Dha Yurt Bülteni-1
1)TORBALI'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜHAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen 25 yaşındaki Uzman Çavuş Harun Şenözüar'ın acı haberi memleketi İzmir'in Torbalı İlçesi'nde üzüntü yarattı.
1)TORBALI'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen 25 yaşındaki Uzman Çavuş Harun Şenözüar'ın acı haberi memleketi İzmir'in Torbalı İlçesi'nde üzüntü yarattı.
Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kaletepe ile Hantepe üs bölgeleri arasında önceki gün (pazar) akşam saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca roketatarlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Harun Şenözüar, tedaviye alındığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde şehit düştü. Şenözüar'ın şehadet haberi memleketi İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı kırsal Karaot Mahallesi'ne ulaştı. Babası Hamdi Şenözüar, annesi Fatma Şenözüar ve eşi Melek Şenözüar büyük üzüntü yaşadı. Eşi Melek Şenözüar'ın hamile olduğu belirtildi. Ayrıca şehidin doğum günün de 20 Nisan'da olduğu öğrenildi. Şehidin tek katlı olan babaocağına Türk bayrağı asıldı.
ŞEHİT TÖRENLE MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kaletepe bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığı 1'inci Komando Bölük Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, polis ve askeri personel katıldı. Saygı duruşunun ardından Şehit Şenözüar'ın özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından Şehit Şenözüvar memleketi İzmir'e gönderilmek üzere helikopter ile Van'a gönderildi.
Görüntü Dökümü
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-Yaralı askerin hastaneye getirilmesi
-Fotoğrafları
Haber: HAKKARİ,
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2)MERSİN'DE SURİYELİLER İLE MAHALLELİ ARASINDA ALACAK-VERECEK GERGİNLİĞİ
MERSİN'de, alacak - verecek meseli yüzünden Suriye vatandaşları ile mahalle sakinleri arasında taşlı sopalı kavga çıktı.
Merkez Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde, tarım işçisi olarak çalışan bir grup Suriyeli ile mahalleli arasında alacak verecek konusundan tartışma yaşandı. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olaya dahil olan mahalleli ve diğer Suriyeli vatandaşlar arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada bir Suriyeli yaralanırken, sığınmacıların saldırdığı bir aracın camları kırıldı. Kevga sırasında silah sesleri de duyulurken, mahalleye çok sayıda polis, TOMA ve zırhlı araç sevkedildi. Çok sayıda Suriye vatandaşının kaldığı mahalleye Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de geldi. Mahalleliyi sakinleştirmeye çalışan Aktaş, istenmeyen bir takım olayların yaşandığını, olayın daha büyük boyutlara ulaşmaması için tahliye çalışmasının başlatılacağını söyledi. İki grubun tekrar karşı karşıya gelmemesi önlemlerini artıran polis, Suriyelilerin çadırlarının bulunduğu alanda barikat kurdu.
SURİYELİLER TAHLİYE EDİLDİ
Ellerindeki sopalarla Suriyelilerin çadırlarına gitmek isteyen bazı mahallileri ise polis zorla ikna ederek geri dönderdi. Mahalle sakinlerinin dağılmamakta ısrar etmesi üzerine Mersin Valiliği, mahalledeki Suriyelilerin tahliyesine karar verdi. Akdeniz Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler Suriyelilerin tahliyesi için bölgeye yönlendirildi. Suriyelilerin uygun görülen boş bir araziye yerleştireleceği belirtildi.
