Dha Yurt Bülteni 1
1)DİYARBAKIR'DA 3 İLÇEDEKİ 14 KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DİYARBAKIR'ın Lice, Kocaköy ile Hazro İlçesi'ne bağlı 14 köyde yapılacak operasyon nedeniyle bu sabahtan itibaren bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
1)DİYARBAKIR'DA 3 İLÇEDEKİ 14 KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
DİYARBAKIR'ın Lice, Kocaköy ile Hazro İlçesi'ne bağlı 14 köyde yapılacak operasyon nedeniyle bu sabahtan itibaren bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diyarbakır Valiliği, Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü üyeleri, işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon yapılacağını bildirdi. Açıklamada, operasyonda ayrıca teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirilmesinin hedeflendiği belirtilirken, şöyle denildi: "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı olan; Uçarı köyü, Ziyaret köyü, Esenler köyü, Kayacık köyü, Ortaç köyü, Yalaza köyü, Bağlan köyü, Çavundur köyü ve Dolunay köyü, Kocaköy İlçesine bağlı olan; Boyunlu köyü ve Gözebaşı köyü, Hazro İlçesine bağlı olan; Sarıerik köyü, Meşebağları köyü ve Çitlibahçe köyü 13 Nisan 2017 günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."
DİYARBAKIR, -
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2)CHP'Lİ MUHARREM İNCE: YÜZDE 58-60 ARALIĞINDA 'HAYIR' ÇIKACAK
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum da yüzde 58-60 aralığında 'hayır' çıkacağını söyleyerek, "7 Haziran olayına hazır olsun, AKP diyorum" dedi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılmak üzere Bilecik'e gelen Muharrem İnce, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret edip, dua okudu. Türbeden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, "Referandumda sona yaklaşıyoruz. Mitinglerim 90'a yaklaştı. 50'ye yakın vilayete gittim. Hayır çıkacağından hiç kuşkum yok. Hayırlı olacak bu. Hayırlısıyla yüzde 58-60 aralığında Hayır çıkacağını düşünüyorum. 7 Haziran olayına hazır olsun AKP diyorum, öyle hisediyorum" diye konuştu.
'GEL DE ANAYASAYI ANLAT'
Miting alanında toplanan coşkulu kalabalığa hitap eden Muharrem İnce, Anayasa değişikliği maddelerinin tartışılmadığını, bunun yerine 15 Temmuz darbe girişimini tartışıldığını söyledi. İnce, "Başbakan meydanlarda. 15 Temmuz akşamını tartışıyorlar. Kardeşim gel de anayasayı anlat, neden 'evet' dememiz gerektiğini anlat. Maddeleri anlat. 18 maddeyi tek tek anlat, hayır bunu yapmıyor, neden 'evet' vermemiz gerektiğini söyleyemiyor. Dönüyor, dolaşıyor '15 Temmuz akşamı nerdeydin?' diyor. Hemen arkasından şu çıkıyor, '15 Temmuz akşamı tankın üzerine neden çıkmadın?' diyor. Sen, bir beygirin üzerine çıkamadın da tankı niye söylüyorsun. Sen, 8'den gece yarısına kadar nerdeydin? Başbakan hangi tünelde saklanıyordu? Melih Gökçek hangi gecekonduda saklanıyordu? onları bir anlat" diye konuştu.
'BAŞBAKANI SEÇMEYECEĞİZ'
İnce, 16 Nisan'da sandık başına gidileceğini belirterek, "Bu ülkeyi yönetecek başbakanı seçmeyeceğiz, bu ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçmeyeceğiz, milletvekillerini, belediye başkanlarını seçmeyeceğiz. Nasıl yönetileceğimize karar vereceğiz. 100 yıl önce, 90 yıl önce padişahtan, saraydan alınan yetki, millete verilen bu yetkiyi bir kişiye verecek miyiz, yoksa millete mi kalacak? Biz buna bakacağız" dedi.
