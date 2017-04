Dha Yurt Bülteni - 1

HELİKOPTER ENKAZINDAN ŞEHİTLERİN CENAZESİ ALINDI







Tunceli' de komiserlik sınavına giden polisleri taşıyan ve Pülümür ilçesinden havalandıktan sonra düşen helikopterde şehit olan 12 kişinin cenazesi olay yerinden sabah saatlerinde alınarak Elazığ'da hastaneye kaldırıldı. Pülümür ilçesinden havalandıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve daha sonra Kocatepe köyü kırsalına kötü hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde bulunan 1 hakim, 7 polis, 1 astsubay, 2 pilot ve 1 teknisyenin cenazesi ancak bugün sabah saat 06.00 sıralarına enkaz bölgesinden alındı. Dün jandarma va AFAD ekiplerinin ulaştğı enkaz alanına yolun kapalı olması ve kötü hava koşullarından dolayı alınamayan ancak ekiplerin sabaha kadar başlarında beklediği 12 şehidin cenazeleri sabah saatlerinde havanın açmasıyla olay bölgesine inebilen sikorsky helikopterlerle alındı. Gece saatlerinde enkaz başında beklerken dondurucu soğukta donma tehlikesi geçiren jandarma ve polis özel harekat timlerinin dönüşümlü olarak olay yerine en yakın Sarıgül köyüne gelerek buradaki evlerde kaldıkları öğrenildi .12 şehidin cenazesi helikopterlerle Elazığ'a götürülürken şehit cenazelerinin bulunduğu helikopterlere taarruz tipi helikopterlerinin de eşlik ettiği görüldü



Görüntü Dökümü



------------------------------TUNCELİ



-Helikopterin enkazı(CEP TELEFONU)



-Helikopretin düştüğü bölgeden ve ekiplerden görüntüler



-Bölgeden detay görüntüler



-Helikopterle ekiplerin taşınması



-UMKE ekipleri ve sağlık görevlilerinin bölgeye intikali



-Genel ve detaylar



Görüntü Dökümü



---------------------------------ELAZIĞ



-Cenazeleri taşıyan heylikopterin gelişi



-Helikopterden alınan cenazelerin Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu morguna getirilmeleri



-Yapılan hazırlık



-Detaylar



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418088



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418094



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418131



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418154



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418159



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418170



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418171



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418212



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418215



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418217



19.04.2017 - Haber Kodu : 170419002



19.04.2017 - Haber Kodu : 170419004



19.04.2017 - Haber Kodu : 170419009



19.04.2017 - Haber Kodu : 170419012



19.04.2017 - Haber Kodu : 170419013



19.04.2017 - Haber Kodu : 170419014



(Haber-Kamera.Ferit DEMİR-Şahismail GEZİSİ-ELAZIĞ /DHA



==================================================



MALATYA'YA 2 ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



TUNCELİ'deki helikopter kazasında şehit olan polis memurlarından Candaş Kaplan ve Hasan Yıldırım'ın Malatya'daki baba ocaklarına acı haber verildi.Şehit polislerden 24 yaşındaki Candaş Kaplan ve Hasan Yıldırım'ın Malatya'daki baba evlerine ateş düştü. Askeri yetkililer tarafından her iki şehidin ailelerine acı haber verildi. Şehit polis Candaş Kaplan'ın, Battalgazi ilçesi Hacıabdi Mahallesi Ancarlı Sokak Uludağ Yapı Kooperatiflerinde oturan babası Mustafa ve annesi Gülbahar Kaplan, acı haberle gözyaşlarına boğuldu.



BABA KAPLAN CHP'Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ



Şehit Candaş Kaplan'ın acı haberini alan baba Mustafa Kaplan'ın Akçadağ Belediyesinde CHP'li meclis üyesi olduğu öğrenildi. Haberin ardından CHP İl Başkanı Enver Kiraz da, aileyi ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Acı haberin ardından Ailenin Tunceli'ye hareket ettiği öğrenildi.



KARDEŞİ ASKER



Şehit polis Kaplan'ın tek erkek kardeşi Çağdaş Kaplan'ın da asker olduğu ve Kıbrıs'ta vatani görevini yaptığı bildirildi.



ŞEHİT YILDIRIM KISA SÜRE ÖNCE ÖZEL HAREKAT POLİSİ OLDU



Diğer şehit polis Hasan Yıldırım'ın annesi Melika ve babası Fuat'a da acı haber yetkililer tarafından ulaştırıldı. Gaziantep'te Olay Yeri İnceleme görevlisi olarak görev yapan Hasan Yıldırım'ın, kısa süre önce Özel Harekat Polisi olduğu ve geçici görev ile Tunceli'ye gönderildiği öğrenildi. 25 yaşındaki Yıldırım'ın 4 yıllık polis olduğu ve bekar olduğu öğrenildi.



Şehit olan polis memurları Candaş Kaplan ve Hasan Yıldırım'ın cenazeleri bugün ikindi namazına müteakip Malatya Şehir Mezarlığı'nda düzenlenecek törenin ardından şehitliğe defnedilecekleri öğrenildi.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Şehit evlerinden görüntüler



Haber-Kamera: Mikail PELİT/MALATYA,



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418219



====================================================



İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nde düşen helikopterde şehit olan 28 yaşındaki pilot Komiser Abdullah Ortanca'nın acı haberi, İzmir'de yaşayan ailesini üzüntüye boğdu.



