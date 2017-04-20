Dha Yurt Bülteni - 1
HELİKOPTER ŞEHİTLERİ UĞURLANIYOR1)GAZİANTEPLİ ŞEHİT POLİS TOPRAĞA VERİLDİ TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru 31 yaşındaki Mesut Özdemir'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te dün düzenlenen törenle toprağa verildi.
HELİKOPTER ŞEHİTLERİ UĞURLANIYOR
1)GAZİANTEPLİ ŞEHİT POLİS TOPRAĞA VERİLDİ
TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru 31 yaşındaki Mesut Özdemir'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te dün düzenlenen törenle toprağa verildi. Kimya bölümü mezunu ve 6 yıllık polis memuru olan Mesut Özdemir'in Türk Bayrağı'na sarılı tabutu, Elazığ'dan uçakla getirildiği memleketi Gaziantep'te, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yığınlı Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek helallik alındı. Şehit polis Özdemir için mahalle mezarlığında akşam saatlerinde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Vali Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, şehidin babası Servet, annesi Ayşe, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene ağabeyinin polis üniformasıyla katılan Mehmet Özdemir, tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehit ağabeyinin tabutu başında selam duran Mehmet Özdemir, polisler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Şehidin annesi Ayşe ve babası Servet ise ayakta durmakta güçlük çekti. 3 çocuklu ailenin ortanca çocuğu ve bekar olan şehit polis Özdemir'in cenazesi, İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alındıktan sonra mahalle mezarlığında gözyaşları ve dualarla defnedildi.
Görüntü Dökümü
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Cenaze töreni
Şehidin tabutunun getirilmesi
Cenaze namazının kılınması
Şehidin yakınlarının tabuta sarılması ve ağlaması
Şehidin kardeşinin selam durması
Şehidin tabutunun götürülmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-Ahmet ÖZER/GAZİANTEP,
19.04.2017 - Haber Kodu : 170419198
19.04.2017 - Haber Kodu : 170419181
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2)MALATYALI ŞEHİT POLİS YILDIRIM, TOPRAĞA VERİLDİ
TUNCELİ'deki helikopter kazasında şehit olan Malatyalı 2 polis memurundan Hasan Yıldırım'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Diğer şehit polis memuru Candaş Kaplan'ın cenazesi ise bugün Akçadağ İlçesi'nde defnedilecek. Elazığ'da düzenlenen törenin ardından karayoluyla memleketleri Malatya'ya getirilen şehit polisler Hasan Yıldırım ve Candaş Kaplan için tören düzenlendi. Törene, Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengül, 2. Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Battalgazi Belediye Başkanı Selahatin Gürkan, Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile çok sayıda vatandaş ve şehitlerin yakınları katıldı. Törende, şehit polis Hasan Yıldırım'ın babası Fuat ve annesi Melike Yıldırım ile diğer şehit polis Candaş Kaplan'ın babası Mustafa ve annesi Gülbahar Kaplan'ın güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Törenin ardından şehit polislerden Hasan Yıldırım'ın naaşı, Bostanbaşı Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından şehit Yıldırım'ın cenazesi, defnedilmek üzere Şehir Mezarlığı'na götürüldü. İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından 4 yıllık polis memuru, bekar Hasan Yıldırım'ın cenazesi, Polis Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Törende şehit polis Yıldırım'ın kız kardeşi Tuğçe Yıldırım, ağabeyinin üniformasını giyip Türk Bayrağı'na sarılı tabutunun önünde fotoğrafını taşıdı.
