Dha Yurt Bülteni - 1
1)DİYARBAKIR'DA PATLAMA DA ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİDiyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ek Bina içerisinde bulunan makine ikmal bölümünde meydana gelen patlamada ağır yaralanan polis memuru Burhan Mercan, tedavi gördüğü Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Ek Binası'nda doktorların tüm çabasına...
1)DİYARBAKIR'DA PATLAMA DA ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ek Bina içerisinde bulunan makine ikmal bölümünde meydana gelen patlamada ağır yaralanan polis memuru Burhan Mercan, tedavi gördüğü Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Ek Binası'nda doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Böylece patlamada şehit sayısı 3'e yükselmiş oldu.
Şehit olan polis memuru Burhan Mercan ve sivil personel Cengiz Tekin için, bugün Emniyet Müdürüğü'nün yeni binasında cenaze töreni düzenlenecek. Patlamada yaralanan diğer 2 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.
DİYARBAKIR,
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2)ÇAVUŞOĞLU: YPG KOMÜNİST OLMAYAN 500 BİN KÜRDÜ SÜRGÜN ETTİ
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin yaklaşık 500 bin Kürdü komünist değil diye Suriye'den sürgüne gönderdiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İlatya'dan geldiği memleketi Antalya'da Sarısu Mesire alanındaki bir restoranda, Konyaaltı İlçesi'ndeki kafe işletmecileriyle bir araya gelerek referandum u anlattı. Çavuşoğlu, toplantı öncesi restoran önündeki klasik bir aracı inceleyerek sahibinden bilgi aldı. Toplantının ardından Çavuşoğlu, çoğunluğunu Doğu ve Güneydoğulu vatandaşların oluşturduğu Ak Gönüllüler Antalya Platformu'nun Cam Piramit'te düzenlediği yemeğe katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Ak Parti milletvekilleri Gökcen Özdoğan Enç ile Mustafa Köse, Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü ve Aksu Belediye Başkanı Ak Partili Halil Şahin de eşlik etti.
Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 93 yıldır kardeşliğin omzunda yükseldiğini söyledi. Son 15 yıldır hayalleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, daha güçlü olmak için cumhurbaşkanlığı sistemini getireceklerini belirtti.
'AVRUPA NİYE KARIŞIYOR'
Çavuşoğlu, "Avrupa ülkeleri niye bize karışıyor, neden taraf tutuyor, ne akıl vermeye kalkıyorlar? Bizden daha mı zeki bunlar, Türkiye'yi bizden daha mı fazla seviyorlar? Bunlar Müslümanları daha mı çok seviyor, yoksa tam tersi mi? Türkiye'nin büyümesinden rahatsız oldukları için mi? Hazmediyorlar, çatlıyorlar. Sen de çalış, aklını kullan, üret, kıskanma" diye konuştu.
YPG SÜRGÜN ETTİ
Terör örgütü PKK'nın, Kürtlerin hakkını savunduğu iddiasında bulunduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Marksist, Leninist bir terör örgütsün. Bugüne kadar Kürt kardeşlerimin hangi hakkını savundun? Zulmediyorsun, bombayı Diyarbakır'ın ortasında patlatıyorsun. Neymiş efendim, dindarlık yobazlıkmış. Marksist, Leninist, ateist olmalıymış Kürtler, hadi oradan. Benim Kürt kardeşlerim inançlıdır. Dinine de inanır, Müslümandır elhamdülillah. Vatanına milletine de inanır ve bu vatanın, milletin çimentosudur. Sen gidip dağda sapıklığınla yaşıyorsun. Elinde silah, tehdit ediyorsun. Bu milletin hakkını savunanlar varsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arkadaşlarıdır. Bunların Suriye'deki uzantısı yaklaşık 500 bin Kürt kardeşimi Marksist, komünist değil diye Suriye'den sürgüne gönderdi" dedi.