Pülümür'de düşen Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopterde şehit olan pilot Komiser Abdullah Ortanca'nın İzmir'in Karabağlar İlçesi Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Baba Recep Ortanca ile anne Saadet Ortanca'ya acılı haberi askeri yetkililer sağlık görevlileri eşliğinde verdi. İzmir'de 2013 yılına kadar Konak Asayiş Ekipler Amirliği'nde ve Cinayet Büro Amirliği'nde görev yapan, Ortaca'nın yurt dışında pilot eğitimi aldığı öğrenildi. Türkiye'ye dönen Ortanca'nın 6 ay önce Tunceli'ye atandığı belirtildi. Bekar ve iki kardeş olan Ortanca'nın gelecek hafta İzmir'e izne geleceği öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da aileyi ziyaret ederek baş sağlığı diledi. Aşkın, "Kahraman şehidimiz İzmir'de de başarılı çalışmalara imza atmıştı. Vatanı için diğer kahraman şehitlerimiz gibi gözünü kırpmadan şehadete yürüdü. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Şehidin evinden görüntü



-İl emniyet Müdürü Aşkın'ın açıklamasından görüntü



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Tufan HAMARAT-Timur TARLIĞ/İZMİR,



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418203



=====================================================



ŞEHİT HAKİMİN MEMLEKETİ ORDU'YA ATEŞ DÜŞTÜ



TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişiden hakim Onur Alan'ın acı haberi memleketi Ordu'ya ulaştı.



Tunceli'de görevli hakim Onur Alan'ın şehit olduğu haberi, memleketi Ordu'nun merkez Altınordu İlçesi'ne bağlı Karapınar Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililerce bildirildi. Acı haberi alan aile gözyaşına boğuldu. Şehit hakimin ailesinin Tunceli'ye gitmek üzere evden ayrıldığı belirtildi. Şehit hakim Onur Alan'ın baba ocağında ve komşuları evlerin penceresine Türk bayrağı astı.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Şehit hakimin baba evinden görüntü



-Türk bayrağı asılırken pencerelere görüntü



Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418195



=========================================================



ŞEHİT ASTSUBAYIN ATEŞİ ÇORUM'A DÜŞTÜ



TUNCELİ'deki helikopter kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın acı haberi memleketi Çorum'a ulaştı.



Tunceli Pülümür'de düşen helikopterde şehit olan 12 kişiden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın acı haberi memleketi Çorum'un Sungurlu İlçesi'ndeki ailesine ulaştı. Sungurlu'nun Akçay Mahallesi'nde ikamet eden şehidin babası Hasan Karaman ve annesi Mine Karaman'a acı haberi askeri yetkililer ile İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan verdi. Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.



Bekar olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Karaman'ın cenazesi, Tunceli'deki askeri törenin ardından toprağa verilmek üzere bugün memleketi Sungurlu'ya gönderileceği belirtildi.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



Şehit 'in evinden görüntü



Şehit'in fotoğrafı



-Detaylar



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418210



===================================



ŞEHİT ATEŞİ KÜTAHYA'YA DA DÜŞTÜ



TUNCELİ'de düşen helikopterde şehit olanlardan polis memuru teknisyen 44 yaşındaki evli 2 çocuk babası Murat Ködük'ün memleketi Kütahya'daki yakınları yasa boğuldu.



Polis memuru Murat Ködük'ün şehit olduğu haberini Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Yıldırım ile Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Gülbahar Önderışık, Osmangazi Mahallesi Mermer Sokak'ta oturan ve marangozluk yapan babası Mustafa Ködük ile annesi Zahide Ködük'e verdi. Şehidin 2 katlı babaevinin önünde bir 112 ambulansı hazır bekletildi. Eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı.



Şehit Murat Ködük'ün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde helikopter teknisiyeni olarak görev yaptığı, eşi ve 2 çocuğunun da Diyarbakır'da bulunduğu öğrenildi.



Bu arada şehitlerden Balıkesirli olan evli 2 çocuk babası polis memuru Ekrem Dereli'nin de 12 yıla yakın süre Kütahya Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'nde görev yaptıktan sonra geçen yıl Tunceli'ye tayininin çıktığı belirtildi.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Şehit Murat Ködük'ün Kütahya'daki baba evininin dışından,



-Evin önündeki polislerin ve yakınlarının,



-Vatandaşların konuşmasından çekilen görüntüler



Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418192



===============================



KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen Sikorsky S-70 Blackhawk tipi polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit düşen 12 kişiden polis memuru Azam Güdendede'nin Konya'daki baba evine ateş düştü.



Aksaray'ın Eskil İlçesi nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki polis memuru Azam Güdendede'nin Konya'da merkez Karatay İlçesi Sedirler Mahallesi Sedirler Caddesi Karpol Sitesi'nde oturan ve sitenin yöneticiliğini yapan babası emekli Muzaffer Güdendede ve annesi Rukiye Güdendede'ye, helikopterin düştüğü haberini internet sitesinde yayınlana haberlerden öğrendikleri belirtildi. Acı haberin ardından sinir krizi geçiren anne ve babayı yakınlarının sakinleştirdiği Bekar olan şehit Azam Güdendede'nin ağabeylerinden Ziya Güdendede'nin veteriner hekim, diğer ağabeyi İbrahim Güdendede'nin de polis memuru olduğu ve Ağrı'da görev yaptığı öğrenildi.