'MAHKEMELER BAĞIMSIZ OLMALI'
Mahkemelerin bağımsız olması gerektiğini söyleyen ince, "Mahkemeler bağımsız olmalıdır. Yoksa parti il başkanları hakimlere, savcılara talimat verirse, bu işin içinden çıkamayız Büyük Millet Meclisi, millet adına yasa yapmalıdır. Anayasada öyle yazıyor zaten. Yürütmeyi denetlemelidir, bakanları denetlemelidir. Oysa şimdi bizden istenen sacayağını yok et diyorlar. Tek tekerleğin üzerinde dur diyorlar tek kişiye" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Muharrem İnce'nin Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etmesi,
-Türbe çıkışında Muharrem İnce'nin referandum la ilgili tahminini söylemesi,
-Muharem İnce'nin seçim otobünün çekilen görüntüleri bulunuyor)
Haber-Kamera: Cafer ELMAS-BİLECİK,
12.04.2017 - Haber Kodu : 170412207
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3)HDP'DEN GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA 'HAYIR' ÇAĞRISI
HAKLARIN Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Teşkilatı tarafından, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde Gündoğdu Meydanı'nda "Hayır hepimiz kazanalım" sloganıyla miting düzenlendi. HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, referandum da faşizm ile demokrasinin oylanacağını belirterek, "Faşizme 'Hayır' diyeceğiz. Şöyle ya da böyle bizler layık olduğumuz hayatı yaşayacağız" dedi. HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ise "Eğer 'Hayır' çıkarsa AKP'yi tarihin çöplüğüne gömmüş olacağız" diye konuştu. Gündoğdu Meydanı'ndaki mitinge, TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu, HDP İzmir İl Eşbaşkanları Gülay Bilici ve Mahfuz Güleryüz, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı. Polis tarafından arandıktan sonra alana alınan partililerin, beraberlerinde pankart, bayrak, flama ve poster sokmasına izin verilmedi. Alanda, HDP tarafından hazırlanan HDP bayrak ve flamaları dağıtıldı. Kalabalığa Türkçe ve Kürtçe anonslar yapıldı. alandakiler, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Cezaevinde 57 gündür açlık grevinde olan bazı tutukluların yakınları Kürtçe konuşma yaptı, yetkililerin seslerini duymasını istedi.
HDP'li Kürkçü, referandum dan 'evet' yada 'hayır' çıksa da boyun eğlemeyeceklerini belirterk şöyle konuştu: "Faşizmden son çıkış yolunu halklarımıza göstermek için düzenlediğimiz mitingimize hoş geldiniz. Hepimiz çok daha iyi biliyoruz yapmak istediklerimizin ve yaptırmamak istediklerimizin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Açık olarak Türkiye'ye ilan ediyoruz tek adamlık diktatörlüğüne 'Evet' de 'Hayır' da çıksa asla boyun eğmeyeceğiz. Mücadelemizin, halklarımızın zihnini açtığını ve 16 Nisan'da Tayyip Erdoğan ile çevresine mesaj göndereceğini, düşündüklerini yapamayacaklarını, onun sultanlığı altında yaşamak istemediğimizi belirteceğiz. Ama biliyoruz ki Osmanlı'da oyun bitmez. Tayyip Erdoğan'ın heybesinde turp bitmez. Son dakika heybeden bir turp çıkartabilir. Bunların hepsine hazırlıklı olalım. Bu referandum , bu gayri meşru siyasi referandum dan bir tek sonuç 'Hayır' meşru olacaktır. Diğer sonuç asla meşru olmayacak. Bir yandan belediyelere kayyum atayıp, vekillerimizi, başkanlarımızı hapse koyarken, Anayasa değişikliğini ortaya çıkarttınız. Bütün kanallarınızı halkımıza kapattığınız gibi milletvekillerimize de kapattınız. Eş Genel Başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın mahkemelerde yaptıkları savunmaları ana akım medyada verdirmediniz ama her gün onlara hakaret ettiniz. Sizin kibirli sesinizi onlarca televizyondan insanlara yayıyorsunuz ve diyorsunuz ki 'Halk karar versin' sanki eşitiz. Yarısının elini ağzını bağlayarak sırtına bineceğiniz bir toplumu kabul etmiyoruz. Biz böyle bir toplumda, böyle bir devlet altında yaşamak istemiyoruz. Bizden 20 yıllığına sultan olma yetkisi istiyorsun, bizim paralarımızla yaptırdığın yolları bizim gözümüze sokamazsın. O yollar zaten bizim, biz özgürlük istiyoruz, sen esaret sunuyorsun, kabul etmiyoruz."
"SESİMİZ 16 NİSAN'DAN SONRA DUYULACAK"
Toplumların zaman zaman yanlışlar yapabildiklerini kaydeden Kürkçü, "Halklar, uluslar yanılabilir, yanlış yapabilir. Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da, Portekiz'de geçmişte olduğu gibi faşist liderler iktidara getirebilirler. Ancak bu aldanışın hesabını bütün insanlık çekiyor. O yüzden Türkiye'de yaşayan halklar bu hataya düşmemelidir. Faşizmle demokrasi oylanıyor. Demokrasi için oylarımızı kullanacağız. Faşizme 'Hayır' diyeceğiz. Umarım bu meydandaki ses Ankara'dan duyulur. Eğer duyulmazsa 16 Nisan'dan sonra duyulacaktır. Şöyle ya da böyle bizler layık olduğumuz hayatı yaşayacağız. Bu başkanlık rejiminin bir tek nedeni var, toplumun buna ihtiyacı yok. Buna sadece Tayyip Erdoğan'ın ihtiyacı var" dedi.