'16 NİSAN'DA SİYASİ KARAR VERMEYECEĞİZ'
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de referandum da son viraja girildiğini belirterek, her şeyi anlattıklarını söyledi. Büyükşehir Yasası çıkartıldığı sürede de sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Türel, şimdi de aynı söylemlerle yeni yönetim sistemine karşı çıkıldığını aktardı. Türel, "Ne zaman güzel şeyler yapmaya kalksak, hep karşı duruyorlar. 16 Nisan'da bir siyasi karar için değil, hükümet sistemini güçlendirmek için, hızlı koşmak için yönetim sistemi değişikliğine gidiyoruz" dedi.
Görütü Dökümü
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-Bakan Çavuşoğlu klasik otomobili incelerken görüntüsü
-Bakan Çavuşoğlu toplantı salonuna girmesi
-Partilileri selamlaması
-Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
-Detaylar
Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,
11.04.2017 - Haber Kodu : 170411247
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3)KONTROL NOKTASINDAN KAÇAN OTOMOBİLDEN POLİSE ATEŞ: 1'İ YARALI, 2 GÖZALTI
GAZİANTEP'in Oğuzeli İlçesi'nde, sürücüsünün kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı otomobil, kovalamacayla bir süre sonra sıkıştırıldı. Otomobilden polislere tabancayla ateş açan kişi vurularak, sürücü ise 20 kilometre uzaklıkta yakalanarak gözaltına alındı. Oğuzeli çıkışında ve havalimanı yakınlarında bulunan kontrol noktasına yaklaşan Aziz Bilmez yönetimindeki 34 ASU 84 plakalı otomobil, polisler tarafından durdurulmak istendi. Otomobilin sürücüsü Bilmez, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Ekiplerin kovaladığı otomobil, Oğuzeli İlçesi'ne bağlı Direkli Mahallesi'nde sıkıştırıldı. Sürücüsü Aziz Bilmez durdurduğu araçtan yaya olarak kaçarken, otomobilde bulunan Mustafa Yaprak ise polise tabancayla ateş açması sonucu çatışma çıktı. Mustafa Yaprak, çatışmada yaralı olarak yakalanırken, kullandığı tabancaya el konuldu. Yaprak, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Yaprak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü Aziz Bilmez ise jandarma ekipleri tarafından aracı bıraktığı Direkli Mahallesi'nden 20 kilometre uzaklıktaki Nizip İlçesi'ne bağlı ilçesine bağlı Orul Mahallesi'nde ismi açıklanmayan bir kişiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polis araçlarının da isabet aldığı olayda incelenen otomobilin plakasındaki harflerin boyayla değiştirildiği belirlendi.
Görüntü Dökümü
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Olay yeri
Şüphelilerin otomobili
Yakalanan sürücü
Hastane
Ambulansın yaralıyı getirmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Metin İLİKSOY/GAZİANTEP,
11.04.2017 - Haber Kodu : 170411213
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4)KAYMAKAMIN ARACI KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
İZMİR'in Selçuk İlçesi Kaymakamı Ayhan Boyacı'nın içinde bulunduğu hafif ticari araç, kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada Kaymakam Boyacı ve sürücü ağır yaralanırken, diğer aracın şoförü hayatını kaybetti. Kaza, bugün akşam saatlerinde Belevi Kavşağı'nda meydana geldi. Kaymakam Ayhan Boyacı, Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir'deki programına katılmak için Selçuk Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait hafif ticari araçla yola çıktı. Hakan Parlatan yönetimindeki 35 LEM 03 plakalı araç, Tire yönünden gelen Ömer Özbilici yönetimindeki 35 Z 2383 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Özbilici yaşamını yitirdi, Kaymakam Boyacı ile şoför Parlatan ağır yaralandı.
Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Kaymakam Boyacı ve Hakan Parlatan, Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Kaymakam Boyacı, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Parlatan ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Ömer Özbilici'nin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Görüntü Dökümü
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Olay yerinden görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber: Latif SANSÜR / SELÇUK (İzmir),
11.04.2017 - Haber Kodu : 170411238
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5)POLİS MEMURU, DÖNER BIÇAKLI SALDIRIDA YARALANDI
ANTALYA'nın Kepez İlçesi'nde evinin önünde kar maskeli kişilerin döner bıçaklı saldırısına uğrayan 44 yaşındaki Cihat Taşhan yaralandı. Olay, dün saat 21.30'da Kepez İlçesi Düdenbaşı Mahallesi 2365 Sokak'ta meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cihat Taşhan, tamire götürdüğü motosikletiyle döndüğü evinin önünde, kar maskeli kişilerin döner bıçaklı saldırısına uğradı. Yüzünden, kolundan ve elinden derin yaralar alan Taşhan'ın kafa bölgesinde de kırıklar oluştu. Saldırganlar kaçarken, çevre sakirlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Taşhan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Taşhan'ın bilincinin açık olduğu, tedavisinin devam ettiği kaydedildi. Polis saldırganları yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.
Görüntü Dökümü
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Hastaneden sevk edilirken sedyeden görüntü
Hastane dış detay
Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,
11.04.2017 - Haber Kodu : 170411248
12.04.2017 - Haber Kodu : 170412001
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6)KEŞAN'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI
EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde iki grup arasında köpek çalma iddiası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay, dün, saat 21.00 sıralarında, Yenimescit Mahallesi Sur Sokak üzerinde meydana geldi. Daha önce birbirlerinin köpeklerini çaldıkları iddiasıyla aralarında husumet bulunan iki grup arasında Sur Sokak üzerinde kavga çıktı. Av tüfeklerinin de kullanıldığı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden İ.Ü. (37), N.Ü. (30), A.K. (28), P.C. (19) ve S.G. (59) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaraların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, kavgaya karışan M.G. ve S.D.'yi de yakalayarak, gözaltına alırken, olayda kullanılan 2 av tüfeğine el konuldu. Polis, gerginlik yaşanmaması için olayın yaşandığı sokakta ve hastanelerde güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Olay yeri genel gör.
-Polisin incelemesi
-Çevrede toplanan vatandaşlar
-Polisin delil toplaması
(SÜRE: 02.43 - BOYUT: 87 MB)
Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),
12.04.2017 - Haber Kodu : 170412002
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7)EL BAB'DA YARALANAN 5 KİŞİ KİLİS'E GETİRİLDİ
SURİYE'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3, çatışma sonucu ise 2 yaralı tedavi için Kilis'e getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteği ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçen El Bab'da DEAŞ terör örgütü tarafından döşenen bir el yapımı patlayıcı infilak etti. 3 sivil olay yerinde yaralandı. Yaralanan Suriyeliler Elbeyli İlçesi'ndeki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. 3 yaralı buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Aynı bölge kırsalında ise Özgür Suriye Ordusu'nun 2 askeri de çatışmalarda yaralandı. Yaralı Özgür Suriye Ordusu askerleri de Kilis'e getirilerek hastanede tedaviye alındı.
Görüntü Dökümü
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-Hastane
-Ambulansların gelişi
-Yaralıların sedye ile taşınması
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,
11.04.2017 - Haber Kodu : 170411232
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8)ATIK TESİSİNDEKİ YANGINDA 5 İŞÇİ KİMYASAL MADDEDEN ETKİLENDİ
KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde bir atık bertaraf ve geri kazanım tesisinde çıkan yangında 5 işçi kimyasal bir maddeden etkilendi. 5 işçi tedavi altına alındı. Dün saat 17.30 sıralarında, Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan Bumerang Atık Bertaraf ve Geri Kazanım tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 5 işçi bilinmeyen bir kimyasal maddeden etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kimyasal madde nedeniyle itfaiyenin Kimyasal Olaylara Müdahele aracı ile gelen ekip de müdahalede bulundu. İtfaiye ve sağlık ekipleri özel kıyafet giyerek geri kazanım tesisi içerisine girerken, yangın söndürüldü. Gazdan etkilenen işçiler olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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-İtfaiyenin ekipleri
-Ambulansların tesise gelmesi
-Özel kıyafetli ekiplerin müdahalesi
Haber: FARUK KIYAK -Kamera: ORHAN UZUN/BAŞİSKELE(Kocaeli),
11.04.2017 - Haber Kodu : 170411215
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9)OYUN PARKINA GİDERKEN TIR'IN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde parka gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki Muhammet Ali Çınar, TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdi.