Şehit Güdendede'nin Tunceli'deki görev süresinin bitmesine ise 2 ay kaldığı belirtildi. Şehit Güdendede'nin cenazesinin bugün Konya'da defnedilmesi bekleniyor.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



Şehidin baba evinin dışından detay



Şehidin fotoğrafı



Haber-Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ-Hasan DÖNMEZ/KONYA,



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418182



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418184



=================================



TUNCELİ'DEKİ ŞEHİT ATEŞİ, KAYSERİ'YE DÜŞTÜ



TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nden havalandıktan 10 dakika sonra düşen polis helikopterinde şehit olan polis memuru Ahmet Cihan Kilci'nin memleketi Kayseri'deki baba evinde yas var.



Tunceli'de 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 personeli taşıyan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter, Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü. Helikopterde bulunan 11 kişiyle birlikte polis memuru Ahmet Cihan Kilci de şehit oldu. Tunceli'nin Nazimiye İlçesi'nde görev yapan Kayserili polis memuru Ahmet Cihan Kilci'nin şehadet haberi, Kayseri'nin merkez Melikgazi İlçesi Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi'nde oturan babası Ejder ve annesi Dilber Kilci'ye yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan anne Dilber Kilci fenalaşırken, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.



Bekar olan şehit polis memuru Kilci'nin, MHP Kayseri eski Milletvekili Hasan Ali Kilci'nin yeğeni olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



Şehidin fotoğrafı



Şehit annesinin ambulansa taşınması ve hastanede ambulanstan indirilmesi



Haber-Kamera: KAYSERİ,



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418175



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418178



=================================



GAZİANTEP'TE, ŞEHİT POLİSİN BABA EVİNDE YAS







TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nde, helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polislerden 31 yaşındaki Mesut Özdemir'in acı haberi, memleketi Gaziantep'te yaşayan ailesini yasa boğdu.



Polisin şehit olduğu haberini, Şehitkamil İlçesi'ne bağlı Yığınlı Mahallesi'nde yaşayan ailesine polis yetkilileri verdi. Şehit polis Özdemir'in acı haberini alan annesi Ayşe ve babası Servet Özdemir, gözyaşlarına boğuldu. Şark görevini Tunceli'de yaptığı belirtilen 6 yıllık polis memuru şehit Özdemir'in baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Bekar olan şehit polis Özdemir'in cenazesi, bugün Yığınlı Mahallesi'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



Şehit evi



Türk bayrağı



Taziyeye gelenler



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-Ahmet ÖZER/GAZİANTEP,



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418208



=========================================



AĞRI'DA PKK TUZAĞI; 1 ASKER ŞEHİT



AĞRI'nın Doğubeyazıt İlçesi'nde PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu ağır yaralanan ve ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edilen 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe, kurtarılamayarak şehit oldu.



Doğubeyazıt İlçesi Gürbulak mevki Karaburun köyü yakınlarında dün güvenlik güçleri mayın arama tarama çalışması yaparken, PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı inflak etti. Meydana gelen patlamada Van'ın Erciş İlçesi nüfusuna kayıtlı olan Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe ağır yaralındı. ilk müdahalenin ardından Uzman Onbaşı Bahçe, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Uzman Onbaşı Bahçe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayark şehit oldu.



Şehit Uzman Onbaşı Bahçe'nin Erciş ilçesi Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan baba evine ise ateş düştü. Şehit haberi alan yakınları baba Ömer Bahçe'nin yaşadığı TOKİ konutlarına gelirken, evine ise Türk Bayrağı asıldı. Şehit Bahçe için bugün ilçede tören yapılacağı belirtildi.



Görüntü Dökümü



----------------------------



-Şehit evinden görüntüler



Haber-Kamera: Kenan AŞÇIOĞLU/ERCİŞ(Van),



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418227



======================================================



KARDAK'TA TÜRK VE YUNAN BOTLARI ARASINDA KOVALAMACA



TÜRK ve Yunan Sahil Güvenlik botları arasında Kardak Kayalıkları'nda gerginlik yaşandı. Türk Sahil Güvenlik botu, karasularımızı ihlal edip Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 2 mil mesafedeki Çavuş Adası önlerine gelen, ardından Kardak'a yönelen Yunan botunu kovalamaca sonucu bölgeden uzaklaştırdı.



Geçen hafta sonu Paskalya Bayramı nedeniyle Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis'in Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi karşısındaki Kalalimnos Adası'na ardından da Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Aydın'ın Didim ilçesi karşısındaki ve Kardak kayalıklarına sekiz mil mesafedeki Bulamaç (Farmakonisini) ve Eşek (Agathonisi) Adaları'nı ziyaret etmesinin ardından bölgede bulunan Yunan botlarının Türk karasularını ihlalleri sıklaştı. Dün öğle saatlerinde Kalalimnos Adası önünde bekleyen Yunan Sahil Güvenlik Botu, Gümüşlük Mahallesi'ne iki mil mesafedeki Çavuş Adası önlerine gelmesinin ardından Kardak Kayalıkları yakınında devriye nöbeti yapan Türk Sahil Güvenlik Botu müdahalede bulundu.



