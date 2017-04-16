Dha Yurt Bülteni - 1
UŞAKLILAR ŞEHİT BİNBAŞIYA ÜZÜLDÜ 1)ŞEHİT BİNBAŞININ CENAZESİ UŞAK'TAHakkari'nin Yüksekova İlçesi İkiyaka Dağları'nda arazi arama tarama faaliyetleri sırasında uçuruma yuvarlanıp şehit olan binbaşı Kürşad Selim Şenol'un cenazesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağı ile saat 01.
UŞAKLILAR ŞEHİT BİNBAŞIYA ÜZÜLDÜ
1)ŞEHİT BİNBAŞININ CENAZESİ UŞAK'TA
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi İkiyaka Dağları'nda arazi arama tarama faaliyetleri sırasında uçuruma yuvarlanıp şehit olan binbaşı Kürşad Selim Şenol'un cenazesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağı ile saat 01.00 sıralarında memleketi Uşak'a getirildi.Uşak Havaalanı'nda şehit binbaşı Şenol'un cenazesini, Vali Ahmet Okur, Ak Partili milletvekilleri Alim Tunç ve Mehmet Altay, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Nedim Selbisu, şehidin annesi Muazzez, eşi Sümeyde ve kardeşi Fatih Şenol ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 1500 kişi karşıladı.Uçağın kargo kapısının açılmasıyla birlikte gözyaşları sel oldu. Binbaşı Şenol'un yakınları, uçağa akın etti. Şehit eşi Sümeyde Şenol, 'Kürşatım, Kürşatım' diye feryad ederken, Fatih Şenol ise ağabeyinin tabutuna sarılıp 'Kahramanım' diye gözyaşı döktü. Tören mangası tarafından uçaktan indirilen binbaşı Kürşad Selim Şenol'un Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda tekbirler eşliğinde belediyeye ait cenaze aracına taşındı. Binbaşı Şenol'un cenazesi, polis eskortu eşliğinde Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.Şehit Binbaşı Kürşad Selim Şenol'un cenazesi, bugün ikindide kılınacak cenaze namazının ardından Uşak Yeni Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verilecek.
Görüntü Dökümü
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Şehidin fotoğrafları
Şehidin ailesinden görüntü
Uçağın havalimanına gelişinden görüntü
Şehit yakınlarının uçağa binmesinden görüntü
Şehidin tabutu uçaktan indirilirken görüntü
Şehidin tabutu tekbirler eşliğinde cenaze aracına götürülürken görüntü
Genel ve oetay görüntü
Haber-Kamera: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416012
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2)GAZİANTEP'TE, ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN BABA EVİNDE YAS
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde arazi arama tarama faaliyetleri sırasında uçuruma yuvarlanıp şehit olan uzman çavuş 26 yaşındaki Barış Düver'in acı haberi, memleketi Gaziantep'te yaşayan ailesini yasa boğdu.
Uzman çavuş Barış Düver'in şehit olduğu haberini, Barak Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. Babası Ahmet Düver'in 15 yıl önce hayatını kaybettiği belirtilen Barış Düver'in acı haberini alan annesi Emine Düver, gözyaşlarına boğuldu. Merve Düver ile 2 ay önce evlenen ve 15 Haziran'da düğün yapacakları belirtilen şehit uzman çavuş Düver'in baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.
Şehit uzman çavuş Barış Düver'in cenazesi, bugün Oğuzeli İlçesi'ne bağlı Yakacık Mahallesi'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.
