki markette alış-veriş yapan 44 yaşındaki Aynur Çağımnı'nın bacağına isabet etti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.
Olay, dün akşam saatlerinde Ali Paşa Mahallesi Karagöz Cami yakınında meydana geldi. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği görüntülerde kavga eden iki kişiden biri belinden silahını çıkarttı. Bunun üzerine diğer kaşı koşarak kaçmaya çalışırken, şüpheli ise tabanca ile arkasından ateş açtı. Bu kişi yara almadan kaçıp kurtulurken, güvenlik kameralarına yansımayan görüntüde ise tabancadan çıkan kurşun markete alış veriş için yapmakta olan Aynur Çağımnı'nın sol bacağına isabet etti. Yaralanan Çağımnı vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 ambulansıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri tabancayla ateş ederek Aynur Çağımnı'nın yaralanmasına neden olan şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yaralanan kadını görüntüsü,
-Kadının sağlık görevlileri tarafından ambulansa götürülmesinden çekilen görüntüler
-Güvenlik kamerası görüntüsünde;
-Şüphelinin elinde silahla kaçan kişiyi kovalaması ve ateş etmesi
Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Şüpheli çantaya rağmen lokma sırasından çıkmak istemediler
MUĞLA'da meydana bırakılan şüpheli kadın çantası, bombalı olabileceği şüphesiyle korku yarattı. Polis, çevre güvenliğini sağlarken, yakındaki lokma kuyruğundaki bazı kişilerin sıradan ayrılmak istememesi, polislere zor anlar yaşattı. Bomba imha uzmanının inceleyip, açtığı çantadan cüzdan çıktı.
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin Kurşunlu Meydanı'nda dün saat 17.00 sıralarında bir bankın üzerine bırakılan kadın çantası bombalı olabileceği şüphesiyle endişe yarattı. Çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, İsmet İnönü Caddesi'ni trafiğe kapatıp, çantanın bulunduğu bankın çevresini güvenlik çemberine aldı. Bu sırada meydanda olan biteni öğrenmek için toplanan kalabalık ise cep telefonları ile çekim yaptı. Polislerin 'uzaklaşın' uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar görüntü almaya devam ederken, bazıları ise lokma kuyruğundan ayrılmak istemedi. Polisin ikazı sonrası, lokma almak için bekleyenler güçlükle ikna edilip, uzaklaştırıldı.
Bu arada olay yerine bomba imha uzmanı istendi. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı yaptığı incelemenin ardından fünyeyle patlatma gereği duymadan çantayı açtı. Çantadan içinde bir miktar para bulunan cüzdan çıkması, polislere ve çevredekilere rahat bir nefes aldırdı. Polis, çantayı bırakan kişinin bulunması için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Şüpheli çanta ve lokma sırasında bekleyenlerden görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Bomba imha uzmanın hazırlanışı
-Bomba imha uzmanın şüpheli çantayı incelemesi
-İçinden cüzdan çıkan çantanın polis aracına götürülmesi
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Yunanistan 80 mülteciyi iade etti
TÜRKİYE ile Avrupa Birliği arasındaki iade anlaşması gereği Yunanistan'daki 80 mülteci, deniz yoluyla Muğla'nın Milas İlçesi'ne gönderildi.
AB ile Türkiye arasında varılan anlaşmayla, 20 Mart 2016 tarihinden sonra Yunanistan'a geçen sığınmacıların iadesini öngören Geri Kabul Anlaşması kapsamında mülteci iadeleri sürüyor. Dün sabah saatlerinde Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'ndan hareket eden feribot, öğle saatlerinde Milas'ın Güllük Körfezi'ne ulaştı. Feribottaki Mynmar, Somali, Eritre ve Afganistan uyruklu toplam 80 mülteci, parmak izleri alınıp ve kayıtları yapıldıktan sonra Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.
Mülteciler, işlemlerinin ardından otobüsleri bindirilip, sınır dışı edilmek üzere Kayseri'de toplam merkezine gönderildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Mültecilerin getirildiği gemiden görüntü
-Mülteciler sağlık kontrolünden geçirilirken görüntü
Haber-Kamera: Oktay ÇAYIRLI/MİLAS(Muğla),
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Kuyuya düşen inek, iş makinesiyle kurtarıldı
ADAPAZARI'nda tarlada otlarken 2.5 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin iş makinesine bağladığı iple kurtarıldı.