Türk botu, Yunan botunu kovalamaca sonucu Türk karasularından çıkardı. İki ülke botunun zaman zaman birbirlerine iki metre kadar yaklaşması dikkati çekti. Ardından bur süre sonra Yunan botu bu defa da Kardak Kayalıkları önlerine gelmek istedi. Ancak Türk botu yine engel oldu. O anlar DHA kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Türk botunun Kardak'ta devriye gezmesi



-Yunan botunun Çavuş Adası önlerine gelmesi



-Türk botun ile Yunan botunun Kardak kayalıkları önünhdeki kovalamacasından görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla),



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418207



===============================



SAVUR'DA PKK SIĞINAĞI ELE GEÇİRİLDİ



MARDİN'in Savur İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, örgütün sığınağı bulundu. İçerisinde tuvalet, mutfak ve yatak bölmelerinin yer aldığı sığınakta çok sayıda yaşam malzemeleri de bulundu.



Savur İlçesi Taşlık Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'nın kış üstlenmesinde kullandığı sığınağı olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin yaptığırı aramalarda söz konusu bölgede teröristlere ait sığınak ele bulundu. Sığınak içerisinde yaprılan arama ve incelemelerde çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi. Tuvalet, mutfak ve ile teröristlerin yatak odası olarak kullandıkları ayrı ayrı bölmelerden oluşan sığınağın tavanı, duvarı ve zemininin ise naylonla kaplandığı görüldü.



Bulunan sığınağın içerisinde güvenlik güçlerinin yaptığı aramada bir asker, gördüğü her şeyi tek tek detaylarıyla anlatıyor.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Sığınağın dış girişi



-Sığınağın içerisi



-Tarihi ve bölümleri tek tek gezen askerin gördüklerini anlatması



-Sığınak içerisindeki bölmeler



-Sığınak tavanındaki ve duvarındaki nalyonlar



-Bulunan malzemeler



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: MARDİN,



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418223



==============================



FIRLAYAN TEKERLEK ECZANEYE GİRDİ



ADANA'da seyir halindeki otomobilden kopup fırlayan tekerlek, eczanenin kapısından içeri girerek 2 kişiye çarptı.



Merkez Yüreğir İlçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda plakası belirlenemeyen seyir halindeki otomobilin tekeri yerinden fırladı. Hızla savrulan tekerlek, bulvar üzerindeki Abdulkadir Erdeve'ye ait eczaneden içeri girerek, burada oturan İbrahim Obaz ve Volkan Ay'a çarptı.



Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Hafif yaralanan İbrahim Obaz ve Volkan Ay ayakta tedavi edildi.Yaşanan olaya anlam veremeyen iş yeri sahibi Abdulkadir Erdeve, "Neye uğradığımızı şaşırdık. İş yerimize hasta geliyor ama şimdiye kadar tekerin içeri tek başına ilaç almak için girdiğini hatırlamıyorum. 35 yıllık eczacılık dönemimde böyle bir olayla yeni karşılaşıyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



(GÜVENLİK KAMERASI)



Lastiğin gelişi



Lastiğin adamın kafasına çarpması



Bir vatandaşın lastiği dışarı çıkarması



Kafasına lastik çarpan adama eczanedeki vatandaşların müdahale etmesi



-----------------



Eczaneden genel görüntü



Eczacı ile röp.



Eczacının otururken görüntüsü ve konuşması



Eczacıdan detay görüntüler



Eczane önünden görüntü



Lastiğin çarptığı kaldırım kenarından detay



Eczacının lastiğin geldiği yeri göstererek olayı anlatması



Kaldırım ve eczaneden detay görüntü



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418188



=====================================



KAHTA'DA EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI



ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde yağmur nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastı.



İlçede dün akşam saatlerinde aniden başlayan ve 15 dakika süren sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle bazı semtlerde yağmur suyu, giriş katlardaki çok sayıda ev ve iş yerlerine doldu. Su baskını yaşanan ev ve iş yerlerindeki eşyalar zarar görürken, caddelerde vatandaşlar yürümekte zorluk yaşadı. Belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışmalarını başlattı.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



Sağanak yağış



Yolda kalan araçlar



İşyerlerini su basması



İşyerlerini temizleyen tahliye eden vatandaşlar



Vatandaşların yürümekte zorluk çekmesi



Belediye ekiplerinin çalışması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Haci BOZKURT/ADIYAMAN,



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418200



================================



ŞANLIURFA'DA DOLU YAĞIŞI



ŞANLIURFA dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.



Kent merkezinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu, kent merkezinde vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini korumak için işyerlerine ve korunaklı yerlere atarak, yağışın bitmesini bekledi. Dolu yağışı yüzünden bazı yollar ve alt geçitlerin sular altında kalmasına, maddi hasarlı trafik kazalarına neden oldu. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışında cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, yaya ve araçlar su birikintisi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yağışlar nedeniyle tıkanan loğalar yüzünden bazı ev ve işyerlerini ise su bastı. Kırsal mahallelerde de etkili olan dolu yağışı yüzünden ekili arazilere zarar verdi. Dolu yağışının ardından yerler beyaz bir örtüyle kaplandı.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



Aniden bastıran dolu yağışı



Vatandaşlar doludan korumaya çalışması



Araçlar trafikte güçlükle ilerlemesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418185



=================================



İZMİR'DE YSK'YA HAYIR PROTESTOSU







İZMİR'de bir araya gelen sivil toplum örgütleri, 16 Nisan'daki halk oylamasında YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymasını protesto etti.



