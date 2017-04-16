Dha Yurt Bülteni - 1

ANAYASA REFERANDUMU 2017 İÇİN YURTTA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI



1)ANTALYA' DA 'SANDIK YEMİNİ' ETTİLER



ANTALYA'da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği referandum u için sandık başında görevli olanlar, görevlerine başlamadan önce sandık yemini etti.Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren anayasa değişikliğine ilişkin referandum unda görev alan sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri üzerinde 'evet' ve 'hayır' yazan oy pusulalarını hazırlamadan önce ayakta 'sandık yemini' etti. Yeminin ardından zarflar ve pusulalar tek sayılıp mühürleri kontrol edilerek oy kullanmaya hazır hale getirildi.



Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:



"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre doğru olarak yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."



ANTALYA'DA OY VERME İŞLEMLERİ BAŞLADI



Turizm kenti Antalya'da saat 08.00'de okullarda kurulan seçim sandıklarında seçmenler oy vermeye başladı. Erken saatte sandık başına gidenler, görevliler tarafından hazırlanan ve üzerinde 'evet'- hayır' yazan oy pusulasını ve zarfı aldı. Sınıflardaki kabinlerde tercihlerini yapan seçmenler, daha sonra oylarını şeffaf oy sandıklarına attı.



Antalya Lisesi'nde 1259 nolu sandıkta oy kullanan seçmenlerden Uğur Tetik, "Oyumuzu kullandık. Seçimin hayırlı olmasını diliyorum. İş için bugün Dubai'ye gideceğiz. Oyumuzu kullanmak için beklemiştik" dedi.



Eşiyle birlikte oy kullanan İbrahim Tetik ise seçimin vatana hayırlı olmasını diledi.



Görüntü Dökümü



------------------



Sandık başkanı görevlilere yemin ettirirken



1259 sayılı sandık yazısından görüntü



Üzerinde halk oylaması yazan sandıktan görüntü



Tüm sandıkları gösteren yazıdan görüntü



Kapıda asılı listeden görüntü



Zarflar hazırlanırken ve mühürlenirken görüntü



Cep, fotoğraf makinesi uyarı yazısından görüntü



Sandık başkanı uyarı yazısına tahtaya asarken görüntü



Sandıkta görevli bir kadın kabin üzerine uyarı yazısını asarken görüntü



Oy sandığı mühürlenirken görüntü



Oy kullanmaya gelen kadından görüntü



Kadının oy pusulası ve zarfı alışı, kabine gidişi



Kadının eşinin oy kullanmak için gelişi ve zarfı alıp kabine gitmesi



Kabinden çıkan kadının oyunu sandığa atmabı



Oy kullanan kadın Uğur Tetik röp



Oy kullanan kocası İbrahim Tetik röp



Koridorlarda oy kullanmak için bekleyen vatandaşlardan detay görüntüler



174 MB - 2.51



( Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA



======================================================



2)İZMİR'DE OYLAR KULLANILMAYA BAŞLANDI







İZMİR'de, 18 maddelik anayasa değişikliğini öngören referandum için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.



Türkiye'de yapılacak anayasa değişikliği referandum u için İzmir'de oylar kullanılmaya başlandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı seçimlerde oy kullanmanın başladığı saat 08.00'da vatandaşlar sandık başına gitti. Alsancak'ta bulanan Atatürk Lisesi'nde de hareketlilik sabah erken saatlerde başladı. İlk oyu kullanan 75 yaşındaki Halil Bayraktar, "Sonuç ülkemiz adına hayırlı olsun" dedi. Oy kullanmaya kızlarıyla birlikte gelen Özlem Gürdal ise, "Herkesin görüşüne kararına saygımız olmalı. Her şey güzel olsun" yorumunda bulundu. Oy kullanma heyecanını ilk kez yaşayan 18 yaşındaki Volkan Bayraktaroğlu'da, "İlk kez oy kullanıyorum, ülkemiz adına güzel sonuçların çıkmasını istiyorum" şeklinde konuştu. İzmir'de polis seçim sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alırken, İzmir'de 3 milyon 101 bin 862 seçmen oy kullanması bekleniyor.



Görüntü Dökümü.



--------------------------



Atatürk Lisesi'nden görüntü



Oy kullanmaya gelen vatandaşlardan görüntü



Oy kullanan vatandaşlardan görüntü



Genel ve detay görüntü



(Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,



================================================



3)GAZİANTEP'TE VATANDAŞLAR SANDIK BAŞINA GİTTİ



GAZİANTEP'te, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliğine ilişkin referandum başladı.



Kentte kurulan 3 bin 345 sandıkta görevliler, referandum a ilişkin tercih pusulalarını kontrol edip mühürledi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından saatlerin 07.00'yi göstermesiyle birlikte seçmenler içeriye alındı. 1 milyon 178 bin 748 seçmenin bulunduğu kentte, erken saatlerde sandık başına gelenlerin yoğun olduğu gözlendi. Seçmenler, sonucun ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.