"YARGILANMA KORKUSU VAR"
Başbakan Binali Yıldırım'ı da eleştiren Kürkçü, "Yargılanma korkusu var. Binali Yıldırım ilginç bir insan kendisinin ortadan kaldırılması için kampanya yürütüyor. Bakın bazen doğru şeyler söylüyor. Geçen gün ne diyor biliyor musunuz, 'Biz niye istiyoruz bu değişikliği biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı'nı yargılanma korkusundan kurtarmak için istiyoruz' Yaşa Binali, doğru söze ne nedir. Aferin sana güzel konuşmuşsun. Haydutluk kanun haline geldiği zaman, böyle bir devlet altında yaşanır mı? Burada bir harami düzeni kurulmak istenmektedir. Tayyip ağa ve 40 haramiler, 41'inci harami de Devlet Bahçeli. Sizi istemiyoruz, sizinle yaşamak ve sizin tarafınızdan yönetilmek istemiyoruz. Kırk haramilere 'Hayır'. Faşizme karşı güçlerimizi birleştiriyoruz, 16 Nisan'da sandıklara akıyoruz" ifadelerini kullandı. 16 Nisan'da İzmir'in Türkiye'nin 'Hayır' rekoru kıracağına inandığını dile getiren Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, 16 Nisan'da savaşla barışın oylandığını öne sürdü. Kalabalığı Türkçe ve Kürtçe selamlayan Onur Hamzaoğlu, 6 ay içinde TL'nin yüzde 30 değer kaybettiğini söyledi.
"GÖZLERİNİ KÜRTLERE DİKTİLER"
TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Gündoğdu Meydanı'nda, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bir çok siyasi partinin genel başkanının İzmirlilere seslendiğini ancak HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş'ın seslenemediğini belirtti. Buldan, "Onlar cezaevinde bile olsa onların yerine binler, yüz binler, milyonlar alanlarda her biri birer milletvekili gibi çalışıyor. Bu meydanda konuşan Cumhurbaşkanı kitlelere seslenirken neden 'Evet' dediğini çok açık ifade etti. Evet diyenlere, 'Evet deyin idamı getirelim' dedi. Referanduma az bir süre kaldığı için gözlerini Kürtlere diktiler. Kürtlerin oylarını nasıl alacaklarının yolunu aramaya başladılar. Bir anket şirketi, 'Kürtlerin yüzde 80'i 'Evet'ten yana' diye açıklama yapıyor. Hadi oradan. Kürtlerin bu referandum a 'Hayır' demesi için bir çok nedeni var. Bu ülkede 15 Temmuz akşamı askeri bir darbe girişimi yapıldı, elbette bu darbeye karşı olduğumuzu ifade ettik. Ancak Cumhurbaşkanı bu meydanda konuşurken sadece 15 Temmuz akşamı yaşanan darbeden bahsetti. Peki sana sormazlar mı senin yaptığın darbelerin adı nedir. 7 Haziran seçimlerine yaptığın darbedir, milletvekillerini cezaevine göndermen darbedir. Bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edip sokaklarımızı yakıp yıkman, belediyelerimize kayyum ataman da darbedir. 6 milyon insanın oy verdiği 2 eş genel başkanı, grup başkan vekilleri ve milletvekillerini cezaevine koyduktan sonra hiç kimse sana 'Evet' demeyecek. Türkiye'nin aydınlık geleceği, adalet ve hukukuna bir adım atılması açısından kocaman bir 'Hayır' yazmaya var mısınız?" diye konuştu.