Görüntü Dökümü
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Şehit evi
Sinir krizi geçirenler
Türk bayrağı
Ambulans
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-Ahmet ÖZER/GAZİANTEP,
15.04.2017 - Haber Kodu : 170415193
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3)AK PARTİ İLÇE BAŞKANININ ARACINA SALDIRI; 1 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT
MURADİYE SALDIRISIYLA İLGİLİ 17 KİŞİ GÖZALTINDA
VAN'ın Muradiye İlçesi'nde referandum çalışmasından dönen Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı ile beraberindeki korucuları taşıyan iki araca PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, Vanlı'nın güvenlik korucusu yeğeni Adnan Vanlı şehit oldu, 1 korucu da yaralandı. Olay, dün gece saat 22.15 sıralarında Muradiye İlçesi Açıkyol Mahallesi'nde meydana geldi. Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, mahallede referandum çalışması yaptıktan sonra, beraberindeki partililer ve güvenlik korucularıyla iki araçla dönüşe geçti. Mezarlık bölgesine gelindiğinde, pusu kuran PKK'lı teröristler, uzun namlulu silahlarla araçları çapraz ateşe aldı. Saldırıda İbrahim Vanlı'nın aracının önünde giden korucuları taşıyan araç, isabet aldı. Araçtaki Başkan Vanlı'nın yeğeni olan güvenlik korucusu Adnan Vanlı şehit oldu, 1 korucu da yaralandı.
Saldırının ardından olay yerine güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaralı korucu Van YYÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Güvenlik güçleri, kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
MURADİYE SALDIRISIYLA İLGİLİ 17 KİŞİ GÖZALTINDA
VAN'ın Muradiye İlçesi'nde referandum çalışmasından dönen Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı ile beraberindeki koruculara, PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 1 korucunun şehit olduğu, 1 korucunun da yaralandığı saldırıyla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 22.15 sıralarında Muradiye İlçesi Açıkyol Mahallesi'nde meydana geldi. Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, mahallede referandum çalışması yaptıktan sonra, beraberindeki partililer ve güvenlik korucularıyla iki araçla dönüşe geçti. Mezarlık bölgesine gelindiğinde, pusu kuran PKK'lı teröristler, uzun namlulu silahlarla araçları çapraz ateşe aldı. Saldırıda İbrahim Vanlı'nın aracının önünde giden korucuları taşıyan araç, isabet aldı. Araçtaki Başkan Vanlı'nın yeğeni olan güvenlik korucusu Adnan Vanlı şehit oldu, 1 korucu da yaralandı.
Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri, sevk edildi. Mahallenin giriş ve çıkışları tutulurken, Terörle Mücadele, Özel Harekat ve jandarma ekipleri, geniş çaplı ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, olayla ilgili olarak 17 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Ambulansın hastaneye gelmesi ve yaralının hastaneye kaldırılması
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: VAN,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416001
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4)SEÇİM TORBALARI, SANDIK GÖREVLİLERİNE DAĞITILDI
'CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği referandum u için hazırlanan seçim torbaları, İzmir'de sandık görevlilerine teslim edildi.
İzmir Kültürpark içindeki 4 No'lu Hol'de hazırlanan seçim torbaları, saat 05.00 itibariyle sandık görevlilerine verilmeye başlandı. İçerisinde oy pusulası, zarf, sandık mührü, tercih mührü, tutanaklar gibi malzemeler olan seçim torbaları, 9 bin 32 sandık için hazırlandı.
3 milyon 101 bin 862 seçmenin sandığa gideceği İzmir'de, oy verme işlemenin sona ermesinin ardından torbalar yine aynı holde bulunan İl Seçim Kurulu'na teslim edilecek.
Görüntü Dökümü
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Kültürpark içindeki seçim merkezinden görüntü
Görevlilerden görüntü
Dağıtılan seçim torbalarından görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Mehmet CANDAN-Mehmet GÜNEY/İZMİR,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416013
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5)ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE 'BÖCEK' ARANDI
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen Perşembe günü Ordu'daki mitinginin ardından korumalarına talimat vererek, Ak Partili Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde dinleme cihazı arandığı ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenledi. Mitingin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ziyaretini iptal ederek Ordu Valiliği'ne giden Erdoğan, buradan helikopterle Giresun'a geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, buradaki programı sonrası Ordu- Giresun Havalimanı'ndan Ankara'ya giderken Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde 'böcek' araması yapılması talimatını verdi. Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamen boşaltılan Büyükşehir Belediyesi binasında, Ankara'dan gelen 6 kişilik ekip arama yaptı.