Kaza, akşam saatlerinde Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte oyun parkına gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Ali Çınar, Tuncay K.'nın kullandığı 67 TY 925 plakalı TIR'ın altında kaldı. Küçük çocuğu fark etmeyen TIR sürücüsü Tuncay K., kazayı görenlerin ikazıyla durdu. Haber verilmesiyle kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri Çınar'ın öldüğünü tespit etti. Kaza yerine gelen babaanne Fatma Çınar, ağıtlar yakarak sinir krizleri geçirdi. Kazayı haber aldıktan sonra koşarak gelen baba Ferhat Çınar ise gözyaşları içinde TIR altına oğlunu aradı. Ferhat Çınar, arkadaşlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Muhammet Ali Çınar'ın cesedi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, kaza sonrası mahallelinin tepkisi üzerine yakındaki bakkal dükkanına kaçan TIR sürücüsü Tuncay K.'yı gözaltına aldı. Mahalleli sainleri sık sık kazaların yaşanan yolda yetkililerin önlem almasını istedi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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Kaza yeri
-TIR'ın altında cesedin çıkarılması
-Babaanne Fatma Çınar'ın ağıt yakması
-Sürücü Tuncay A.'nın polis eşliğinde araca alınması
-Vatandaşların saldırması ve tepki göstermesi
-Mahalle halkının yol tepkisi
-Yolun karşısında ki oyun parkı
-Baba Ferhat Çınar'ın sakinleştirilmeye çalışılması
Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),
11.04.2017 - Haber Kodu : 170411237
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10)YEMEKTEN ZEHİRENEN SURİYELİ AİLE HASTANELİK OLDU
Adana'da yedikleri yemekten zehirlenen Suriyeli aile, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ülkelerindeki iş savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen 3 çocuklu Suriyeli aile, merkez Seyhan ilçesinin Döşeme mahallesi 60036 sokaktaki 2 katlı eve yerleşti. Yaklaşık 3 yıldan beri kiracı oldukları evde yaşayan aile akşam yemeği için sofraya oturdu. Anne Amine Mahmud'un pişirdiği yemekten yiyen 3 çocuk, baba Ahmet Almansur zehirlendi. Mide bulantısı ve kusma başlayan çocuklarına evde bulunan ilaçları içiren anne, durumlarını düzeltmeye çalıştı. Bir süre sonra rahatsızlıkları artan Suriyeli aile komşularından yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumları ağır olan Ahmet Almansur ile ismi öğrenilemelen bir çocuk acil olarak hastaneye sevk edildi. Anne Amine Mahmud ile 2 yaşlarındaki oğlu ile 4 yaşındaki kızları da ikinci ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Suriyeli aile hayati tehlikeyi atlattı.