BAKAN SOYLU'YA CEVAP VERDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Figen Yüksekdağ ile ilgili söylemlerine cevap veren Buldan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bir ülkenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sayın Figen Yüksekdağ'a 'Ona dört duvar verdik, istediği duvara sırtını yaslasın' diye ahlaksızca bir açıklamada bulundu. Buradan sayın Soylu'ya sesleniyoruz, sayın Yüksekdağ, sırtını duvarlara değil milyonlara yaslıyor. Dışarıda kadın özgürlük mücadelesi veren sevgili kadınlara yaslıyor. Siz onları sırf 'Hayır' kampanyasını yapmasınlar diye rehin aldınız cezaevine gönderdiniz. Ama biz biliyoruz ki dışarıda milyonarca kadın her biri Figen Yüksekdağ, birer Selahattin Demirtaş gibi çalışıyor. Bunlardan artık kurtulmamız lazım AKP'nin gidişatı özellikle 16 Nisan'da çıkacak oylara bağlı. Eğer 'Hayır' çıkarsa AKP'yi tarihin çöplüğüne gömmüş olacağız" dedi. Konuşmaların ardından alanda bir süre müzik dinletisi yapıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Mitingden detay
Haber: Tufan HAMARAT-Mustafa OĞUZ/İZMİR,
12.04.2017 - Haber Kodu : 170412220
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4)HDP MİTİNGİNDE SATIRLI SALDIRI GİRİŞİMİNİ POLİS ENGELLEDİ
BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, HDP tarafından düzenlenen 'Hayır' mitinginde konuşan Parti Meclisi üyesi Cafer Çelik'e satırla saldırmak istediği iddia edilen kişi, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüpheliyi linç etmek isteyen partilileri, polis güçlükle engelledi.
HDP Edremit İlçe Örgütü tarafından düzenlenen mitinge HDP PM Üyesi Cafer Çelik, HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ateş ve partililer katıldı. Geniş güvenlik önleminin alındığı mitingde elinde satır bulunan bir kişi, konuşma yapan Çelik'e iddiaya göre saldırmak istedi. Polis ekipleri, henüz kimliği açıklanmayan kişiye müdahale edip gözaltına aldı. Bu sırada alandaki partililer de saldırganı linç etmek istedi. Şüpheli, polis tarafından alandan uzaklaştırılarak emniyete götürüldü.
Kısa süreli gerginliğin ardından konuşan HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ateş, "Toplumu kutuplaştıran, birbirlerini düşman hale getiren, inançları birbirine düşüren bu zihniyet maalesef bu ülkede insanların demokratik olarak kendi fikirlerini ortaya koymasını engelleyen, onları sürekli provokasyonlarla ayrıştıran, kutuplaştıran bir zihniyete sahip. Bütün bu güvenlik önlemleri ile insanları engelleyerek buraya gelmesini istemeyenler elinde bıçaklı insanların buraya çok rahat girmesini engellemiyor. Ama dediğimiz gibi onların bütün engellemesine rağmen buradaki insanlar, bizim fikirlerimizi öğrenmesin diye kurdukları barikatlara rağmen buraya insanlar toplandı. Biz elbette kendi sesimizi bu coğrafyada toplanan 80 milyon insana geçmişte de duyurabildik, bugün de duyurduk. Yeni bir anayasa olarak sundukları da aslında 12 Eylül Anayasası'nın kendisidir. 18 maddede değişiklik yapıp, bizim karşı çıktığımız, aslında bu coğrafyada herkesin karşı çıktığı 12 Eylül Anayasası bizlere 80 milyona tekrar onaylatılmak isteniyor" dedi.
Miting partililerin alanda çektikleri halayla sona erdi.
Görüntü Dökümü
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Yaşanan gerginlikten görüntü
HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ateş'in konuşması
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),
12.04.2017 - Haber Kodu : 170412238
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5)KONYA'DA SİLAHLI-BIÇAKLI KAVGA 3 YARALI
KONYA'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, gece saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan gazinolar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir gazinoda daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavga dönüştü. Dışarı çıkan iki grup tüfeklerle ve bıçaklarla kavgaya devam etti. Kavga sonucunda Mustafa Tekeli ve Adem Konca bacaklarından tüfekle vurularak, karşı gruptan Şenol Aktaş ise bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinden kaçarak yakınlardaki bir sitenin güvenlik kulübesine sığınan yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, yaptığı çalışmalar sonucunda bir adet pompalı tüfeğe el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri de cadde üzerinde yaptığı çalışmada çok sayıda boş kartuş buldu. Soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü
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Yaralının ambulansa alınması
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları
Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,
13.04.2017 - Haber Kodu : 170413007
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6)BATMAN'DA OTOMOBİLE POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
BATMAN'da kimliği belirsiz kişilerce bir otomobile pompalı tüfeklerle düzenlenen saldırıda 30 yaşındaki Süleyman Gültekin öldü, yanındaki 26 yaşındaki S.G. adlı kadın ise ağır yaralandı.
Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında,Batman- Kozluk karayolu Gazi YİBO yakınlarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, hareket halindeki Süleyman Gültekin yönetimindeki 35 GD 7427 plakalı otomobile pompalı tüfeklerle ateş açtı. Saldırıda Gültekin olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki S.G. adlı kadın ise ağır yaralandı.