Görüntü Dökümü
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Mahallelilerden görüntüler
Olay yerindeki polislerden görüntü
Zırhlı polis aracından görüntü
Ellerinde sopalarla yürüyen mahalleliler
Polilerin mahallede güvenlik önlemi alması
Polis Suriyelilere saldırmak isteyen mahallelilere mefafonla "Dağılın" diye anons yapması
- Suriyelilerin çadırlarının bulunduğu alanda polisin barikat kurması
Saldırı sonucu zarar gören araçtan görüntü
Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 04'30" BOYUT: 144.90 MB
18.04.2017 - Haber Kodu : 170418009
Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN,
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3)REFERANDUM SONUCUNA İTİRAZA POLİS MÜDAHALESİ: 14 GÖZALTI
ANTALYA'da, referandum sonucuna itiraz ederek eylem yapan grubu, polis biber gazıyla dağıttı. Çıkan arbede sonrasında gruptan 14 kişi gözaltına alındı. 16 Nisan'daki referandum sonucuna itiraz eden 50 kişilik grup, saat 21.00 sıralarında Antalya'nın simgelerinden tarihi Üç Kapılar önünde toplandı. Burada slogan atıp basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis, gösterinin izinsiz olduğunu belirterek dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Grubun ikazlara rağmen dağılmaması üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis amirleri, gruptakilere dağılmaları konusunda yeniden uyarıda bulununca çıkan tartışmaların ardından arbede yaşandı. Daha sonra çevik kuvvet ekipleri gruba biber gazıyla müdahale etti. Bazı göstericiler ara sokaklara kaçarak dağılırken, polis, gruptan 14 kişiyi gözaltına aldı. Polis araçlarına bindirilen eylemciler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Görüntü Dökümü
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-Polis ekiplerinden detay
-Üç kapılar önündeki TOMA'dan detay
-Çevik kuvvet ekipleri detay
-Polis müdahalesi ve göstericiler arasında yaşanan arbede bazı göstericilerin polise tekmelerle saldırması (CEP TELEFONU İLE YUKARIDAN ÇEKİLMİŞ)
-Gösterilerin otobüse bindirilmesi
Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-DHA)
17.04.2017 - Haber Kodu : 170417154
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4)ESKİŞEHİR'DE TENCERE-TAVALI EYLEME 10 GÖZALTI
ESKİŞEHİR'de parkta toplanıp evlerinden getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak ses çıkaran ve 'Başkanlığa hayır' diye slogan atan grup uyarılara rağmen dağılmayınca polis müdahale etti. Polisler, aralarında HDP Tepebaşı İlçe Başkanı Emine Kaya'nın bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Bugün saat 21.00 sıralarında Yeni Bağlar Mahallesi Kartal Tepesi Sokak'taki parkta toplanan kızlı-erkekli çoğunluğu üniversite öğrencisi olan grup, evlerinden getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak eylem yaptı. 'Susma haykır, başkanlığa hayır' diye slogan atan grubun yanına bir süre sonra polis ekipleri geldi. Polis müdürünün megafonla dağılmaları için uyarıda bulunduğu grup, parktan çıkıp ara sokaklarda yürümeye başladı.
Ses çıkararak yürüyen gruptakilere, Üniversite Caddesi'ne gelindiğinde yine polisler dağılmaları için uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahalede bulundu. Aralarında HDP Eskişehir Tepebaşı Merkez İlçe Başkanı Emine Kaya'nın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Kollarına plastik kelepçe takılarak çevik kuvvet midibüslerine bindirilenlerden N.B.'nin üzerinden sustalı bıçak çıktı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık raporları alınan 10 kişi daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Parkta toplanan grubun tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak ses çıkarmaları ve slogan atmaları,
-Grubun parktan çıkıp yürümesi,
-Gruba polis müdahalesi,
-Gözaltına alınanların çevik kuvvet midibüsüne götürülmelerinden çekilen görüntüler bulunuyor.)
Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,
18.04.2017 - Haber Kodu : 170418007
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5)BURSA'DA DEREYE DÜŞEN GENÇ, 2 SAATLİK OPERASYONLA KURTARILDI
BURSA'da arkadaşıyla dere yatağında yürüyüş yaparken, dengesini kaybederek suya düşen Fikret Aslan, ekiplerin 2 saatlik çabaları sonucu kurtarıldı. Vucudunda kırıklar ve kesikler olan Aslan, hastanede tedavi altına alındı.Olay, akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde bulunan derede meydana geldi. 30 yaşındaki Fikret Aslan, arkadaşı 31 yaşındaki Hakan Kılıç, Kaplıkaya deresi civarında yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Fikret Aslan, kayalıklardan yuvarlanarak dereye yuvarlandı. Bacağı kırılan Aslan, derenin içerisindeki kayalara tutunarak kurtarılmayı bekledi. Bu sırada arkadaşı Hakan Kılıç, durumu kurtarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AKUT, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Halat yardımı ile dereye inen kurtarma ekipleri, bacağı kırılan ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kesikler oluşan Fikret Aslan'ı 2 saat süren operasyon ile kurtardı. Aslan, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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-Ekiplerin çalışmalarından görüntüler
-Yaralı şahsın sedye ile taşınması ve ambulansa konulması
-Dere yatağından görüntüler
-Detaylar
Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,
18.04.2017 - Haber Kodu : 170418002_
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6)OTOMOBİLİ KALAŞNİKOF VE TABANCAYLA TARADILAR: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
ADANA'da içinde baba, oğlu ve torunu bulunan otomobile seyir halindeyken uzun namlulu silah ve tabancalarla ateş açıldı. Saldırıda 56 yaşındaki Müslüm Üzer öldü, oğlu 32 yaşındaki Orhan ve torunu 9 yaşındaki Hüseyin Üzer ağır yaralandı.
Merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Doğankent Mahallesi'nde oturan Müslüm Üzer, oğlu Orhan ve torunu Hüseyin Üzer ile birlikte saat 17.45 sıralarında 01 DHR 78 plakalı otomobiline binerek Karataş Yolu üzerinden Adana'ya hareket etti. Yaklaşık 5 kilometre ilerledikten sonra Karataş Yolu Taşçı Köyü Kavşağı'na geldiği sırada dönüş için yavaşlayan otomobile, kimliği henüz saptanamayan kişilerce kalaşnikof ve tabancalarla saldırı düzenlendi. Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan saldırıda otomobile değişik yönlerden çok sayıda kurşun isabet etti.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Saldırganlar otomobillerle kaçarak izini kaybettirirken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastanelere sevk edildi. Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Müslüm Üzer yolda yaşamını yitirirken, ağır yaralanan torunu Hüseyin Üzer Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde, Orhan Üzer ise Balcalı Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme başlatan polis, boş kovanları ve delilleri topladı. Acı haberi alarak olay yerine ve hastanelere gelen Üzer ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. 3 kişinin gözaltına alındığı saldırının, 10 ay önce Üzer ile Altınyüzük aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Ali Altınyüzük'ün öldürülmesiyle ilgili olabileceği değerlendiriliyor.
Görüntü Dökümü
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Ambulansın gidişi
Yaralının ambulanstan indirilmesi
Bir kadının sinir krizi geçirmesi
Kadının yerde oturarak ağlaması
Olay yerindeki kurşunlanmış araç
Aracın camlarındaki kurşun izleri
Polislerin olay yerinde inceleme yapması
Yerdeki boş kovanlar
Olay yerindeki polis ve ambulans
Haber: Yusuf BAŞTUĞ-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,
18.04.2017 - Haber Kodu : 170418011_
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7)ÜNİVERSİTELİ BURCU'NUN KAZADA ÖLDÜĞÜ YERE TABELASI DİKİLDİ
BARTIN'da, kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu ölen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Burcu Duran'ın fotoğrafının bulunduğu tabela, 24'üncü yaş gününde kaza yerine dikildi. Geçen 5 Mart'ta 5 Nolu Çevre Yolu'nun Gölbucağı Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada 21 yaşındaki Uğur Kalaycı yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Burcu Duran'a çarptı. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyestisyenlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Burcu Duran, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sürücü Uğur Kalaycı, 'Taksirle adam öldürme' suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Burcu Duran'ın annesi Gölbucağı Mahallesi Muhtarı 49 yaşındaki Şermin ve bbaası Nurettin Duran, kızlarının 24'üncü yaş gününde anma programı düzenledi. Program kapsamında ailesi tarafından yaptırılan Burcu Duran'ın fotoğrafı bulunan ve üzerinde, "Benim de hayallerim vardı" yazılı tabela kazanın meydana geldiği kaldırıma dikilerek açılışı yapıldı. Burcu Duran'ın arkadaşlarının ellerinde karanfillerle katıldığı tabela açılışı sırasında Şermin Duran gözyaşlarını tutamadı.
Şermin Duran, kazanın meydana geldiği yerde viraj olduğunu söyleyerek, "Bu yol için yetkililerinden çözüm istiyorum. Gereken her yere başvuracağım. Ben 40 günden beri acımı yaşayamıyorum. Ben bir devlet görevlisi olarak acımı bana yaşatmadılar. Buraya çözüm bulmadılar. Benim evladım gitti, başka canlar yanmasın, bu kaçıncı kaza? Bu olaydan sonra burada kaç tane kaza oldu. Artık yeter. Bitsin, anneler ağlamasın artık" dedi.
Daha sonra Burcu Duran için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Görüntü Dökümü
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-Karanfil dağıtılması
-Tabelanın açılması
-Anne Şermin Duran açıklama
-Yakınlarının ağlaması
-Annenin sürücülere yavaş gidin uyarısı
-Kuran okunması
-Burcu Duran fotoları
Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,
17.04.2017 - Haber Kodu : 170417134
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