Görüntü Dökümü
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Sokaktaki ambulansın görüntüsü
Ambulansta yatan anne ve çocuklar
Ambulansın ayrılması
Mahalle sakini bir çocuğun olayı anlatması
Zehirlendiklerini fark eden ailenin içtiği evdeki ilaçlar
Polis ekibinin sokağa girmesi
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI / ADANA, DHA
11.04.2017 - Haber Kodu : 170411226
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11)GÖRKEM'İN ÖLÜMÜ TURGUTLU'YU YASA BOĞDU
MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpıp kaçmasıyla ağır yaralan ortakoul öğrencisi 13 yaşındaki Görkem Çakır, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Önceki gün saat 19.30 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu, Turgutlu Ergenekon Kavşağı'nda, ekmek almak için yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Görkem Çakır'a Ahmet A. idaresindeki 45 TR 892 plakalı otomobil, çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan Kocatürk Koleji'nin 7. sınıf öğrencisi Çakır, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Çakır'ın ölüm haberini alan her ikisi de gıda mühendisi olan anne Serap Çakır ile baba Çağlayan Çakır ile kardeşi Gizem Çakır, diğer yakınları, okul arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğuldu.
Polis, kazanın ardından MOBESE kayıtları ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından plakasını tespit ettiği otomobilin sürücüsünü ertesi sabah yakalarken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Çakır'ın okulunda satranç takımında olduğu, Manisa ve Antalya'da yapılan bölge şampiyonasında birinci olarak 2-7 Mayıs tarihleri arasında Nevşehir'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil etmeye hazırlanırken kazada hayatını baharında yaşamını yitirdiği öğrenildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpıp kaçmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Görkem Çakır, için dün ikindide Turgutlu Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenledi. Törene,Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Kocatürk Koleji Okulları Kurucusu Mustafa Kocatürk, Kocatürk Koleji Genel Müdürü Tahsin Bozkurt, Çakır'ın annesi Serap Çakır, babası Çağlayan Çakır, kız kardeşi Gizem Çakır, yakınları, öğretmenleri ve okul arkadaşları katıldı. Cenazede Çatır'ın annesi Serap ve kardeşi Gizem Çakır gözyaşlarına boğulurken, babası Çağlayan Çakır ise güçlükle ayakta durabildi. Turgutlu Müftüsü Nizamettin Doğan'ın kıldırdığı namazın ardından hayatının baharında yaşama veda eden Çakır'ın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, ilçe mezarlığına götürülüp, toprağa verildi.
Görüntü Dökümü
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-Yaşamını yitiren Görkem Çakır'ın fotoğrafı
-Cenaze töreninden görüntü
-Çakır'ın annesi Serap Çakır ve babası Çağlayan Çakır'ın görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa),
11.04.2017 - Haber Kodu : 170411216
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12)İŞ HANI TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU
SİVAS'ta 46 yaşındaki Adem Özdemir, bir iş hanının tuvaletinde ölü bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde Aliağa Camii Sokak üzerindeki Selçuk İş Hanı'nda meydana geldi. İş hanının 3'üncü katındaki tuvalete girmek isteyen vatandaşlar, kapının uzun süre kilitli kalması nedeniyle içerde birinin olduğunu düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis kapıyı açamayınca itfaiye ekibinden yardım istedi. Spiral makinesi ile kapıyı keserek içeri giren itfaiye ekipleri, işsiz olduğu öğrenilen Adem Özdemir'in cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Özdemir'in cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Tansiyon hastası olduğu öğrenilen Özdemir'in, beyin kanaması geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Görüntü Dökümü
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-İşhanından görüntü
-Ekiplerin çalışması
-Cenazenin çıkarılıp götürülüşü
-Ölen kişinin fotosu
Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
11.04.2017 - Haber Kodu : 170411221
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13)ŞANLIURFA'DA ZARA KONSERİ
ŞANLIURFA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zara konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Zara konseri düzenlendi. Rabia Meydanı'nda düzenlenen Zara konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla konsere gelen vatandaşlar Zara'nın seslendirdiği türkülere eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Zara, Şanlıurfalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, sanatçı Zara'ya Mırra takımı hediye etti.
Görüntü Dökümü
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Zara konseri
Konsere gelenler
Zara sahneye çıkması türküler seslendirmesi
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin Zara'ya hediye vermesi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamere: Ömer PINAR/ŞANLIURFA,
11.04.2017 - Haber Kodu : 170411236
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