ŞEHİT KAPLAN'IN CENAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Şehit polis Candaş Kaplan'ın cenazesi ise Şehir Mezarlığı'ndaki morga kondu. Kardeşi Kıbrıs'ta vatani görevini yaptığı belirtilen şehit Candaş Kaplan'ın cenazesinin, bugün Akçadağ İlçesi Ortaköy Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Cenaze namazında görüntüler
Haber-Kamera: Mikail PELİT/MALATYA,
19.04.2017 - Haber Kodu : 170419188
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3)ŞEHİT POLİS GÜDENDEDE'NİN CENAZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ
TUNCELİ'nin Pülümür ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 12 kişi arasında yer alan polis memuru Azam Güdendede'nin cenazesi Konya'ya getirildi. Elazığ'da düzenlenen törenin ardından uçakla Konya'ya gönderilen şehit polis memuru Azam Güdendede'nin cenazesi, hava alanında silah arkadaşları, askeri erkan ve yakınları tarafından karşılandı. Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı uçaktan indirilirken yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının yardımıyla ayakta duran şehit babası Muzaffer Güdendede ise cenaze arabasının yanına kadar yürüyerek dua etti ve gözyaşı döktü.
Beyhekim Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehit polis memuru Azam Güdendede'nin cenazesi bugün öğle namazından sonra Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgahta yapılacak törenin ardından Polis Şehitliği'ne defnedilecek.
Görüntü Dökümü
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Şehit cenazesini bekleyen ailesi ve yakınlarından detay
Uçağın gelişi
Cenazenin taşınması
Şehit babasından detay
Genel ve detay
Haber-Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ-Hasan DÖNMEZ/KONYA,
19.04.2017 - Haber Kodu : 170419209
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4)ŞEHİDİN CENAZESİ ORDU'DA
Tunceli'nin Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişiden hakim 29 yaşındaki Onur Alan'ın cenazesi memleketi Ordu'ya getirildi. Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan karayoluyla Ordu'nun Altınordu İlçesi'ne getirilen şehit hakimin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Bekar ve evin tek erkek çocuğu olan şehit hakim Alan'ın, 5 ay önce Tunceli Ovacık'ta göreve başladığı belirtildi. Ordu Devlet Hastanesi önündeki karşılama törenine Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Emniyet Müdürü Suat Çelik, Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, polis, askeri erkan, şehidin yakınları katıldı. Şehidin annesi Fatma ile babası Mahmut Alan'da güçlükle ayakta durabildi. Şehit Alan'ın naaşı cenaze aracından dualarla alınarak, tören mangası tarafından morga götürüldü. Şehit Onur Alan, bugün Altınordu İlçesi'nde Ulu Camii'de öğle namazına müteakip düzenlenecek olan törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Görüntü Dökümü
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-Törenden görüntü
-Cenaze aracından görüntü
-Naaşın omuzda taşınarak hastane morguna götürülürken görüntüsü
-Dua edilirken görüntü
Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,
19.04.2017 - Haber Kodu : 170419210
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5)GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 5 ÖLÜ
CAN PAZARI YAŞANDI
GAZİANTEP'te dört otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 5 kişi yaşamanı yitirdi, 6 kişi ise yaralandı. Kaza, dün gece saat 22.10 sıralarında Gaziantep- Nizip karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Karayolunda ilerleyen plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin karşı yönden gelen otomobillere çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi. Karayolunun çift yönle ulaşıma kapandığı olay yerinde sağlık görevlileri tarafından ambulanslara taşınan yaralılar hastanelere taşınarak tedaviye alındı.
CAN PAZARI YAŞANDI
Gaziantep'te 27 LB 409, 27 UY 894, 63 E 3318 ve 01 BKG 61 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Can pazarının yaşandığı kaza sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, yaşamını yitiren 2'si çocuk, 1'i kadın, 5 kişinin cesetleri ise, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolu, otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Araçlardan görüntü
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-İtfaiyenin müdahalesi
-Vatandaşların izlemesi
-Genel ve detay görüntüler
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Olay yeri
Kaza yapan araçlar
Cesetlerin taşınması
Yaralılar ambulansla alınması
Kapanan karayolu
Ekiplerin çalışması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ahmet ÖZER/GAZİANTEP,
19.04.2017 - Haber Kodu : 170419214
19.04.2017 - Haber Kodu : 170419215
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6)SİLAHLI KAVGADA ÇOCUK ÖLDÜ
ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 yaşındaki Yusuf Atmaca hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.
Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan ve husumetli oldukları öğrenilen 2 ailenin fertleri arasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf, birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle saldırdı. Çıkan çatışmada, aralarında 10 yaşındaki Yusuf Atmaca'nın da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi. Yaralılar özel araçlarla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sırtına isabet saçmalarda ağır yarlanan Yusuf Atmaca, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi devam eden 5 yaralıdan 2'sinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. İkinci bir kavgaya karşı polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, silahları kullananların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Görüntü Dökümü
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Olay yerindeki çelik yelekli polisler
Olayın yaşandığı sokaktan görüntü
Sokaktaki kalabalık ve polislerden görüntü
Yerdeki boş av tüfeği kartuşları ve tabancaya ait boş kovanlar
Polisin olay yerine güvenlik şeridi çekmesi
Elinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan polisler
Polislerin, çalışmaları izleyen kalabalığı dağıtması
Polislerin olay yerinde inceleme yapması
Olay yerindeki zırhlı polis araçlarından görüntü
Genel ve detay görüntüler
Süre: 02'15" Boyut: 138 MB
Haber - Kamera: Salih ÜÇTEPE/ADANA,
19.04.2017 - Haber Kodu : 170419203
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7)KIZ KARDEŞİ TARAFINDAN KAZARA ÖLDÜRÜLEN ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ
MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, anne ve babasının evde olmadığı sırada av tüfeğiyle oynayan kız kardeşi 12 yaşındaki Tayyibe S. tarafından başından vurularak öldürülen 14 yaşındaki Tayyip S., toprağa verildi. Olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında, Çamköy Mahallesi Küllü İsmail Sokak'taki 14 kapı numaralı evde meydana geldi. Tayyip, Tayyibe ve 4 yaşındaki Fatıma S. adlı 3 kardeş, evin salonunda, babası Bayram S.'ye ait çift kırma av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada Tayyibe S., boş sandığı tüfeğin tetiğine bastı. Ateş alan silahla Tayyip S. başından vurularak öldü.
Tayyip S.'nin cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdiği evine getirildi. Evde helallik alınmasının ardından Tayyip S. için Çamköy Mahallesi Türbe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Sarıer'in babası Bayram S. de namaz sırasında ön sırada saf tuttu. Cenaze duaların ardından toprağa verildi. Polis tarafından dün gece gözetim altında tutulan ve olaya ilişkin ifadesi alınan Tayyibe S. ise bu sabah ailesine teslim edildi. Tüfeği dolu şekilde evin salonunda bırakan baba Bayram S. hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Tayyip S.'nin sosyal paylaşım sitesinden alınmış fotoğrafı
Cenaze namazının kılındığı alandan görüntü
Tabutun başında toplanan cemaatten görüntü
Cenazede saf tutan baba Bayram Sarıer'den görüntü
Cenaze namazın kılınması
Genel ve Detay görüntü
Haber-Kamera: Ergün TOS/FETHİYE(Muğla),
19.04.2017 - Haber Kodu : 170419187
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8)APARTMANDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
BOLU'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Paniğe neden olan yangında, bazı bina sakinleri dumandan etkilendi.
İhsaniye Mahallesi Kır Sokak'ta bulunan Aykut Apartmanı'nın 3'üncü katındaki Sadettin Aykut'a ait dairede, dün gece saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden bina sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Yangın nedeniyle binaya dolan duman, apartman sakinlerine zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında, dairede maddi hasar meydana geldi.
Görüntü Dökümü:
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-Binadan görüntü
-Bina önünde toplananlar
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
Haber-kamera: Ersin ERCAN-Mutlu YUCA/BOLU,
19.04.2017 - Haber Kodu : 170419220
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9)KUYUMCUYU ÖLDÜRÜP ALTINLARI ÇALDILAR
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi'nde 65 yaşındaki kuyumcu Mustafa Gök, tabancayla öldürüldükten sonra iş yeri soyuldu.
Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki Mustafa Gök'e ait kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcu dükkanının kepenginin yarıya kadar inmiş olduğunu gören komşusu, içeri girdiğinde Gök'ü kanlar içine yerde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Gök'ün öldüğünü belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis, Gök'ün tabancayla vurulduğunu ve vitrindeki altınların çoğunun da çalındığını saptadı. İncelemelerde iş yerinin güvenlik kameraları görüntülerinin kaydedildiği hard diskin de çalındığı anlaşıldı. Olayı duyup iş yerine gelen Gök'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Gök'ün cesedi otopsi için morga konuldu.
Polis, Mustafa Gök'ü öldürüp iş yerini soyan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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Kuyumcu önündeki kalabalık
Polisin inceleme yapması
Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,
19.04.2017 - Haber Kodu : 170419211
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10)YOLDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN CİPİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ
SİNOP'ta yoldan karşıya geçmeye çalışan Bekir Baş'a cip çarptı. Baş olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza Sinop kent merkezi Sinop-Ayancık Karayolu İlahiyat Fakültesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ayancık'tan Sinop istikametine gitmekte olan Can Okan Altan idaresindeki 57 AJ 996 plakalı cip, yoldan karşıya geçmeye çalışan 31 yaşındaki Bekir Baş'a çarptı. Baş olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerinden detaylar
Haber-Kamera: İbrahim ASLAN/SİNOP,
19.04.2017 - Haber Kodu : 170419199
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11)EHLİYETSİZ, KASKSIZ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HIZ KURBANI OLDU
ANTALYA'da ehliyetsiz ve kasksız motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Yusuf Sarıkoç, aşırı hız ve dikkatbsizlik sonucu yaptığı kazada hayatını kaybetti. Kaza, Kepez İlçesi Fatih Mahallesi Antalya Bulvarı üzerinde dün akşam saat 21.00'de meydana geldi. Cezaevi Kavşağı'ndan evine gitmekte olan ehliyetsiz Yusuf Sarıkoç, 07 DBL 26 plakalı motosikletinin kontrolünü bir anda yitirdi. Kontrolden çıkan motosiklet yolun sol tarafındaki kaldırım taşlarına çarptı. Motosiklet üzerinden fırlayan Sarıkoç, önce aydınlatma direğine çarptı, daha sonra refüje düştü.
KASK TAKMAMIŞ
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Sarıkoç, olay yerinde hayatını kaybetti. Yolu tek şeritli trafiğe kapatan polis kazayla ilgili inceleme yaparken sürücü Sarıkoç'un kask takmadığı anlaşıldı.
AİLENİN TEK ERKEK ÇOCUĞU
Kaza haberini alan Sarıkoç'un annesi Zeynep, babası Mustafa ve arkadaşları olay yerine koştu. Talihsiz gencin cansız bedeniyle karşılaşan aile bireyleri gözyaşları içinde feryat etti. Aile bireyleri ve arkadaşları olay yerindekiler tarafından güçlükle sakınleştirilirken Yusuf Sarıkoç'un ailenin tek erkek çocuğu olduğu ortaya çıktı. Arkadaşlarından biri, Sarıkoç'un öldüğünü öğrenince motosikleti tekmeledi.
Kazayı gören 23 yaşındaki Nayif Aydın, "Büyük bir gürültü duydum. Yola doğru koşunca motosikletin havada 4-5 takla attığını gördüm. Kaza yerinde otomobiller normal seyrinde devam ediyordu" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yeri detay
-Kalabalık detay
-Motosiklet detay
-Anne ve babasının feryadı
-kazayı gören ikram Arslan röp
-Kazayı gören Nayif aydın röp
-Kanlı aydınlatma direği detay
Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,
19.04.2017 - Haber Kodu : 170419216
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12)YSK PROTESTOSUNDA CHP'LİLER ARASINDA GERGİNLİK
MANİSA'da, referandumda mühürsüz oyları geçerli kabul eden YSK'yı protesto etmek için toplanan CHP'liler arasında gerginlik yaşandı. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in terk ettiği eylemde, İl Gençlik Kolları Başkanı Durbay'ın açıklaması, kendi üyelerince sloganlarla engellenmeye çalışıldı. CHP Manisa İl Gençlik Kolları, geçen pazar günü yapılan referandumda, mühürsüz oyları geçerli geçerli kabul eden YSK'yı protesto etmek amacıyla dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Eyleme, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP İl Başkanı Halil Tokul, ilçe başkanları ve çeşitli sivil toplum örgütleri de katılarak destek verdi. Kalabalık, 'Mühür yoksa, meşruluk yok', 'Hayır kazandı, YSK çaldı', 'Demokrasi için ayaktayız' yazılı dövizler taşıdı.