BAŞKAN YILMAZ AÇIKLAMA YAPTI
Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yerel basında ve sosyal medyada çıkan haberler üzerine makamında basın toplantısı düzenledi. Belediyede 'böcek' arandığını doğrulayan Başkan Enver Yılmaz, herhangi bir şey bulunmadığını söyledi. Başkan Yılmaz, şöyle dedi:
"Cumhurbaşkanımız helikopterle Giresun'a gitti. Giresun dönüşünde Vali Bey ve il protokolüyle uğurlama amaçlı havalimanına gittik. Malum Cumhurbaşkanlığı korumalarının hassasiyet gösterdiği alanlar var. Çok dar çerçeveli bir uğurlama oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız o esnada bizzat bana, daha sonra il valimize ve Cumhuriyet Başsavcımıza, Büyükşehir Belediyesi'nde bir araştırma yapılması, dinleme cihazı ve böcek olma ihtimaline binaen bir arama yapılması hususunda talimatlandırma yaptı. Televizyonun sökülmesi orada bir aparatın böcek olarak değerlendirilebileceğini ve büyükşehir belediye başkanıa dinlenme yapıldığı şeklinde bir kanaat oluştu. Cumhurbaşkanlığı korumaları İl Emniyet Müdürlüğü'ne bu konuyla ilgili resmi süreci devrettiler.ö
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN İŞGÜZARLIĞI
Orndu Emniyet Müdürlüğü'nün, itiraz etmelerine rağmen bina boşaltmasını eleştiren Başkan Yılmaz, "Belediyenin etrafı komple sarılmak suretiyle, milletvekillerimiz ve genel sekreterimiz de dahil olmak üzere binaya sokulmamak suretiyle, olayı çok farklı noktalara getirdiler. Ankara'dan gelen ekip gece 03.30'da buraya geldi. Böcek olarak adlandırılan aletin televizyon kumandasının aparatı olduğu ortaya çıktı. Başta İl Emniyet Müdürü'nün sürece ilişkin tüm polis teşkilatını buraya yığması, etrafı çevirmesi ve tüm binayı boşaltması, milletvekilleri, çalışanlarımızın da binaya girmesinde zorluk çıkarmasını da kamuoyunun takdirine bırakıyorumö dedi.
Arama olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürü Suat Çelik ile de görüştüklerini anlatan Başkan Yılmaz, "Emniyet Müdürü ile havalimanında görüştüm. Kendisine, kendi uslubumca 'bu işin sizin de içinde olduğunuz bir komplo' yapıldığını yüzüne bizzat söyledim" diye konuştu.
Başkan Yılmaz, arama yapılan gece Ak Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak'ın silah çektiği yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.
Görüntü Dökümü
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-Enver Yılmaz'ın açıklaması
-Büyükşehir Belediyesi'nden görüntü
Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,
15.04.2017 - Haber Kodu : 170415197
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6)ŞANLIURFA'DA AMCA ÇOCUKLARININ ARAZİ KAVGASI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
ŞANLIURFA'da amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan kardeşlerden 2'si öldü, 1'i de ağır yaralandı.Olay, gece saatlerinde Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Popmalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada, saçmaların isabet ettiği 3 kardeşten, Habip ve Mehmet Gümüşkolan olay yerinde yaşamını yitirdi, Cumali Gümüşkolan ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Cumali Gümüşkolan, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Cumali Gümüşkolan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Gümüşkolan kardeşlerin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.Polis ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü
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Olay yerinde araştırma yapan polis
Polis ekiplerinin çevrede önlem alması
Adli tıp kurumu
Cenaze aracı
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416004
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7)BİRLİKTE YAŞADIĞI ARKADAŞINI VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ
DENİZLİ'nin Tavas İlçesi'nde, cinnet getiren 45 yaşındaki Mehmet İnan, birlikte yaşadığı arkadaşı 52 yaşındaki Mustafa Gönen'i bıçaklayarak öldürdü, ablası Fatma Zeren'i ise yaraladı. Öldürdüğü arkadaşı Gönen'in dilini, kulağını ve dudağını keserek koparan İnan, kapıyı kırarak içeri giren jandarmaya da saldırmak isteyince, kollarından vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet İnan ile birlikte yaşadığı arkadaşı Mustafa Gönen arasında evde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren İnan, mutfaktan aldığı bıçakla Mustafa Gönen'e saldırıp yaraladı. İnan, bu sırada eve gelen Gönen'in ablası Fatma Zeren'i de bıçakladı. Yaralı Zeren'i dışarı çıkaran İnan, tekrar eve girip kapıyı kilitledi, arkadaşı Mustafa Gönen'i bıçaklayarak öldürdü.