Cumhuriyet Meydanı'nda bugün saat 19.00'da toplanan yaklaşık 1000 kişilik sivil toplum örgütü mensubu, 16 Nisan'daki halkoylaması sonuçlarını protesto etti. YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymasını da protesto eden grup, 'Birleşe birleşe kazanacağız' ve 'Ya hep beraber, ya hiç birimiz kurtuluşa' sloganları attı. 'Emperyalizme, savaş politikalarına işçiler hayır diyor', Üsküdar yüzde 53 hayır' ve 16 Nisan YSK darbesi' yazılı pankartlar da taşıyan grup, polisin uyarısının ardından CHP Milletvekili Murat Bakan'ın da araya girmesiyle olaysız dağıldı.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Cumhuriyet Parkı'nda toplananlar



-Polisin bir grubu içeri almaması



-Polisin grubun arkasından yürümesi



-Açıklama ve dağılmaları



Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY/İZMİR,



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418228



=====================================



CHP'Lİ GENÇLER PAZAR GÜNÜNE KADAR HER AKŞAM EYLEM YAPACAK



CHP MANİSA İl Gençlik Kolları Başkanlığı, referandumda mühürsüz oyları geçerli olarak sayan YSK'ya tepkisini göstermek amacıyla 23 Nisan Pazar gününe kadar her akşam eylem yapacaklarını açıkladı.



Referandumda mühürsüz oyları geçerli olarak sayan Yüksek Seçim Kurulu'na tepki göstermek amacıyla CHP Manisa İl Gençlik Kolları, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda eylem yaptı. CHP'li gençlerin yaptığı eyleme CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP İl Başkanı Halil Tokul, ilçe başkanları ve çeşitli sivil toplum örgütleri de katılarak destek verdi. Ellerinde "Mühür yoksa meşruluk yok", "Hayır kazandı YSK çaldı", "Demokrasi için ayaktayız" yazılı dövizler bulunan gençler "Hayır bitmedi mücadeleye devam", "Gün gelecek YSK halka hesap verecek", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı.



Çevik Kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde grup adına açıklamayı yapan CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Gülşah Durbay, "3 ay boyunca her karışına adım attığımız Manisa'da inanarak, cesaretle 'Hayır'ı örgütledik. Biz 16 Nisan gecesi burada memleketimize ve geleceğimize sahip çıktık. Kentimizden 'Hayır' kararının çıkması sürpriz değil, bir emektir. Bugün, sahip çıktığımız oylarımız çalınmak istenmektedir. Bizim nezdimizde bu seçimin hiçbir meşrutiyeti yoktur. Meşru olan bizim kararlılığımızdır. Bizim kararımızdır. Meşru olan Manisa'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Artvin'den, Diyarbakır ve Mersin'den yani memleketin yarısından hep birlikte haykırdığımız hayırdır. Referandum iptal edilene kadar mücadelemiz devam edecektir" dedi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nda Manisa'da geniş kapsamlı bir 'Hayır' yürüyüşü yapacaklarını dile getiren CHP'li Durbay, 23 Nisan tarihine kadar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda YSK'yı protesto etmek için saat 19.30'da eylem yapacaklarını dile getirdi.



Eylemde konuşan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ise, referandumun meşruiyetini kaybettiğini ve bu nedenle referandumun bir an önce iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Açıklamaların ardından yaklaşık 15 dakika boyunca sloganlar atan grup olaysız bir şekilde dağıldı.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



YSK'yı protesto eyleminden ve sloganlardan görüntü



CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Gülşah Durbay'dan açıklama



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR-İlker KILIÇASLAN/MANİSA,



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418214



=========================================



YSK'YI PROTESTO ETMEK İSTEYEN CHP'LİLERE POLİS ENGELİ



AYDIN'da referandum sonuçlarını ve YSK kararını protesto etmek amacıyla yürümek isteyen CHP'lilere polis izin vermedi. Yaşanan gerginlik basın açıklamasının yapılmasıyla sona erdi.



Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanlığı 16 Nisan Halk Oylaması'nın sonuçlarını ve YSK'nın verdiği karara tepki göstermek için Kent Meydanı'nda bir araya geldi. CHP İl Başkanı Bayram İnci önderliğinde yürümek isteyen partilileri polis engel oldu. CHP Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Tilki ile polis arasında gerginlik yaşanırken, polis gruba dağılmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ancak buna rağmen yürümek isteyen partililere polis barikat kurarak engel oldu. Polis yetkilileri sadece basın açıklamasına izin verileceğini bildirdi. Bunun üzerine grup adına açıklamayı okuyan CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Tilki, "Eşit ve adil olmayan şartlarda biz bir seçim süreci yaşadık. Bu süreçte bizleri 'Hayır'da buluşturan memleket gençliğine büyük mücadele verdik. Hiçbir arkadaşımızın boynu bükülmesin. Gözleri yere bakmasın. Duruşumuz gibi boynumuzda dimdik dursun. Biz bu cumhuriyetin parçası olduğu meclise hepsinden öte yaşadıklarımıza ve yaşayacaklarımıza sahip çıktık. En başından beri bu memleketin birikimine inandık. Kanmadık, aldanmadık, vazgeçmedik ve en önemlisi yanılmadık. Mücadelemiz bitmedi daha yeni başladı" dedi. Grup açıklamanın ardından dağıldı.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



