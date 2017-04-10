Dha Yurt Bülteni - 1
1)MARMARİS YAT LİMANI'NDA DEMİRLİ 3 TEKNEDE YANGIN MARMARİS'teki yat limanında demirli lüks motor yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
1)MARMARİS YAT LİMANI'NDA DEMİRLİ 3 TEKNEDE YANGIN
MARMARİS'teki yat limanında demirli lüks motor yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, çevredeki 2 yata daha sıçrarken, yangına karadan itfaiye, denizden Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri müdahale etti.
Marmaris'te yabancı bayraklı milyon dolarlık lüks yatların demirli bulunduğu yat limanında bugün saat 04.00 sıralarında bir motor yatta belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Polyester kaplı yatta alevler büyüyerek kısa sürede yanında bulunan bir motor yat ve bir yelkenli tekneye sıçradı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 itfaiye aracı yangına karadan müdahale etti. Polis, cep telefonuyla görüntü çekmeye çalışanları uzaklaştırarak çevre güvenliğini aldı. Denizden müdahale ekipleri zodyak botlarla yanan yelkenliyi açığa çekerek diğer yatlara sıçramamasını sağladı. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı ekipleri de durumun haber verilmesiyle yat limanına geldi. Açığa çekilen yelkenli yata su sıkarak söndürüldü. Yanmaya devam eden 2 yata karadan ve denizden müdahale edildi.
Belediye ekipleri, kendilerinde kayıtlı bulunan kaptanları telefonla arayarak yat limanına gelmesini ve yatlarını çekmelerini istedi. Yat limanına gelen çoğunluğu yabancı uyruklu kaptanlar yatlarını açığa çekti. Müdahale esnasında motor yatta yangın söndürme tüpünün patlaması sonucu bir itfaiye eri yaralandı. Sağlık ekiplerinin ayakta tedavisi sonrası itfaiye eri görevine döndü. Yangın bu sabah 08.00 sularında kontrol altına alındı soğutma çalışmaları başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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Yat limanından görüntü
Yanan teknelerden görüntü
İtfaiye ekiplerinden görüntü
Genel ve detay görüntü
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Yatların alev topuna dönen görüntüsü
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin görüntüsü
Alev sıçramaması için tatlarını kurtarmaya çalışan kaptanların görüntüsü
Yangına müdahale esnasında yaralanan bir itfaiye erinden görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),
10.04.2017 - Haber Kodu : 170410007
10.04.2017 - Haber Kodu : 170410008
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2)ERDOĞAN, İZMİR'DE KONUŞTU: HADİ GEL, KİMİ DENİZE DÖKÜYORSUN GÖRELİM
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İzmir mitinginde CHP'lileri hedef alarak, "Bazılarına dersini tam vermemiz lazım. 16 Nisan'da 'Evet' verenleri İzmir'den denize dökeceklerini söylüyor. Bak işte burada şimdi 'Evet'çiler. Hadi gel hadi, kimi denize döküyorsun görelim. Eski genel başkanı da 'Hayır çıkarsa düşmanı İzmir'den denize dökmüş kadar sevineceğim' diyor. Al birini vur ötekine. Bu ne terbiyesizlik ya" dedi. İzmir Alsancak'taki Gündoğdu Meydanı'nda Başbakan Binali Yıldırım'dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alanda toplanan binlerce kişiyi, "İzmir'in tüm efelerini, kızanlarını gönülden selamlıyorum" sözleriyle konuşmasına başladı. Erdoğan, "İzmir'in güzel insanları, bana haber göndermişler. 'Güçlü Türkiye için biz varız demişler' ben de çağrınıza icabet ettim. İzmir, kendisini çantasında keklik görenlere sağlamından bir 'Evet' demeye hazır mı? Güzel İzmir türküsü vardır. 'İzmir'in kavakları, dökülür yaprakları, bize de derler çakıcı. Yar fidan boylum. Yıkarız konakları" dedi.