JANDARMA KOLLARINDAN VURARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Çığlıkları duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın tüm çağrılarına karşın kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Bu sırada öldürdüğü Gönen'in cesedine zarar vermeyi sürdüren İnan, 'Teslim ol' çağrısına uymayıp, jandarma ekiplerine de saldırmaya kalkınca, kollarından vurarak etkisiz hale getirdi.
'DİLİNİ, KULAĞINI VE DUDAĞINI KESEREK KOPARMIŞ'
Mehmet İnan, Denizli Devlet Hastanesi'ne, bıçakladığı Gönen'in ablası Fatma Zeren ise sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İnan, hastanedeki müdahalesinin ardından gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü
İnan'ın dilini, kulağını ve dudağını keserek koparttığı Mustafa Gönen'in cesedi ise, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Karahisar Mahalle Muhtarı İbrahim Canekiz, "Jandarma eve girdiğinde öldürdüğü kişinin yüzüne bıçakla işkence yapmaya devam ediyordu. Uyarılara rağmen teslim olmayınca jandarma kollarından vurarak yakaladı" dedi.
Görüntü Dökümü
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Evden dış görüntü
Kırılan camdan görüntü
Evin bulunduğu sokaktaki vatandaşlardan ve jandarma ekiplerinden görüntü
Cenaze aracından ve jandarma araçlarından görüntü
Ekiplerin çalışmasından görüntü
Haberle ilgili anons
Karahisar Muhtarı İbrahim Canekiz ile röportaj
Öldürülen Mustafa Gönen'in opak resmi
Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN-Hüseyin BAYBARS-Deniz TOKAT/TAVAS (Denizli),
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416007
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8)TIR DEREYE UÇTU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
EDİRNE'de kontrolden çıkıp dereye uçan TIR'ın şoförü Alparslan Son yaşamını yitirdi, yanındaki Coşkun Topçi ise ağır yaralandı.Kaza, Edirne-Havsa karayolu Sazlıdere Köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Alparslan Son yönetimindeki 34 JH 6271 plakalı TIR, kontrolden çıkıp Sazlıdere Köprüsü yakınında dereye uçtu. Kazada, TIR şoförü Son ile yanındaki arkadaşı Coşkun Topçi, kabin içinde sıkıştı. Çağırılan itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmayla çıkarılan Alparslan Son ve Coşkun Topçi, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Alparslan Son, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Coşkun Topçi'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.Dereye uçan TIR ise vinç yardımıyla kaldırıldı.
Görüntü Dökümü
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-Demir köprü ve dereye uçan TIR
-TIR kabini ve itfaiye ekipleri
-Çalışmaları izleyenler
-İtfaiyenin sıkışan kişiyi çıkarma çabası
-Sağlık ekipleri
-Sıkışan yaralı detay
-Yaralının TIR'dan çıkarılması
-Köprü üzerindeki kalabalık
-İtfaiye ve jandarma araçları
-Yaralının ambulansa taşınması
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416009
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9)MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 7 YAŞINDAKİ BERFİN ÖLDÜ
MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı 7 yaşındaki Berfin Geyik hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle duran minibüse arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarı'nda meydana geldi. Fethiye'den Dalaman yönüne giden Haim Kocasinan yönetimindeki 07 SCP 22 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Berfin Geyik'e çarptı. Kazada, Geyik ağır yaralandı. Kaza nedeniyle aniden duran minibüse, aynı yöne giden Abdurrahman Ayazoğlu yönetimindeki 48 D 9881 plakalı otomobil çarptı. Sürücü Ayazoğlu ile yanında bulunan oğlu 11 yaşındaki Kadir Ayazoğlu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Berfin Geyik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Görüntü Dökümü
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Hastaneden görüntü
Yaralılardan görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Ergün TOS/FETHİYE(Muğla),
15.04.2017 - Haber Kodu : 170415205
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10)MERSİN'DEKİ MAÇTA ARBEDE ÇIKTI
Mersin Süper Amatör Play-off BAL liğine çıkma maçında çıkan olaylarda 1'i futbolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Mersin Süper Amatör Play-off BAL ligine çıkma maçında, şampiyonluk mücadelesi veren Mut İdman Yurdu Belediye Spor'un kendi sahasında, Anamur Belediye Spor'la 1-1 berabere kalması sebebiyle çıkan arbadede sonucu,1'i futbolcu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.