Saldırganlar kaçarken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.G., ambulansla kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Süleyman Gültekin'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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-Hastane acil servisi önü
-Hastaneye gelen ambulanslar
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,
13.04.2017 - Haber Kodu : 170413004
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7)ESKİ BELEDİYE BAŞKANINI BACAĞINDAN VURDU
KOCAELİ'nin Körfez İlçesi eski Belediye Başkanı Yunus Pehlivan, aralarında husumet bulunan Y.E. tarafından tabanca ile bacağından vuruldu.
Olay, İzmit'te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otoparkında meydana geldi. Körfez eski Belediye Başkanı Ak Partili Yunus Pehlivan ile aralarında husumet bulunan Y.E., otoparkta tartıştı. Y.E. üzerinde taşıdığı tabancayı çekip Yunus Pehlivan'ın bacağına ateş etti. Sol bacağına isabet eden bir kurşunla yaralanan Yunus Pehlivan yere yığıldı. Y.E. otoparka geldiği 41 SP 145 plakalı otomobili ile kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Yunus Pehlivan, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, Y.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yaralanan Yunus Pehlivan'ın ambulansa bındirilmesi
-Pehlivan'ın hastaneye kaldırılması
Haber-Kamera: Faruk KIYAK-Orhan UZUN/KOCAELİ,
12.04.2017 - Haber Kodu : 170412196
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8)SULAMA KANALINA DÜŞEN KÜÇÜK KEREM HAYATINI KAYBETTİ
ADANA'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki Kerem Arslan, boğularak can verdi. Oğlunun cesedinin başında gözyaşı döken baba 33 yaşındaki Zülfikar Arslan, "O sudan çok korkardı, nasıl düşmüş?" diye konuştu.
Merkez Yüreğir İlçesi Hacıali Mahallesi'nde oturan Kerem Arslan, annesi Hacer Arslan ile birlikte kanal kıyısındaki akrabalarının evine gitti. Anne yakınları ile sohbet ederken, Kerem Arslan evlerine dönmek istedi. Eve giden Kerem Arslan, sulama kanalına düşerek akıntıyla sürüklenmeye başladı. Küçük çocuğun sürüklendiğini görüp, kanala atlayan vatandaşlar, Arslan'ın cansız bedenini çıkardı. Olay yerine gelen baba Zülfikar Arslan, "O sudan çok korkardı, nasıl düşmüş" diye gözyaşı döktü.
Kerem Arslan'ın cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis boğulma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Küçük Kerem'in üstü örtülü cansız bedeni
-Olay yerinden detaylar
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,
13.04.2017 - Haber Kodu : 170413002
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9)LASTİĞİ PATLAYAN TIR'I ÇEKİCİYE YÜKLERKEN TANKERİN ALTINDA KALIP ÖLDÜ
SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde lastiği patlayan TIR'ı, kullandığı çekiciye yüklerken arkadan gelen tankerin çarptığı Hulusi Akbaba, yaşamını yitirdi.
Kaza, TEM Otoyolu'nun Güldibi mevkiinde meydana geldi. Yolda arka lastiği patlayan TIR'ın çekilmesi için 43 yaşındaki Hulusi Akbaba, yönetimindeki 06 FU 9256 plakalı çekici ile olay yerine gitti. TIR çekiciye yüklenirken, bu sırada arkadan gelen Çetin Korkmaz yönetimindeki 34 LA 2337 plakalı akaryakıt tankeri Akbaba'ya çarptı. Akbaba tankerin altında kaldı. Aracın altından kriko yardımıyla ağır yaralı olarak çıkarılan Hulusi Akbaba, ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akbaba, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntüler
-Araçlardan görüntü
Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),
12.04.2017 - Haber Kodu : 170412192
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10)YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
ZONGULDAK'ta yolun karşı şeridine geçerek yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ilıksu Mevkii'nde meydana geldi. 41 yaşındaki Aydın Altunkaya yönetimindeki 34 FN 2635 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu karşı şerite geçerek Zonguldak'tan İstanbul'a giden Serkan Ş.'nin kullandığı 16 SEL 77 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada ağır yaralanan Altunkaya, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Altunkaya, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.Otobüste yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi de aynı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Kaza yeri
-Otobüs ve otomobilden detay
-Yolcuların beklemesi
-Polisin inceleme yapması
Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,
12.04.2017 - Haber Kodu : 170412234
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11)ÇAKMAK GAZI PATLAMAYA YOL AÇTI: 6 YARALI
SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde bir evde, gençlerin uğraştığı çakmak gazı tüplerinden yayılan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Evde hasara neden olan patlamada, 6 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Alaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Cabir Kılıçkeser'e ait evde bulunan gençler, çakmak gazı tüpleriyle uğraşırken etrafa gaz yayıldı. Bu sırada gençlerden biri, sigara içmek için çakmağı çakınca patlama meydana geldi. Evde hasara neden olan patlamada, Onur Kılıçkeser, Adem Kılıçkeser, Hasan Sayılı, Kadir Sayılı ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
İtfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarmanın evde yaptığı incelemede, çok sayıda çakmak gazı tüpleri bulundu.