'Evet' oyu verenleri denize dökeceklerini söyleyen CHP Konya Milletvekili Hünü Bozkurt ile "Hayır çıkarsa düşmanı İzmir'den denize dökmüş kadar sevineceğim" diyen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:
"Düşmanı İzmir'den denize döktüğümüzden beri hamdolsun bu topraklara düşman postalı değmedi. 15 Temmuz'da böyle bir teşebbüs oldu. Onun da milletimizde yürek yüreğe bertaraf etti. Öyle toprakları masa başında cetvelle çizilerek değil, kanlarımızda yoğurarak vatan yaptık. Öyle vatan kolay olmuyor. Bunun farkında olmayanlar var. Mesela CHP'nin Konya Milletvekili çıkmış. Gerçi başbakanımız söyledi ama. Bazılarına dersini tam vermemiz lazım. 16 Nisan'da 'Evet' verenleri İzmir'den denize dökeceklerini söylüyor. Bak işte burada şimdi 'Evet'çiler. Hadi gel hadi, kimi denize döküyorsun görelim. Eski genel başkanı da ondan aşağı kalmak istemese olsa gerek. 'Hayır çıkarsa düşmanı İzmir'den denize dökmüş kadar sevineceğim' diyor. Al birini vur ötekine. Bu ne terbiyesizlik ya. Hani demokrasi. Benim oyumun kaderini sen mi belirleyeceksin? Ben diyorum ki biz 'Evet' diyoruz ama biz 'Hayır' diyeni de anlayışla kayrılıyoruz. Biz buyuz."
'KASET GENEL BAŞKANISIN'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda genel başkanları bu kaset genel başkanıdır. 7 kere seçim kaybetti. Şimdi 8'inciyi kaybetmeye hazırlanıyor. Ondan sonra inanın bu yine gitmez. Ha şimdi ne diyor? 'Kontrollü darbe' diyor. Oturdukları koltuklar zaten sipariş. Siyasetin içinde yoğrula yoğrula gelmediler. Kazıya kazıya gelmediler. Milletin gönlünü ala ala gelmediler. Sipariş bir CD, bir kaset, onunla geldiler. Bütün bunları anlatmamıza rağmen FETÖ'yle müşterek çalışma ve ordan gelen bir talimata buraya geldiler. İstiklal harbinin anlamını kavramamışlar. İzmir, düşman denize dökülürken cayır cayır yanıyordu. Savaşın ardından İzmir, küllerinden doğan şehirdir. Böyle bir mücadelece anayasa ahlak oylamasıyla nasıl mukayese edersiniz" diye konuştu.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun bir radyo programındaki sözlerini meydandakilere dinleten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Yav Kılıçdaroğlu işte bunu anlatıyoruz. Artık başbakan cumhurbaşkanı ayrı olmasın, onu birleştiriyoruz. Artık sadece cumhurbaşkanı olacak anladın mı Kılıçdaroğlu? Ama kulağı var duymuyor. Gözü var görmüyor. Dili var hakikati konuşmuyor. Çünkü kalbi mühürlü. 16 Nisan diyelim ki, maddeler kabul edilmedi ne olacak? Hiçbir şey olmayacak ama aynı sıkıntılar devam edecek."
'ATATÜRK DE HEM GENEL BAŞKAN HEM CUMHURBAKANIYDI'
Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren, 1998 yılında Savaş Ay'ın televizyondaki programından bölümü de izlettiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:
"Çıkmış tutturmuş, 'Tek adam tek adam'. Tutturmuş 'Taraflı, tarafsız'. Bak Kılıçdaroğlu, sen başında olduğunu partinin bile geçmişinden bir habersin. Onu bile biliyorsun. Bir defa diyorsun ki 'Atatürk'ün kurucusu olduğu partinin başkanıyım' güzel. Güle güle kullan. Soruyorum Gazi Mustafa Kemal, CHP'nin başındayken aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı değil miydi? Devam edelim İnönü CHP'nin başındayken aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı değil miydi? Yav bunu bilmeyecek kadar dersini çalışmamışsın. Tarih bilgisinden bu kadar yoksun ya. Bak sana bir ders daha vereyim mi? 40'lı yıllarda bu CHP ne yaptı biliyor musun? Bu partinin il başkanları illerin valisiydi. Böyle bir şeyi bugün yapabilir misin? Asla. Şimdi çıkmış cumhurbaşkanı bütün ahvalini atayacak, geç onu bizde böyle bir şey. Yok. 'Ben ne olmasam ne anlatacaklar' diyor. Yav sen olmasan CHP rahatlar, ülke rahatlar."
'AKSIRAN TIKSARAN ARABAYLA YOLUNUZA DEVAM EDER MİSİNİZ?'
Geçmişte başbakanlar ile cumhurbaşkanları arasında sık sık sorun yaşandığını da vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demirel'in, Özal'ın başbakanlığı döneminde cumhurbaşkanlığı döneminde aynı şeyler yaşandı. Ateşlemeyen, aksıran tıksıran bir arabayla yolunuza devam etmek istemez misiniz? İlk fırsatta bu motoru indirmenin yoluna bakarsınız değil mi? Sürekli arıza veren bu yönetimi sistemiyle devam etmek vatanseverlik olamaz. İzmir cumhuriyetini seviyor mu? 16 Nisanda evet diyecek mi. öyleyse İzmir 16 Nisan'da halk oylamasında evet diyenleri buradan denize dökmekten bahsedenlere gereken dersi verecek mi? Size çok teşekkür ediyorum. Gür sedayla söyleyelim ki. Avrupa'dan duysunlar" diye konuştu.