Mut İlçe Stadı'nda oynanan maçta taraftarların taş ve türibinde bulunan koltukları kırarak saha içerisindeki futbolcuların üzerlerine fırlattı. Fılatılan taşlardan birinin,Mut İdman Yurdu futbolcusu Fırat Bektaş ile 3 taraftarın kafasına isabet etti. Yaralılara ilk müdahale saha içerisinde yapılırken,futbolcu Bektaş, ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu arbede önlenirken,Mut İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, seyircileri sakinleştirerek uyarılarda bulundu.
Görüntü Dökümü
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Maçtan genel ve detay görüntü
Sahaya atılan yabancı cisim
Maçta kargaşa
Polisin üzerine atlayan bir kişi
Trübinden gerginlik
Kaymakam ve belediye başkanlarının taraftarlarla konuşması
Tirübinde Anamur Belediyespor taraftarının atılan sandalyeleri kafalarına siper etmeleri
Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(MERSİN),
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416008
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11)SİVEREK'TE TAŞLI SOPALI KAVGA: 9 YARALI
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan taş ve sopalı kavgada, 9 kişi yaralandı.
Ayvanat Mahallesi'nde oturan Çağında ve Beyazçiçek ailesinin fertleri arasında gece yarısı sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Sinan Beyazçiçek, Hasan Beyazçiçek, Abbas Çağında, Mustafa Çağında, Orhan Çağında, Hüseyin Çağında, Ali Çapanoğlu, İbrahim Büyük ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralananlar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastantanesi'ne götürüldü.
Polis, olayların büyümemesi için mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.
Görüntü Dökümü
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Acil servis önü
Polis araçlar
Alınan güvenlik önlemleri
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416003
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12)DEV KAYANIN ALTINDA SIKIŞAN KAPLUMBAĞA 1 SAATTE KURTARILDI
ŞANLIURFA'da boş arazideki dev kayanın altında sıkışan kaplumbağa, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Payamlı Mahallesi'ndeki boş arazide bulanan dev kayanın altında sıkışan kaplumbağayı gören cami imamı, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kent merkezine 25 kilometre mesafede bulunan mahalleye giden itfaiye ekipleri, matkap yardımıyla kayayı parçalayıp çalışma alanını genişletti. Ardından kayanın altına giren bir itfaiye eri, sıkışan kaplumbağayı çıkardı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarılan kaplumbağa, yapılan kontörlün ardından doğaya salıverildi.
Görüntü Dökümü
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Kayanın altında sıkışan kaplumbağa
Kurtarma çalışması
İtfaiye eri kayanın altına girmesi
Kaplumbağa bulunduğu yerden çıkarılması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,
15.04.2017 - Haber Kodu : 170415198
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13)İTFAİYE ERİ, YANGINDA KURTARILAN YAVRU KEDİYE OKSİJEN VERDİ
TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde dört katlı binanın boş olan üst dairesi, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. İtfaiyeciler, yanmaktan son anda kurtardıkları yavru kediye oksijen verdi.