Görüntü Dökümü
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Olay yerinden görüntüler
Evden görüntüler
Çakmak gazı tüplerinden görüntü
Haber-Kamera: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),
12.04.2017 - Haber Kodu : 170412232
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12)YATALAK HASTAYI ALEVLERİN ARASINDAN KOMŞULARI KURTARDI
ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde yatalak hasta 84 yaşındaki Nurettin Topaloğlu, evinde çıkan yangında, son anda komşuları tarafından ağır yaralı kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Bayramiç'in Evciler Köyü'nde, yatalak hasta olan Nurettin Topaloğlu'nun evinde dün saat 16.00 sıralarında, prizdeki elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bütün evi sardı. Eşi Seyhan Topaloğlu'nun dışarda olması nedeniyle Nurettin Topaloğlu, evde mahsur kaldı. Komşuları, içeri girerek Topaloğlu'nu kurtardı. Yüzünde ve göğsünde yanıklar oluşan Topaloğlu'na ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekibi olay yerinde yaptı. Daha sonra Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürülen ağır yaralı Topaloğlu, burada yanık ünitesi bulunmaması nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kepez Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Alevler, Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri ve köydeki zirai ilaçlama tankerlerinden su sıkılarak söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.
Görüntü Dökümü
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-Alevlerin arasından yaralı olarak kurtarılan Nurettin Topaloğlu'ndan görüntü
-Yanan evden görüntü
-Komşularla röp.
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),
12.04.2017 - Haber Kodu : 170412194
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13)26 YIL ÖNCE BEBEĞİNİ ATTIĞI DEREDE CESEDİ BULUNDU
SAKARYA'nın Taraklı İlçesi'nde, 1991 yılında çocuğunu dereye atarak ölümüne neden olan 50 yaşındaki Ayşe Güven'in cesedi çocuğunu attığı derede bulundu. Psikolojik tedavi gören Ayşe Güven'in sık sık çocuğunu suya attığı derenin kenarına gittiği öğrenildi. Taraklı Hacımurat Mahallesi'nde oturan Ayşe Güven, dün sabah evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Polis ve jandarma ekipleri Ayşe Güven'in bulmak için çalışma başlatırken, belediye hoparlöründen de anonslar yapıldı. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Ayşe Güven'in dün öğle saatlerinde Göynük Suyu Deresi'nde cesedi bulundu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ve AFAD ekipleri Ayşe Güven'in cesedini sudan çıkardı. İlk tespitlere göre intihar ettiği belirlenen Ayşe Güven'in annesiyle birlikte yaşadığı, 1991 yılında evlilik dışı dünyaya gelen birkaç aylık olan erkek çocuğunu Göynük Suyu Deresi'ne atarak öldürdüğü öğrenildi. Çocuğunu suya attığı yerde cesedi bulunan kadının sık sık su kenarına gelerek uzun süre beklediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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-Arama çalışmaları
-Kadının cesedinin çıkarılması
-Olay yerinden görüntüler
Haber-Kamera: Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),
12.04.2017 - Haber Kodu : 170412192
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14)STAR RAFİNERİSİ VE PETKİM'DE EYLEM İKİNCİ GÜNÜNDE
İZMİR'in Aliağa ilçesindeki SOCAR'ın Star Rafinerisi'nde çalışan 132 işçinin PETKİM bünyesine almak istemesine karşı işçilerinin önceki gün fabrika önünde başlattığı eyleme TÜPRAŞ'tan destek geldi. TÜPRAŞ işçileri, destek için PETKİM'e yürüdü.
Şu an PETKİM'de çalışan ve inşaatın bitmesinin ardından Star Rafinerisi'ne geçecek olan Petrol-İş üyesi 132 işçiye, iddiaya göre, 12 Nisan'a kadar PETKİM bünyesine geçmeleri aksi takdirde işten çıkartılacakları bildirildi. 132 işçinin PETKİM'e geçmesiyle Star Rafinerisi'nde sendikalı işçi kalmasının istendiği ileri sürüldü. PETKİM ve Star Rafinerisi işçileri ile önceki gün fabrika önünde eylem başlattıı. İşçilerin eylemine Petrol-İş Sendikası'na bağlı diğer tesisler çalışan işçilerden de destek geldi. Tüpraş işçileri de vardiya çıkışında Petkim ve Star işçisine destek ziyaretine gitmek istedi ancak beklemedikleri bir engelle karşılaştı. Bunun üzerine kortej oluşturup Petkim'e yürüyüşe geçti. Star Rafinerisi ile Petkim işçileri de Tüpraş işçilerini karşılamak üzere Petkim'in A-B kapılarına giden kavşağa yürüdü. İşçiler yol boyunca, "Direne direne kazanacağız", "İşveren baksana kaç kişiyiz saysana", "Birlik mücadele zafer" sloganları attı.