'İZMİR'İ BİNALİ BEY'E EMANET ETTİK'
İzmir'deki yatırımlarını anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim İzmir sevgimiz öyle lafta değil. Ben İzmir'i Büyükşehir Belediye Başkanlığımdan beri bilirim. En çok kıymet verdiğimiz kardeşlerimizden İzmir'i Binali Yıldırım Bey'e emanet ettik. Baktık ki İzmir sıkıntılı. İzmir'in projeye, yatırıma ihtiyacı vardı. Bunun için kendisini İzmir'e milletvekili Türkiye'ye de Başbakan yaptık. Hiç şüpheniz olmasın cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimiz de bu çalışmaları aynı kararlıkla yürüteceğiz. Uzun ince bir yoldayız gideceğiz gündüz gece. Yav biz durmadık ya. Koştuk be. Bizden önce gelen iktidarlar bu İzmir'e ne yaptı? İzmir'e yapılan o kadara çok yatırım var ki. Hepsini anlatmaya kalsak buna gün yetmeze. 16 Nisan'dan sonra bu hizmetler katlanacak. İzmir'in suyu yoktu. İzmir'e suyu getirdik mi? Biz getirdik. Kimin görevi bu? Aslında büyükşehir belediyesinin görevi" dedi.
'GEL GÜCÜN YETİYORSA DÖK'
Konuşmasının bu bölümünde bir kez daha CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bazkurt'a yüklenen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Sen, 'Evet' diyenleri denize dökecek olan bu ahlaksız adamı neden kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna göndermedin? Çünkü sen de aynı zihniyettesin. Gel gücün yetiyorsa dök. Ama yok. Alnını karışlarlar, alnını. Haddini bileceksin. Edep denilen bir şey var. Ama bunlarda bu yok. Çünkü gelemiyorlar iktidara, gelemiyecekler de. İzmir bunların hesabını alt üst edecek. Ben size güveniyorum gençler. 'Gençlerin parlementoya girmesine karşı değilim.' E nesin? 'Askere gitmeyecek.' 25-30 arası kaç kişi var? 5. Yani şimdi kaç kişi olacağının garantisi var mı? Yarışa girecek, 10 mu olur, 15 mi olur, 20 mi olur. Sadece erkekler girmeyecek, kızlarımız da girecek parlamentoya. Diyelim ki ikinci dönem aday olamadı. Seçilmedi. 23 yıl prim ödemesi lazım. 65 yaşında erkekse emekli olur. Bayansa 63'ünde. Bunu söylemiyorsun. Dürüst ol. Yalan konuşma ama adam yalan makinası ya. Askerlik bizim için kutsal. Ben askerliğimi yaptım. Bedelli askerlik yapanlar var. Hiç askere gitmeden askerlik için bedel ödeyen var mı? Var. Kaldı ki bununla da ilgili bi yasal düzelme yaparız. Bedelli düzenlemesi yaparız. Milletvekili de onu ödemek suretiyle görevini yapmış olur. Böyle biri şeyi milleti anlatıp milleti aldatmanın anlamı yok."