CHP'li gruptan görüntü



Polisle yaşanan gerginlikten görüntü



Basın açıklamasından görüntü



Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418216



====================================



MARMARİS'TE YSK'YA 'HAYIR' EYLEMİ







MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, CHP İlçe Teşkilatı'nın girişimiyle bir araya gelen sivil toplum örgütleri 16 Nisan Halk Oylaması sonuçlarına ve YSK'nın kararına tepki göstermek amacıyla eylem yaptı.



CHP Marmaris İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen yaklaşık 800 kişilik grup YSK'yı protesto etti. 'Hayır biz kazandık' pankartı açan grup, "Atı çalan Üsküdar'ı geçemedi", Yasal Soygun Kurulu", "Gayrimeşru anayasa yemiyoruz", "YSK darbesine hayır" sloganları attı. Eyleme CHP'nin yanı sıra Vatan Partisi, Demokrat Parti, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Veli-Der, Kıyıları Koruma ve Gözetleme Derneği, Marmaris Halk Harekatı, Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Eğitim-Sen, Bir İnsan Derneği, Vardiya Bizde Platformu, Marmaris Belediyesi Kent Meclisi Kadınlar Grubu, Türkiye Emekli ve Malulen Astsubaylar Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Marmaris Hayvan Hakları Koruyucuları Derneği destek verdi.



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı'nı okuyan grup adına basın açıklamasını yapan CHP Marmaris İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Yücel, helikopter kazasında şehit olan 12 asker için başsağlığı dilerken, "Yolsuzlukların alkışlandığı, hırsızların utanmadan güldüğü o balkonlardan yükselen cılız sesler, değil bizi, kendi balkonlarımızdan çaldığımız tencere-tava sesini bile artık bastıramaz. Şimdi daha yüksek sesle bu mücadeleyi, bu birikimi, bu inancı korumanın tam zamanıdır. Bu referandumun galibi biz olduk. Çıkan sonuçları halkımız görüyor ve desteğini veriyor. Bundan sonra sokaklarda ve sosyal medyada yılmadan, bıkmadan ve her türlü engellemelere rağmen mücadelemiz devam edecektir" dedi.



Marmaris CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, "Gece-gündüz devletin hiçbir imkanına sahip olmadan yüreğini ortaya koyarak mücadele veren tüm yurttaşlarımızın hakkını çalanlara itirazımız var. Referandum süresince nasıl çoban ateşini Marmaris'ten yaktıysak bundan sonra da her türlü engellemelere rağmen itiraz eylemlerimiz devam edecektir" diye konuştu.Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylem, olaysız şekilde son buldu.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



Protestoya katılanlardan görüntü



Pankart ve dövizlerden görüntü



Basın açıklamasından görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418218



================================



ÇANAKKALE'DE 'HAYIR' VE YSK PROTESTOSU



ÇANAKKALE'de, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) referandumda mühürsüz oyların geçerli sayılması yönündeki kararına tepki gösteren CHP İl Gençlik Kolları üyeleri yürüyüş yaparak seçimin iptal edilmesini istedi.



CHP İl Gençlik Kolları, Çanakkale Kadın Dayanışması üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan grup dün akşam saat 19.00'da İskele Meydanı'nda toplanarak, YSK'nın 16 Nisan Halk Oylaması için verdiği kararı protesto etti. Partili Cumhurbaşkanlığı'na karşı olduklarını belirten grup üyeleri, 'Susma haykır, başkanlığı hayır' sloganı attı. Meydandan kordon boyuna çıkarak yürüyüşe geçen grup büyük bir Türk Bayrağı açarak 'Boyun eğme' ve 'Hayır daha bitmedi' yazılı pankart taşıdı. Yürüyüş sırasında sık sık İzmir Marşı'nı söyleyen gruptaki bazı protestocular, ellerindeki tencere ve tavalara vurarak ses çıkartıp tepki gösterdiler. İskele Meydanı'ndan Kordon boyuna kadar yürüyen grup, aynı güzergahı takip ederek yeniden İskele Meydanı'na geldi.



Geniş güvenlik önlemenin alındığı yürüyüş olaysız şekilde sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Yürüyüşten görüntü



Sloganlardan görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418220



================================



TÜFEKLE OYNARKEN AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, anne-babasının evde olmadığı sırada av tüfeğiyle oynayan 12 yaşındaki T.S. adlı küçük kız, ağabeyi 14 yaşındaki Tayyip S.'yi başından vurdu. Tayyip S., olay yerinde yaşamını yitirirken, eve koşan görgü tanıkları T.S.'yi, "Kardeş katili oldum. Ağabeyimi öldürdüm" diye ağlarken bulduklarını söyledi.



Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Çamköy Mahallesi Küllü İsmail Sokak'taki 14 kapı numaralı evde meydana geldi. Çamköy Ortaokulu öğrencisi T.S. adlı küçük kız çocuğu, ağabeyi Tayyip S. ve küçük kardeşi 4 yaşındaki Fatıma S., birlikte evin salonunda oynamaya başladı. Oyun sırasında kanepenin yanında duran babaları Bayram S.'ye ait çifte kırma av tüfeğini kılıfından çıkaran Tayyip ve T.S., bu kez de tüfekle oynamaya başladı. T.S., eline aldığı ve boş sandığını tüfeğin tetiğine dokunduğu anda karşısında bulunan ağabeyi Tayyip S. başından vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı.



Silah sesine koşan çevre sakinleri, T.S. ve Fatıma'yı kapı önünde ağlarken buldu. Yardım istenmesi üzerine eve 100 metre mesafedeki Çamköy Sağlık Ocağı'nda görevli üniversite öğrencisi İrem Yılmaz olay yerine koştu. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tayyip S.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.



ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Olay sırasında komşularına ait serada gündelik işçi olarak çalışan anne Cemile S., oğlunun ölüm haberini alınca sinir krizleri geçirdi. Evden uzaklaştırılan ve sürekli ağlayan T.S.'yi ise komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Fethiye Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tayyip S.'nin cesedi cenaze aracına taşındı. Nakliye firmasında kamyon şoförü olarak çalışan ve olay sırasında Burdur'a seyir halinde olan baba Bayram S., eve cenazenin çıkışı sırasında yetişti. Acılı baba cenazenin ardından koşmaya çalışan eşini sarılarak durdurmaya çalıştı. Tayyip S.'nin cesedi ön inceleme için Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Tüfek ise polis ekipleri tarafından incelemek üzere alındı.



"AĞABEYİMİ ÖLDÜRDÜM. KARDEŞ KATİLİ OLDUM"



Yardım istenmesi üzerine olay yerine koşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencisi İrem Yılmaz, olay yerinde polis ekiplerinin sorularını yanıtladı. Haber verilmesi üzerine eve koştuğunu anlatan Yılmaz, 2 kız kardeşi kapının önünde ağlarken gördüğünü söyledi. Tayyip S.'nin salonun kapısının önünde yattığını ve gözünden kan geldiğini anlatan Yılmaz, "Polisi ve sağlık ekiplerini aramak için dışarı çıktım. Bu sırada T.S., "Kardeş katili oldum. Ağabeyimi öldürdüm" diyerek ağlıyordu. Tüfek Tayyip'in karşısındaki kanepenin üzerindeydi" dedi. Polis, Tayyip S.'Yİ gözetim altına alırken, olaya ilişkin soruşturma başlattı.







Görüntü Dökümü



-------------------------------



Ambulansın olay yerine gelmesinden görüntü



Cemile Sarıer'in ambulansın gelişi sırasında komşuları tarafından tutulması



Sağlık ve polis ekiplerinin eve girişi



Ağlayan Tayyibe ve Fatıma Sarıer'in görüntüsü



Evden görüntüler



Fatıma Sarıer'in olay yerinden götürülmesi



Anne Cemile Sarıer'in ağlaması



Cesedin evden çıkarılması



Bayram ve Cemile Sarıer'in cenazenin arkasından ağlaması



Tayyip Sarıer'in sosyal paylaşım sitesinden alınmış fotoğrafı



Haber-Kamera: Ergün TOS/FETHİYE (Muğla),



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418205



========================================



BİR KİŞİYİ TABANCA İLE BİR KİŞİYİ DE DARP SONUCU YARALAYIP KAÇTI



SAMSUN'da oto yıkama dükkanında giren O.P., iddiaya göre "Beni S.E. gönderdi" diyerek tabanca ile 56 yaşındaki Şaban Kahya'yı sol bacağından, 41 yaşındaki Nevzat İpek'i de demirle vururak başından yaraladı. Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için polis çalışma başlattı.



Olay dün Samsun'un İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşına ait oto yıkama dükkanında bir süre onun yerine bekleyen Nevzat İpek, buraya gelen O.P.'nin "Beni S.E gönderdi" dedikten sonra işyerinde misafir olarak bulunan Şaban Kahya'ya tabancayla ateş edip sol bacağından yaraladı. Ardından da Nevzat İpek'i de kafasına demirle vurup yaralayan saldırgan, daha sonra geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaralılardan tabanca ile bacağından vurulan Şaban Kahya, merminin damara isabet etmesi nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Yaralı Nevzat İpek'in polise ifade vermesi



-Nevzat İpek röpörtaj



-Diğer yaralının ambulansa taşınması



-Acil Servisten detay



-Olay yerinden detay



Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN,



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418198



=======================================



PARK HALİNDEKİ ARAÇTA PATLAMA MEYDANA GELDİ: 1 YARALI



NİĞDE'de park halindeki hafif ticari araçta patlama meydana geldi. Patlama sırasında araç içerisinde bulanan 24 yaşındaki Metin Ertan, ağır yaralandı.



Olay, dün gece yarısı Aladdin Mahallesi Hatıroğlu Sokak'ta meydana geldi. Metin Ertan, park halindeki 13 AD 333 plakalı hafif ticari araç içerisinde arkadaşıyla telefonda konuştuğu sırada patlama meydana geldi. Patlama sesini duyup dışarı çıkanlar, Ertan'ı yerde yaralı halde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ertan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.