Adapazarı Karaköy Mahallesi'nde sahibinin otlaması için yeşillik alana çıkardığı inek, tarlada bulunan 2.5 metrelik kuyuya düştü. Sesler üzerine, kuyuyu kontrol ettiğinde ineğini gören sahibi, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ineği kendi çabalarıyla çıkaramayınca Adapazarı Belediyesi'nden iş makinesi talep etti. Ekipler, kepçenin ucuna ip bağlayarak kuyuya inip ineğe bağladı. İnek kepçeyle yukarı çıkarıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kuyudaki inekten görüntü
-İneğin kuyudan çıkarılması
Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Niğde'nin eski jandarma komutanı itiraf etti: 'Gizli namaz kıl, içki iç ve eşinin başını aç' dediler
NİĞDE'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'Terör örgütüne üye olmak', 'Suç delillerini gizlemek', 'Resmi evrakta sahtecilik' suçlamasıyla hakkında dava açılan eski Niğde İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Taşkın hakim karşısına çıktı. Taşkın, savunmasında cemaat abileri ile okul yıllarında tanıştığını, kendisine gizli namaz kılmasını ve zaman zaman içki içmesini telkin ettiklerini, kapalı olan eşinin başını da baskı ile açtıklarını söyledi.
Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Konya'nın Akşehir İlçesi'ndeki cezaevinde tutuklu olan İbrahim Taşkın ile avukatları hazır bulundu. Hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen Taşkın savunmasında cemaatle okul yıllarında tanıştığını söyledi.
Okul yıllarında namaz kıldığını anlatan örgüt içinde kod adının 'Namık' olduğunu itiraf eden Taşkın savunmasında, "Cemaat abileri açıktan namaz kılmanın yanlış olduğunu okuldan atılabileceğimi ve tuvalette gizli abdest almamı ve namazımı ima ile kılmamı söylediler. Bazen içki içmemi söylüyorlardı. Evlenme konusunda ise yüzbaşı rütbesine kadar evlenmememi söylüyorlardı. Psikolojik baskılardan biri de başı kapalı olan eşimin başını ordudan atılmamam için açması konusundaydı. Eşimle bunu konuştuk. Eşim başını açmak zorunda kaldı ve hayata böyle devam etti" diye konuştu.
Telefonuna örgütün gizli haberleşme ağı olan Bylock'u Van'da görevli iken Cafer kod isimli kişinin yüklediğini anlatan Taşkın sözlerine şöyle devam etti.
"İlk zamanlar ankesörlü telefonla görüştük daha sonra Cafer kod adlı kişi ankesörlü telefonla konuşmanın zor olduğunu söyleyerek bana Bylock yükledi. Bana da cemaat 'Namık' kod adanı verdiler. Görev yaptığım yerlerde cemaat mensupları bu ismi bilmiyordu. Bu ismi kullanmadım. Görev yaptığım yerlerde bazen cemaat mensuplarıyla evlerde ve çay bahçelerinde buluşurdum. Bana Fethullah Gülen'in CD'lerini verirlerdi. 15 Temmuz gecesi ise ismimi sıkıyönetim listesinde gördüm. Daha önceden kimse bana darbe girişimini haber vermedi."
Mahkeme heyeti, İbrahim Taşkın'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Tutuklu albayın araca bindirilirken görüntüsü
-Niğde 2. Ağır Ceza mahkemesinden dış görüntü
Haber-Kamera: ALİ KADI/NİĞDE,
GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
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Şehit Kaymakam Safitürk anısına yarış düzenlendi
MARDİN'in Derik İlçesi'nde, makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Derik Yol Yarışı, renkli görüntülere sahne oldu.
Bahçelieveler Mahallesi'ndeki polis lojmanları önünde Kaymakam Hakan Kafkas'ın startını verdiği koşulara, ilçe ve bağlı köy okullarından toplam bin 4 kız ve erkek sporcu katıldı. Bu yıl ilki yapılan yarışlar, 1.5 ve 2 kilometrelik etaplarda, ilk ve orta ve lise düzeyinde 6 ayrı kategoride gerçekleştirildi. 14 hakemin görev yaptığı parkurlarda yarışan öğrencilerden bazıları, bitiş çizgisiyle birlikte fenalık geçirdi. Öğrencilere, hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti.
Yarışa katılan Ceylan Key ve Beritan Azlak, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına düzenlenen koşulara katılmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Yarışma sonrası Derik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas, yarışlara katılan öğrencilere teşekkür ederek, "Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına yapmış olduğumuz bu etkinliğe katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bugün 23 Nisan programı kapsamında düzenlenen bu koşu sıradan bir koşu değildir. Biz burada özellikle Şehit Muhammet Fatih Safitürk anısını yaşatmak adına bu organizasyonu gerçekleştirdik. Sizler sadece koşucu olmak için koşmadınız, ilçemizin geleceği için, ilçemizin huzuru ve güvenliği için, Derik ilçemizin daha emin ellerde olması için koştunuz. İnşallah bu tarz organizasyonlarımız devam edecek" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren 9 kız ve 9 erkek sporcuya, ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Koşu yapan Sporcu Öğrenciler,
-Koşarken bayılan yere düşen öğrenciler,
-Baygınlık geçiren Öğrencileri taşıyan Ambulans,
-Koşuyu tamamlayan Öğrencilerin konuşmaları
-İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonunda Tören
-Kaymakam Hakan Kafkas'ın salondakilere konuşma yapması,
-Ödül töreni
-İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Dursun konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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500 genç kıza hediye gelinlik
MANİSA'nın Yunusemre Belediyesi, maddi durumu iyi olmayan 500 genç kızı, düzenledikleri kampanya ile hayalini kurdukları nişanlık ve gelinliği hediye ederek sevindirdi. Talep edilmesi halinde, damatlık yardımında da bulunulabileceği belirtildi.