Görüntü Dökümü



------------------------------



Okuldan detay



Seçmenlerin gelmesi



Kapının açılması



Oy kullanma işlemlerinin başlaması



Oy kullananlar



Genel ve detay görüntüler



Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP,



====================================================



4)ŞANLIURFA'DA OY VERME İŞLEMLERİ BAŞLADI



ŞANLIURFA'da, Anayasa Değişikliği halk oylamasına ilişkin oy kullanma işlemleri başladı.



Kentte saatlerin 07.00'yi göstermesiyle okullarda kurulan seçim sandıklarında seçmenler oy vermeye başladı. Sabahın erken saatinden itibaren sandık başına gidenler, Anayasa değişikliğiyle ilgili tercihlerini yaptı. Günün ilerleyen saatlerinde yoğunluk yaşanacağı düşüncesiyle erkenden oy kullandıklarını ifade eden seçmenler, çıkacak sonucun ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.



Görüntü Dökümü



------------------------------



Sandık görevlileri hazırlıklarını yapması



Oy kullanmaya gelenler



Okul ve sınıflarda oluşan yoğunluk



Genel ve detay görüntüler



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



===============================================



5)KONYALI SEÇMEN REFERANDUM İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİ



KONYA'da seçmenler referandum a sunulan anayasa değişiklik paketi için sandık başına gidip oy kullandı. Konya'da 1 milyon 473 bin 345 seçmen kurulan 4 bin 289 sandıkta oy kullanacak. Yurt genelinde olduğu gibi Konya'da da saat 08.00'de oy kullanma işlemi başladı. Oy kullanmanın ilk saatleri olduğu için oy kullanılacak okulların ve sandık başlarının sakin olduğu görüldü. Seçmenler saat 17.00'a kadar oy kullanabilecek.



Görüntü Dökümü



-------------------



Seçmenlerin oy kullanması



Salondan detay



Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))



=====================================================



6)ADIYAMAN'DA REFERANDUMDA OY KULLANMA İŞLEMLERİ BAŞLADI



ADIYAMAN'da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören Anayasa değişikliği referandum u için oy kullanma işlemi başladı. Kentte saatlerin 07.00'yi göstermesiyle okullarda kurulan seçim sandıklarındaki görevliler, tercih pusulalarını hazırladıktan sonra seçmenler oy kullanmaya başladı. Sabahın erken saatinden itibaren sandık başına gidenler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili yapılan referandum için 'evet' ya da 'hayır' tercihlerini yaptı.



Görüntü Dökümü



------------------------------



Okula vatandaşların gelmesi



Sandık ve sıra numaraları



Zarfların mühürlenmesi



Oy kullanma işlemi başlaması



Vatandaşların oy kullanması



Koridorlarda bekleyen vatandaşlar



Listeleri kontrol eden vatandaşlar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,DHA)



====================================



7)VAN, HAKKARİ VE BİTLİS'TE 3210 SANDIKTA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI



CUMHURBAŞKANLIĞI hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliği referandum unda Van, Hakkari ve Bitlis'te oy verme işlemi saat 07.00'de başladı. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar sandık başlarına akın etti.



Van'da 619 bin 560 seçmen için bin 920, Hakkari'de 161 bin 928 seçmen için 495, Bitlis'te ise 193 bin 791 seçmen için 795 sandık kuruldu. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı her üç kentte, vatandaşlar, saat 07.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Görevliler, sabahın erken saatleri olmasına rağmen katılımın iyi sevyelerde olduğunu söyledi. Van, Hakkari ve Bitlis'te oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek.



Bu arada, halk oylaması için Van, Hakkari ve Bitlis'te valiliklerin gerekli tedbirleri aldıkları belirtildi. Yetkililer, oy verme işlemleri sırasında vatandaşların hiç kimsenin ya da oluşumun, baskı, tehdit ve etkisi altında kalmadan, özgür iradelerine göre tercihlerini yapmalarını, ayrıca yaşanacak olumsuzlukların bildirilmesi için 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Valilik Referandum Harekat Merkezlerine bilgi vermeleri istendi.



BİTLİS GEÇİLDİ, VAN(1) GEÇİLDİ, HAKKARİ GEÇİLECEK,



====================================



8)SİVAS'TA VATANDAŞLAR SANDIK BAŞINA GİTTİ



SİVAS'ta 18 maddelik anayasa değişikliği referandum unda oy verme işlemi, kent genelinde sabah saat 07.00 itibariyle başladı.



Anayasa değişiklik paketinin oylandığı referandum için Sivas'ta vatandaşlar oy kullanmaya başladı. Erken saatlerde sandık başına giden vatandaşlar, sıra beklemeden oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Kimlik kontrolleri yapılarak oy pusulası ve tercih mührünü alanlar, kabinlerde tercihini yapıp oyunu sandığa attıktan sonra, imzasını atarak işlemi tamamladı.



Kentte kurulan 2 bin 213 sandıkta toplam 432 bin 597 seçmen oy kullanacak. Kent genelinde oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek.



Görüntü Dökümü



------------------------------



-Okullardan görüntü



-Oy verme işlemi için gelenler



-Sandıklarda oy kullananlar



-Sandık kurullarından görnütüler



-Oy kullananların açıklamaları



Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



========================================



9)ÇORUMLU SEÇMENLER SANDIK BAŞLARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU



ÇORUM'da 18 maddelik Anayasa Değişikilği Referandumu için vatandaşlar sandık başına giderek oy kulanmaya başladı.