Camiatik Mahallesi'nde bulanan 4 katlı bir binanın kullanılmayan en üst katında yangın çıktı. Boş daireden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak, yangını söndürdü. Ekipler, bu sırada dairede bulunan yavru kediyi yanmaktan kurtarıp aşağı indirdi. Bir itfaiye eri, hareketsiz haldeki kediye, sırtında taşıdığı oksijen tüpünün hortumuyla hava verdi. Yavru kediyi karton bir kutuya koyan itfaiye erleri daha sonra tedavisi için veteriner hekime götürdü.
Dairede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Yavru kediye müdahale edilmesi
-Yavru kediye oksijen verilmesi
Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),
15.04.2017 - Haber Kodu : 170415204
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14)EDİRNE BULGAR KİLİSESİNDE PASKALYA AYİNİ
EDİRNE'de Hıristiyanlar için kutsal sayılan ve Hz. İsa'nın göğe yükselişi olarak kabul edilen Paskalya Bayramı için Bulgar Sveti Georgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Edirne'nin Kıyık semtinde bulunan kilisede çok sayıda Ortodoks'un katıldığı ayini, kilise rahibi Aleksandır Çıkırık yönetti. Saatlerin gece yarısını göstermesinin ardından kilise çanı çaldı ve ayin başladı. Ayine katılan, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vasil Vilçev'inde aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişi, ellerindeki mumlarla kilise çevresinde dualar eşliğinde dolaştı. Ayin, İncil'den okunan dualarla sona erdi.
Ayinin ardından rahip Çıkırık, katılımcılara renk renk boyanmış Paskalya yumurtası ve Paskalya çöreği dağıttı. Hz. İsa'nın göğe yükselişinin dualarla kutlandığını ifade eden Sveti Georgi Kilisesi rahibi Aleksandır Çıkırık, "Kitaplar bu akşam İsa Peygamberin üçüncü günden sonra göğe yükseldiğini yazıyor. Bunun sembolü olarak bu gece İsa Peygamberin göğe yükselmesi adına dua yaptık. Onun adına hepimiz toplandık, sağlık, mutluluk, huzur bulmak için dostlarla bayramımızı kutladık. Burada Türk, Yunan ve Bulgaristan olarak üç komşu ülkeyiz. İnşallah tatlı günler her zaman olur. Bayramımız hayırlı olsun" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Bulgar kilisesi
-Ayin ve dua edilmesi
-Ayine katılanlar
-Elinde mum tutanlar detay
-Kilisenin içinden görüntüler
-Ayin
-Aleksandır Çıkırık açıklaması
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416009
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15)MERSİN'DE PASKALYA COŞKUSU
MERSİN'de iki ayrı kilisede Hıristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayram olan Paskalya Bayramı nedeni ile düzenlenen ayinler renkli görüntülere sahne oldu.
İlk Paskalya ayini, Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde yapıldı. Paskalya'ya Rahip Fransua Dondu ile vatandaşlar katıldı. Ayini Rahip Fransua Dondu yönetirken, dini ritüeller de gerçekleştirildi. Ayine katılanlar mum yakıp dilekler diledi, İncil'den bölümler okunup dualar edildi. Komunyonun dağıtıldığı ayin sırasında konuşan Rahip Fransua Dondu, kardeşlik ve barış mesajları verdi.
İkinci ayin ise Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleşti. Paskalya'ya Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, Katolik Kilisesi Rahibi Fransua Dondu, Tomris Nadir Mitri Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Altıniş, cemaat üyeleri katıldı. Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur'un yönettiği ayinde, dini ritüeller de gerçekleştirildi. Ayine katılanlar mum yakıp dilekler dilerken, çocuklar da Paskalya yumurtalarını tokuşturdu. İncil'den bölümler okunup duaların edildiği ayin sonrasında, şarap, ekmek dağıtılırken Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Teymur, Kutlu Doğum Haftası'nı kutlayıp, barışa, sevgiye vesile olmasını diledi.
Görüntü Dökümü
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Kiliseye gelenler
Kiliseye girenler
Kilisenin tabelası
Kilisenin içinden görüntü
Ayine katılanlar
Mum yakanlar
İlahi okuyanlar
Dini ritüellerden genel detay
Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416010
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