Kavşakta buluşan işçiler sloganlar eşliğinde Petkim B Kapısı'na yürüdü. Petrol-İş Aliağa Şubesi Başkanı Ahmet Oktay Petkim, TÜPRAŞ ve Star işçilerine yönelik bir konuşma yapıp destek ve dayanışmalarından dolayı TÜPRAŞ işçisine teşekkür etti.
Petrol İş Genel Mali Sekreteri Turgut Dusova, burada işçilere yönelik bir konuşma yaptı. Dusova "Bugün burada sadece iki fabrikadan işçilerle toplandık. Yarın 10 bin, 30 bin oluruz, hepimiz buraya toplanırız. Bizler müzakereye açığız, konuşmaya açığız" dedi. İşçilerin, eylemi sürüyor.
Görüntü Dökümü
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-İşçilerin eyleminden görüntü
-Destek için gelen Tüpraş işçilerinin yürüyüşünden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA(İzmir),
12.04.2017 - Haber Kodu : 170412212
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15)DENİZLİ HDP BİNASINDAN BİR GARİP HIRSIZLIK
HDP Denizli İl Başkanlığı'ndan monitörlerle birlikte iki bilgisayar kasası çalınırken, duvara siyah keçeli kalemle 'Geldik yoktunuz başkan. Tanrı Türkü korusun ve yüceltsin' yazıldı. Ayrıca Abdullah Öcalan'ın resminin üzerine bıyık çizilip balkona asıldığı belirlendi. Olayın hırsızlık mı yoksa provokasyon amaçlı mı yapıldığını araştıran polis, kim tarafından yapıldığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı
HDP'nin Denizli İl Başkanlığı binasına dün (salı) gece balkon kapısından giren kişi ya da kişiler, içerideki partiyle ilgili yazıları ve pankartları söktü. Ardından duvarlara siyah keçeli kalemle 'Geldik yoktunuz başkan' ve 'Tanrı Türkü korusun ve yüceltsin' yazılarını yazdı. Abdullah Öcalan'ın resminin üzerine uzun bıyık çizip balkona astı. Binadan monitörleriyle birlikte iki bilgisayar kasası da çalındı. Sabah balkondaki resmi görenler, polisi ve parti yetkililerini aradı. Polisin gelmesiyle balkondaki resim kaldırıldı. Terörle mücadele ekipleri, olay yeri inceleme ve hırsızlık şubesi ekipleri HDP binasında inceleme yaptı. Polis çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye aldı. Olayın hırsızlık mı yoksa provokasyon amaçlı mı yapıldığını araştıran polis, kim tarafından gerçekleştirildiğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. HDP İl Başkanı Yunus Özdemir, parti binasına girip çevreyi dağıtmak, yazıları sökmek ve balkona Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını asıp, duvarlara yazı yazmanın huzurlu bir kent olan Denizli'de huzuru kaçırma girişimi olabileceğini belirterek, "Bu olay provokasyon olabilir. Belki de bilgisayarları incelemek için götürdüler. Hırsızlık olayı da olabilir. Polisin, kısa sürede suçluları yakalayacağını düşünüyoruz. Parti binamızda Türk bayrağı asılıydı, bir tane de partiye girenler asmış" dedi.
Görüntü Dökümü
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Binadan dış görüntü
Polislerden görüntü
Tabelalardan görüntü
Kapı girişindeki yazıdan görüntü
Abdullah Öcalan'ın balkonda asılı olan bıyıklı resminin fotoğrafı
Yerde HDP bayraklarından ve pankartlarından fotoğraf
Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,
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16)YOL İÇİN PARKTAKİ AĞAÇLARIN SÖKÜLMESİNE TEPKİ
İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde, MHP'li belediyenin Zeytinli Park'taki her biri yaklaşık 300 yıllık 50 kadar zeytin ve palmiye ağaçlarını sökmesi çevrecilerin tepkisine neden oldu. Parka gelen yaklaşık 30 kişilik grup, ağaçların sökülmesine engel olmak istese de başarılı olamadı. Aliağa Belediyesi yetkilileri, sökülen ağaçların kırsal Uzunhasanlar Mahallesi'nde belirlenen bir alana dikileceğini bildirdi.