Çorum'da kayıtlı 386 bin 248 seçmen bin 636 sandıkta oy verme işlemine sabah saat 08.00'de başladı. Oy verme işleminin başladığı anlardan itibaren vatandaşlar seçmen kağıtlarıyla birlikte oy atacakları sandıkların başında uzun kuyruklar oluşturdu. Polisler, oy verme işlemlerinin yapıldığı bölgelerde geniş güvenlik tedbiri aldı.



Görüntü Dökümü



------------------------------



-Okul bahçesinden görüntü



-Kolidorlardan kalabalık seçmen görüntüsü



-Detaylar



(SÜRE: 1 Dk) (BOYUT: 55 MB)



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA



========================================



10)KİLİS'TE, 334 SANDIKTA OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI



KİLİS'te, halk oylaması için vatandaşlar 334 sandıkta oy kullanmaya başladı.



81 bin 118 seçmenin bulunduğu Kilis'te, vatandaşlar sabah saat 07.00'den itibaren oy kullanmak için sandığa gitti. Kimlik kontrollerinin ardından tercih pusulaları ile kabine giren seçmenler, oylarını kullanarak şeffaf sandığa attı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği halk oylaması nedeniyle kent genelinde güvenlik güçlerince olumsuzluk yaşanmaması için yoğun önlem alındı.



Görüntü Dökümü



------------------------------



Oy kullanılan sınıf



Oy kullanan vatandaşlar



-Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 133 MB



====================================================



11)SAMSUN'DA VATANDAŞLAR OY KULLANMAYA BAŞLADI



SAMSUN'da 18 maddelik anayasa değişikliği referandum u için vatandaşlar saat 08.00 itibariyle oy kullanmaya başladı.



Samsun'da kayıtlı 940 bin 313 seçmen, 3 bin 1 sandıkta oy verme işlemine sabah saat 08.00'de başladı. Vatandaşlar seçmen kağıtlarıyla birlikte oy atacakları sandıkların başına geldi. Sabahın erken saatlerinde yoğunluk görülmezken, polisler, oy verme işlemlerinin yapıldığı bölgelerde geniş güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar 17.00'a kadar oy verme işlemini gerçekleştirebilecek.



Görüntü dökümü



---------------



-Okuldan detay



-Vatandaşların okula gelmeleri



-Sandık görevlilerinden detaylar



-Vatandaşların oy kullanmaları



(Süre: 01.25) - (Boyut: 45.44 MB)



Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN,



===================================================



12)ORDU'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI



ORDU'da 18 maddelik anayasa değişikilği referandum için vatandaşlar saat 07.00 itibariyle oy kullanma işlemine başladı.



Ordu'da kayıtlı 548 bin 938 seçmen, bin 883 sandıkta oy verme işlemine saat 07.00'de başladı. Sabahın erken saatleriyle birlikte, vatandaşlar seçmen kağıtlarıyla birlikte oy atacakları sandıkların başına gitti. İlk saatlerde yoğunluk görülmezken, güvenlik güçleri, oy kullanılan bölgelerde geniş güvenlik önlemi aldı.



Görüntü Dökümü:



----------------------



-Oy verme işleminden görüntü



(SÜRE: 02: 10 Dk) - (BOYUT: 90 MB)



Haber-Kamera: Nedim KOVAN -ORDU-DHA



===============================================



13)AMASYA'DA VATANDAŞLAR SANDIK BAŞINA GİTTİ



AMASYA'da referandum halk oylaması için vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde oy kullanma işlemleri için sandık başına gitti.



Amasya'da kayıtlı 242 bin 414 seçmen 883 sandıkta oy verme işlemine sabah saat 08.00'de başladı. Oy verme işleminin başladığı ilk dakikadan itibaren vatandaşlar seçmen kağıtlarıyla birlikte oy atacakları sandıkların başına gitti. Oy kullanma işleminin ilk saatlerinde fazla yoğunluk olmadı. Polisler, oy verme işlemlerinin yapıldığı bölgelerde geniş güvenlik önlemi aldı.



Görüntü Dökümü:



--------------



-Oy kullanma işlemlerinden detay



-Diğer detaylar



(SÜRE: 1: 24 Dk) (BOYUT 54 MB)



Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,



================================================



14)TOKAT'TA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI



TOKAT'ta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören 18 maddelik Anayasa değişikliğine ilişkin referandum da oy kullanma işlemi başladı.



Kentte kurulan bin 578 sandıkta görevliler, referandum a ilişkin tercih pusulalarını kontrol edip mühürledi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından saatlerin 08.00'yi göstermesiyle birlikte seçmenler içeriye alındı. 416 bin 852 seçmenin bulunduğu kentte, erken saatlerde sandık başına gelenlerin yoğun olduğu gözlendi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Seçim merkezlerinden görüntü



-Oy kullanmaya gelenler



-Sandıklarda oy kullananalar



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,



(47 mb)