CHP Gençlik Kolları üyesi bir grup, eylemin henüz başında, Şehzadeler İlçe Başkanı Semih Balaban'ın kullandığı, partiye ait minibüsün önünü keserek alana girmesini engelledi. Partililerin araya girmesine rağmen ısrarını sürdüren gençleri, eylem için alanda bulunan polisler ikna etti. Seçim minibüsü alana girdi.
Grup adına açıklamayı CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Gülşah Durbay yaptı. Seçim minibüsünün alana girmesine karşı çıkan gençler, bu kez de sloganlar atarak, Durbay'ın konuşmasını engellemeye çalıştı. Gençleri uyaran CHP'li Manisa milletvekili Tur Yıldız Biçer, uyarısı dikkate alınmayınca eylemi terk etti. CHP İl Başkanı Halil Tokul, gençlere sert bir şekilde ikazda bulundu. Araya partililerinde girmesiyle ortam yumuşadı. İl Gençlik Kolları Başkanı Durbay, zor da olsa açıklamasını yaptı. Durbay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nda Manisa'da büyük bir 'Hayır' yürüyüşü yapacaklarını dile getirerek, bu tarihe kadar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda YSK'yı protesto etmek için her gün saat 19.30'da eylem yapacaklarını söyledi. Durbay, "16 Nisan gecesi YSK darbesiyle mühürsüz pusulalar geçersiz sayılarak emeklerimiz çalınmak istenmiştir. Gerek YSK Başkanı, gerekse ona emir verenler bilsinler ki; tüm dünyanın gözünün önünde oynanan bu kirli oyuna biz müsaade etmeyeceğiz. Bilsinler ki Manisa'dan, Diyarbakır'dan, Trabzon'dan kısacası tüm Türkiye'den çıkan bu yürekli insanlar onlara boyun eğmeyecek. Biz bu şaibeli seçimi kabul etmiyoruz. Biz anayasaya aykırı bir şekilde gerçekleştirilen seçimin iptal edilmesini istiyoruz" dedi. Açıklamaların ardından grup bir süre meydanda bekledikten sonra dağıldı.
Görüntü Dökümü:
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Minibüsün alana girilmesi engellenmesi ve tartışmadan görüntü
Sloganlardan görüntü
CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Gülşah Durbay açıklama yaparken, açıklaması engellenmesi
Tur Yıldız Biçer'in eylemi terk etmesi
CHP İl Başkanı Halil Tokul ile gençler arasındaki yaşanan gerginlik
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,
19.04.2017 - Haber Kodu : 170419204
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13)BURSA'DA YSK'YI PROTESTO YÜRÜYÜŞÜNE İZİN VERİLMEDİ
BURSA'da referandumda mühürsüz oy pusulalarını geçerli kabul eden YSK'yı protesto etmek için yürüyüş düzenlemek isteyen gruba, polis izin vermedi.
Geçen Pazar günü yapılan halk oylamasında mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayan YSK'yı protesto amacıyla Bursa Demokrasi Güçleri öncülüğünde bir grup, Setbaşı'nda bir araya geldi. Buradan Heykel'e yürümek isteyen gruba, OHAL kapsamında Valilik tarafından izin verilmedi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı Setbaşı'nda grup adına açıklama yapan CHP Bursa İl Sekreteri Muharrem Or, "YSK'nın oylamalar sayılırken yasalara aykırı bir şekilde yaptığı açıklamayla referandumda 'Evet' grubunun kazandığı görüldü. Biz YSK'nın yasadışı yaptığı bu uygulamayı tanımıyoruz. Bu oylamanın tekrar edilmesi gerekir. Biz aslında burada toplanıp, Atatürk anıtına kadar yürüyüp, basın açıklamasını orada yapacaktık. Ancak OHAL gerekçesiyle Bursa Valiliği'nin aldığı kararla bize izin verilmedi. Sadece basın açıklaması yaptık" dedi.
Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.
Görüntü Dökümü
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-Toplanan kalabalığın slogan atması
-Alkışlar
-Muharrem Or ile röportaj
Haber-Kamera: Edip TEKİN/Hüseyin TÜCCAR/BURSA,
19.04.2017 - Haber Kodu : 170419213
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14)DENİZLİ'DE YSK PROTESTOSU
DENİZLİ'de kendilerine 'Hayır Daha Bitmedi Platformu' adını veren bir grup 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında YSK'nın mühürsüz oy pusulasını geçerli saymasına tepki gösterdi.
Denizli'de Candoğan Parkı'nda bir araya gelen ve kendilerine 'Hayır Daha Bitmedi Platformu' adını veren yaklaşık 200 kişilik grup YSK'yı protesto etti. 'YSK halka hesap verecek' yazılı pankart etrafında toplanan grup, ellerinde 'Attan düştüğünü görmesek Üsküdar'ı geçtiğine inanacağız', 'YSK yıkılsın yerine çocuk parkı yapılsın', 'Hile yapacaksanız oy-namayalım' yazılı dövizler taşıdı. Grup üyeleri hep bir ağızdan, 'Bu daha Başlangıç mücadeleye devam', 'YSK halka hesap verecek' sloganları attı. Polis ekipleri protesto alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Gazi Bulvarı'nda TOMA'lar hazır bekledi. Protesto gösterisi, alkışlar eşliğinde olaysız bir şekilde sona erdi.
Görüntü Dökümü:
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Protestocu kalabalıktan görüntü
Slogan atmalarından görüntü
Pankartlardan görüntü
Polisin güvenlik önlemlerinden görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ,
19.04.2017 - Haber Kodu : 170419197
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15)TENCERE TAVALI YSK PROTESTOSU
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, bir araya gelen vatandaşlar tencere tava çalarak YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymasına tepki gösterdi.Bodrum Belediye Meydanı'nda dün akşam saat 19.00'da toplanan vatandaşlar, tencere tava çalarak YSK'yı protesto etti. Vatandaşlara CHP İlçe Başkanı Recai Seymen de destek verdi. İzmir ve 10. Yıl Marşı'nı okuyan eylemciler, 'Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor', 'Evet devletin hayır milletin', 'YSK darbesine hayır', 'Her yer hayır, her yer direniş' sloganları attı. Herhangi bir açıklama yapmayan grup, bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.
Görüntü Dökümü
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Gruptan görüntü
Sloganlardan görüntü
Tencere tava çalan vatandaşlardan görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla),
19.04.2017 - Haber Kodu : 170419217
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16)ESKİŞEHİR HAYIR PLATFORMU'NDAN BASIN AÇIKLAMASI
ESKİŞEHİR Hayır Platformu üyeleri yaptıkları basın açıklamasıyla referandumun iptal edilmesini istedi. Dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda toplanan aralarında CHP Milletvekili Utku Çakırözer'in de bulunduğu yaklaşık 150 kişi 'Hayır! Kazandık' yazılı pankart açtı. Kalabalık sık sık 'YSK istifa' diye slogan attı. Protestoda Eskişehir Hayır Platformu adına basın açıklamasını okuyan Kristal İş Sendikası Şube Başkanı Erdal Akyazı şunları söyledi: "Bu referandum sürecinde yaşananlar tarihe not olarak düşülecektir. Cevaplanması gereken birçok soru olup, bu sorular cevap buluncaya kadar gayri resmi olarak açıklanan sonuçlar bizim gözümüzde geçersizdir. Hayır vicdanlarda kazanmıştır. Bizler iptal edilmesini, seçimin tekrarını istiyoruz. Dahası, TBMM bu referandum kararını geri çekmelidir."