Manisa Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, maddi imkansızlıklar dolayısıyla hayatının en mutlu gününde gelinlik giyemeyecek durumda olan gelin adaylarının hayalini gerçeğe dönüştürdü. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Yeni Mahalle'deki ikinci el eşya mağazasında, hayırseverlerin katkılarıyla alınan yeni gelinlik ve nişanda giyilecek elbiseleri ihtiyaç sahibi genç kızlara ulaştırdı. Gelinliği alan genç kızlar büyük sevinç yaşadı.
Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ahmet Mustafa Süzer, gelinlik ihtiyacı olyan maddi durumu iyi olmayan kişilerden 444 62 09 numaralı çağrı merkezini arayarak kendilerine ulaşmalarını istedi. Gelinlik kampanyasını Ak Partili Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin talimatı üzerine başlattıklarını belirten Süzer, "Dağıtılan gelinliklerimizin hepsi yeni. Talep eden ihtiyaç sahipleri incelendikten sonra gerekli kriterlere uyuyorlarsa, nişanlığı, gelinliği ve ayakkabısına kadar tam takım olarak hediye ediyoruz. Bugüne kadar 500 kişiyi giydirdik. Başvuran kimseyi boş çevirmek istemiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Talep edenlere damatlık da hediye ettiklerini belirten Sosyal Yardım İşleri Müdürü Süzer, "Yeter ki bize ulaşsınlar. Çağrı merkezimize müracaat ettikleri takdirde 7/24 saat hizmetlerindeyiz. Kapılarımız kendilerine sonuna kadar açık" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Gelinliklerden görüntü
-Gelinlik bakan ihtiyaç sahibi genç kızlardan görüntü
-Gelinlik alan genç kızlardan görüntü
-Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ahmet Mustafa Süzer ile röp.
Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Festivali Başladı
OSMANİYE'de, Türk edebiyatının usta isimlerinden Yaşar Kemal'in anısına bu yıl ilki düzenlenen 'Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Festivali' çeşitli etkinliklerle başladı.
Üç gün sürecek olan festivalin ilk gününde 'Yaşar Kemal ve Benim Çukurova'm' konulu resim yarışması sergisinin açılışı ve 'Yılanı Öldürseler' filminin özel gösterimi yapıldı. Park 328 AVM'deki resim sergisinin açılışını Osmaniye Valisi Kerem Al, yapımcı ve yönetmen Abdurrahman Keskiner ile protokol üyeleri yaptı. 1012 resim arasından seçilen 50 ilkokul ve 50 ortaokul öğrencisinin eserlerinin yer aldığı sergide konuşan Vali Al, Çukurova'nın romanların ülkesi, kahramanlarının ise Çukurovalılar olduğunu söyledi. Çukurova'nın sanat ve kültürüne sahip çıkacaklarını belirten Vali Al, "Biz politik duruşlara bakmayacağız, genel olarak kendi bir değerimiz olarak kabul edeceğiz" dedi.
Resim sergisinin gezilmesinin ardından Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan 'Renklerle bir Yaşar Kemal Portresi' belgeseli ile Yaşar Kemal'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan ve Türkan Şoray'ın oynayıp yönettiği, 'Yılanı Öldürseler' filminin özel gösterimleri yapıldı. Gösteriminin hemen sonrasında sahneye gelen Türk sinemesinin sultanı Türkan Şoray, Yılanı Öldürseler filminin çekiminde yaşadklarını izleyecilerle paylaştı. Festival, 22 Nisan Cumartesi gününe kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Vali Kerem Al'ın konuşması
Resim sergisinin gezilmesi
Sergideki resimlerden görüntü
Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Semiha Baban'dan görüntü
Vali Kerem Al, Abdurrahman Keskiner ile sohbet ederken
Türkan Şoray'ın gelişi, vatandaşlarla selamlaşması
Türkan Şoray'dan detay görüntüler
Sinema gösterimi öncesi katılımcılardan görüntüler
Belgesel gösteriminden görüntü
Belgesel Yönetmeni Nebil Özgentürk konuşması
Türkan Şoray'ın söyleşisi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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