Aliağa Belediyesi, geçen yıl Hükümet Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi arasında bağlantı yolu açmak için ilçenin en büyük parklarından biri olan Zeytinli Park'ın içinden yol geçirmek istedi. İmar Planı'na göre parkın içinden geçecek yol çalışması için buradaki yaklaşık 300 yıllık zeytin ağaçlarının budandıktan sonra sökülerek taşınması düşünülüyordu. Ancak, çevrecilerin tepkileri üzerine o dönemde bu projeden vazgeçildi. Ancak, Aliağa Belediyesi'nin iş makineleri dün parktaki, imar planlarında yol olarak görünen bölümdeki ağaçları söktü. Parktaki zeytin ağaçlarının yanı sıra palmiye ağaçları da sökülerek kamyonlarla taşındı. Dozerlerle, yapılması planlanan yolun Fevzipaşa Caddesi tarafındaki bölümünde bulunan kaldırımlarda sökülerek, buradaki alan genişletildi. Yol yapım çalışması için parktaki ağaçların sökülmesi çevrecilerin ve bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. Parkta toplanan yaklaşık 30 kişilik gruptan bazıları iş makinelerine engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Atatürkçü Düşünce Derneği Aliağa Şube Başkanı Erol Ertürk, Emekli-Sen Aliağa Şube Başkanı Sabahattin Yeşiltepe, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Kurucu Başkanı Ahmet Tuncay Karaçorlu da parka gelerek çevrecilere destek verdi. Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev de olay yerine gelerek, grubu sakinleştirmeye çalıştı. İlçe Emniyet Müdürü Alev, imar planlarına göre buradan bir yol geçtiğini ve belediye yetkililerinin yaptığı çalışmanın yasal olduğunu belirtip, kalabalığı taşkınlık yapmalaları ve dağılmaları konusunda uyardı. Kalabalık, bir süre daha parkta bekledikten sonra olaysız dağıldı.
Aliağa Belediyesi, İmar Planı'na göre 17 metreden geniş olduğu için söz konusu yolun İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması için talepte bulunmuştu. Ancak, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu talep iki kez, söz konusu bölgede böyle bir yola gerek olmadığı gerekçesiyle geri çevrilmişti.
Öte yandan, Aliağa Belediyesi yetkilileri sökülen ağaçların kırsal Uzunhasanlar Mahallesi'nde belirlenen bir alana dikileceğini bildirdi.
Görüntü Dökümü
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-Ağaçların sökülmesinden görüntü
-Ağaçların sökülkesine tepki gösteren çevrecilerden tepki
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA(İzmir),
12.04.2017 - Haber Kodu : 170412210
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17)HAKKARİ-YÜKSEKOVA MAÇINDA 'POLİS HAFTANIZ KUTLU OLSUN' PANKARTI
HAKKARİ'de Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme maçları finalinde karşı karşıya gelen amatör futbol takımları Hakkarispor ile Yüksekova Belediyespor'un futbolcuları, üzerinde 'Polis Haftanız Kutlu Olsun' yazan pankartı taşıyarak sahaya çıktı. Hakkari'nin Aşağı Merzan Mahallesi'nde dün saat 13.30 da Hakkarispor ile Yüksekova Belediyespor arasında BAL baraj maçı oynandı. Maçı, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak,Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile yüzlerce taraftar izledi. Her iki takımın futbolcuları üzerinde 'Polis Haftanız Kutlu Olsun' pankartıyla sahaya çıktı. Emniyet Mürüdü Süleyman Suvat Dilberoğlu, polis haftasını kutlayan futbolcuları tek tek tebrik etti.
Çekişmeli geçen maçın 34'üncü dakikasında konuk takım Yüksekova Belediyespor, Urçun Güzeldereli'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Yüksekova Belediyespor, Vedat Turan'ın 65'inci dakikada attığı kafa golüyle 2-0 öne geçti. Bu skorla Yüksekova Belediyespor BAL'a çıktı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılaşmanın ardından Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, sahaya giderek Yüksekovasporlu futbolcuları tebrik etti.
Görüntü Dökümü
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-Pankart taşıyan futbolcular
-Maçı izleyen vali ve beraberindekiler
-Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu futbolcuları kutlaması
-Maçtan detaylar
-Taraftarlardan detaylar
-Atılan gol ve detaylar
-Yüksekovalı futbolcuların coşkusu
-Vali Toprak, Yüksekovalı taraftarı tebrik ederken
Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,
12.04.2017 - Haber Kodu : 170412190
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