Görüntü Dökümü
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-Basın açıklamasına katılanların,
-Erdal Akyazı'nın basın açıklamasını okuması
Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,
19.04.2017 - Haber Kodu : 170419206
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17)BİTLİS VALİSİ ÇINAR: PEYGAMBERİMİZ TORPİL YAPMAZDI
BİTLİS Valiliği ve İl Müftülüğü'nün organiseziyle Kutlu Doğum etkinliği düzenlendi. Yaptığı konuşmada, Hz. Muhammet'in hayatını anlatıp çeşitli örnekler veren Bitlis Valisi Ahmet Çınar, "O işini çok düzgün ve sağlam yapardı. Çok büyük bir komutandı. Kısa sürede büyük zaferler kazandı. Dünya tarihini etkileyen zaferler kazandı. Çok büyük bir devlet adamıydı, hiç torpil yapmazdı" dedi.Bitlis Eren Üniversitesi Rahva kampüsündeki merkezi konferans salonunda yapılan etkinliğe Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, kurum amirleri, imamlar ve vatandaşlar katıldılar. Program Kuran okunması ile başladı. İlahiler ve sinevizyon gösterilerini olduğu programda protokole gül hediye edildi.Açılış konuşmasını İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin yaptığı programda Vali Ahmet Çınar da bir konuşma yaptı. Peygamber efendimizin örnek insan olduğunu belirten Vali Çınar, "Cenabı Allah peygamber efendimizi kulları içersinde seçti. Bizlere rehber olarak gönderdi. Eğer onun sözlerini, hayatını, nasıl yaşadığını, nasıl davrandığını öğrenir kendi hayatımızda ve toplum hayatında uygulayabilirsek, hiçbir mesele, sorun, sıkıntı kalmamış demektir. Peygamberimiz 'ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim'diyor. Çok anlamlı bir mesaj" dedi. Dinin doğrudan medeniyet olduğunu belirten Vali Çınar, "Allah'ın emirleri, peygamberimizin hayatıyla övünmek, ümmet olarak hakkımız. Ama onunla övünüp, kaymağını yiyip, onun dediğini yapmamak, bir güvensizliktir. Bir tek bununla bitmiyor. İlim tahsil etmek müslümana farzdır diyor cenabı Allah. Dünyada en cahil toplumlar Müslümanlar. Başka örnekleri de var. Temizlik imandandır diyoruz. İslam toplumları temizliğe en az özen gösteren toplumlardır. Burada kendimize çekidüzen vermemiz gerekiyor" dedi. Vali Çınar, konuşması şöyle südürdü: "Peygamber efendimiz Allah'ın seçtiği bir kuldu. O'nun sözlerini, davranışlarını dinler ve tatbik edersek, toplum huzur bulur. Resulullah efendimiz bir kere çok iyi bir insandı. Çok iyi bir dosttu. Kendisine herkes güvenirdi. Daha Müslüman olmadan önce de adını zaten Muhammed-ül Emin diye koymuşlar. O emaneti sağlam tutar, emanete ihanet etmezdi. Helala, harama, kul hakkına dikkat ederdi. Kimseyi kırmazdı. Bütün komşuları ondan razıydı. İyi bir eşti, eşleri ondan razıydı. İyi bir babaydı, evlatları ondan çok razıydı. İyi bir dedeydi torunları onunla oynardı. O iyi bir tüccardı, terazisi hiç şaşmazdı. O büyük bir öğretmendi. Hepimiz insanlık adına her şeyi ondan öğrendik. O işini çok düzgün ve sağlam yapardı. Çok büyük bir komutandı. Kısa sürede büyük zaferler kazandı. Dünya tarihini etkileyen zaferler kazandı. Çok büyük bir devlet adamıydı, hiç torpil yapmazdı."
Görüntü Dökümü
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-Salondan detay görüntüler
-Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması
-Kuranı kerm okunması
-İlahilerin okunması ve gül dağıtılması
-İl Müftüsü M. Faysal Geylani'nin konuşması
-Bitlis Valisi Ahmet Çınar'ın Konuşması
-Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şakir Gözütok'un konferansı
-Detay görüntüler
Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,
19.04.2017 - Haber Kodu : 170419185
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