ÇAKMAK GAZI TÜPÜNDEN ŞÜPHELENİLİYOR



Olayın ardından bölgeye gönderilen bomba imha uzmanı ile olay yerine inceleme ekpleri, araçta ve çevresinde inceleme yaptı. Araçtaki çakmak gazı tüpünde meydana gelen sızıntının, patlamaya neden oldabileceği tahmin ediliyor. Uzman polisler, patlamanın kesin nedenini belirlemek için çalışmalara devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Patlamanın yaşandığı araçtan görüntü



Çevredeki vatandaşlardan görüntü



Olay yeri inceleme polislerinin çalışması



Bomba ima uzmanı polislerin incelme yapması



Çevredeki polis araçlarından görüntü



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,



19.04.2017 - Haber Kodu : 170419006



===============================



ÇÖP EVİNİN BOŞALTILMAMASI İÇİN KENDİNİ KAPIYA ZİNCİRLEDİ







KARS'ta 1 yıldır oturduğu kiralık evini çöplerle dolduran kadın, çöpleri boşaltmak için gelen belediye ekiplerine zor anlar yaşattı. Kendini evin kapısına zincirleyen kadın, güçlükle ikna edildi. Evden çıkan iki kamyon çöp görenleri şaşırttı.



Iğdır'dan gelerek İstasyon Mahallesi Davut Aksu Caddesi üzerinde Şahin Olgan'a ait evi kiralayan ve tek başına yaşayan 45 yaşındaki Hanife Ertan Tan, evini çevreden topladığı çöplerle doldurdu. Durumdan rahatsız olan ev sahibi defalarca kadını evden çıkarmak istediyse de başarılı olamadı. Evden gelen pis kokuların mahalle sakinlerini rahatsız etmesi üzerine durum zabıta ekiplerine bildirildi. Evdeki çöpleri almak için mahalleye temizlik ekibi ile birlikte giden zabıta ekiplerine direnen kadın güçlük çıkarınca polisten yardım istendi. Polis ekiplerinin de destek verdiği ikna çalışmaları sırasında evinden çöplerin çıkarıldığı gören kadın bir anda kendini evin kapısına zincirledi ve boynuna da zinciri geçirerek kimsenin yaklaşmamasını istedi. Bir süre bu şekliyle direnen kadın sonunda polis ve zabıta ekiplerinin çalışmalarıyla ikna edildi ve ardında da evin boşaltılmasına başlandı. Kepçenin de yardımıyla evden çıkarılan 2 kamyon çöp araçlarla şehir çöplüğüne götürüldü.



Ev sahibi Şahin Olgan, kadının 1 yıl önce evini kiraladığını fakat sürekli eve çöp doldurduğunu söyledi. Kadını birkaç kez uyarmasına rağmen bu defa da gizlice evin çatısından ve duvarından içeriye çöp attığını ve bu çöpleri de evin içine doldurduğunu belirten ev sahibi en sonunda durumu zabıtaya bildirmek zorunda kaldıklarını anlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Çöp evden iç ve dış görüntüler



-Zabıta ve polis ekipleri



-Kadının direnmesi



-Kadının kendini kapıya zincirlemesi



-Kadının ikna edilmesi



-Çöplerin boşaltılması genel ve detaylar



-Kepçenin yardımı



-İşçilerin çöp taşıması



-Çöplerin kamyonlara konulması



Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/KARS,



19.04.2017 - Haber Kodu : 170419001



===================================



BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ VALİ İLK DEFA NİKAH KIYDI







BTLİS'te kayyum olarak atandığı Belediye'de Başkanvekilliği yapan Vali Ahmet Çınar, beden eğitımı öğretmeni 24 yaşındaki Hilal Bozca ıle müzik öğretmeni 28 yaşındaki Veysel Sulukaya'nın nikahını kıydı. Vali Çınar, bunun kıydığı ilk nikah olduğunu söyledi.



Bitlis Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmeni olan Veysel Sulukaya ile aynı okulda beden eğitimi öğretmeni olan Hilal Bozca'nın nikahını kıymak için ilk defa cübbe giyen Bitlis Valisi Ahmet Çınar, öğretmen çifte mutluluklar diledi. Vali Çınar, "Bu benim için de anlamlı ve ayrı bir gün. İlk defa ömrümde bir nikah kıymış olacağım. Ben şehrin valisi olarak hep 'Veysel kardeşimizin nikah şahidi olurum' düşüncesindeydim ama onun nikahını kıymak bize nasip oldu. Bundan da büyük şeref duyuyorumö dedi.



Daha sonra şahitler ve katılımcılar huzurunda adaylara bir kez daha soran Vali Çınar, evlendirme akdini gerçekleştirdi. İmzaların atılmasının ardından evlilik cüzdanını Hilal Bozca'ya veren Vali Çınar, her ne kadar evin reisi erkek görünse de evde kadınların sözünün geçtiğini, bu nedenle Veysel'i çağırdığında eşinin izin vermesini istedi. Tören alkışlarla sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Vali Ahmet Çınar'ın nikah salonuna gelişi



-Çiftleri tebrik etmesi



-Cübbe giymesi



-Vali Ahmet Çınarın konuşması



-Nikahın kıyılması



-Cüzdanın verilmesi



-Detay görüntüler



Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,



18.04.2017 - Haber Kodu : 170418189



=======================================================================