'AVRUPA ÇILDIRDI'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konşumasının devamında Avrupa ülkelerini eleştirerek, şunları söyledi: "Bu yönetim sisteminin Türkiye'ye ne kazandıracağını görüyorlar. Bundan çıldırıyorlar. Çünkü Türkiye sıçrıyor. Avrupa'nın büyeme oranı 2.5. Türkiye'nin 2.9, daha iyi olacağız. Kredi derecelendirme kuruluşlara sipariş üzerine açıklama yaptılar. 'Türkiye eksi' diyor. Bunların hiçbirisi doğru değil. Sipariş üzerine bunu açıklıyorlar. 95 yılı önce buradan denize döktüklerimiz vara ya işte onların, ağa babaları 'Hayır' diyor. Avrupa'yı kastediyorum. Sadece bununla kalmıyorlar. 'Evet' diyen herkesine üzerine Hollanda'da polislerini atlarını itlerini sürüyorlar. İşte kusura bakmayın bir CHP'li milletvekili Trabzon'da benim kardeşime kendini uyardı diye 'Çekil oradan it' diyor. Al birini vur öbürüne bunlarını birbirinden farkı yok. Sene bir polise, vatandaşa nasıl 'İt' dersin, sen milletvekilisin. Bunlarda edep yok." Avrupa ülkelerine yönelik eleştirini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi biliyorlar ki asıl hasta olan Avrupa. Avrupa'nın ekonomisi kötüye gidior. Nüfus yaşlanıyor. Ticaretten payı azalıyor. Avrupa çöktükçe çöküyor. Avrupa ne kadara illet varma hepsinde birer birer hücum etmeye başladı. Bu defa işleri zor" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:
"Avrupa'nın geleceği bizim oraya yerleşmiş vatandaşlarımızın dinamizmidir. Yüz bin Almanı bizim sermayederlerimiz çalıştırıyor. Ticaretten bilime her alanda varlar. Oy oranında ciddi biri patlama bekliyorum. Bunu göreceğiz 16 Nisan'da. Oradaki halkımıza çok zulmettiler. Ama halkımız da bunun hesabını soracak. Bu hesabı da onlara 16 Nisan'dan sonra ödeteceğiz. Hiç merak etmeyin. Tümü ümitlerini terör örgütlerine bağladılar. Onların da inlerine girdik mi? Çökretiyoruz. Bunlara benim Güneydoğu'da Kürt kardeşlerimi mahvettiler. Binalarına girdiler, tünellerle birbirine bağladılar. Şehirler kurdular. Artık durmak yok. Üzerlerine üzerlerine gideceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar gideceğiz. Bu ülkeyi bu çapulculara bıraklayacağız. Artık gizleme saklama gereği dahi duymadan terör örgütlerini besleyen, şımartarak üzerimize salıyorlar. Ey Kılıçdaroğlu, 'Bayrak' diyorsun. Senin bayrak anlayışını ben gördüm Hakkari'de. Bir tane Türk bayrağı göremedim. HDP müsade etti orada mitingi yaptı.Yenikapı buluşmasını lekelemeye kalkıştı. İşte dün Yenikapı buluşmasında bir cevap vardı. Demek ki oluyormuş değil mi? Gündoğdu ruhunu asla zedelemeyelim. Kim 'Hayır' diyor? Kandil, İmralı, FETÖ bunlar 'Hayır' diyor. 'Ben onu sevmiyorum ki' diyor. Tamam ama onunla beraber hareket ediyorsun. 'Başbakan Cumhurbaşkanı darbenin üzerine örtmek istiyor' diyor Kılıçdaroğlu. Bak yalan söyleme, şu anda binlerce kişi cezaevlerinde. Darbecileri cezaevlerine sen mi attın? Biz bunları emniyetle topardık, yargıya teslim ettik. Bundan sonraki kime ait yargıya ait. Süreç devam ediyor. Biz sen miyiz ya. Ne garip bir adam bu adam. Garip bir adam. Fakat yalancının mumu 16 Nisan'a kadar yanar. Bunu biliniz."
Görüntü Dökümü
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-Cumhurbaşkanı Erdoğar ın konuşması
Taylan YILDIRIM - Tufan HAMARAT - Timur TARLIĞ/İZMİR, -
09.04.2017 - Haber Kodu : 170409145
09.04.2017 - Haber Kodu : 170409146
09.04.2017 - Haber Kodu : 170409147
09.04.2017 - Haber Kodu : 170409148
09.04.2017 - Haber Kodu : 170409149
09.04.2017 - Haber Kodu : 170409150
09.04.2017 - Haber Kodu : 170409151
09.04.2017 - Haber Kodu : 170409154
09.04.2017 - Haber Kodu : 170409155
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3)BAKAN SOYLU, KADINLARIN SORULARINI YANITLADI
'HAYIR' DİYEN TÖRERİSTİR İDDİASINA CEVAP VERDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadınlar Soruyor Trabzon Platformu'nca düzenlenen, 'Kadınlar soruyor, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cevaplıyor' toplantısında soruları yanıtladı.
'HAYIR' DİYEN TÖRERİSTİR İDDİASINA CEVAP VERDİ
Necibe Soysal adlı bir katılımcının, 'Seçmenlerin teröristlerle aynı kefeye konulması hiç de hoş değil. 'Hayır diyenler teröristtir' ifadesi var mı?' şeklinde sorusunu yanıtlayan Bakan Soylu şunları söyledi:
"Türkiye'de bir tercihinden dolayı insanı terörist olarak nitelendirdiğimizi düşünmek ne kadar yanlış. Kimden duydunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka bu sözü kimden duydunuz? Ben terörle mücadele ediyorum. Terörle mücadele ederken PKK'nın 'hayır' dediğini söylemem sizi incitiyor mu? Bu yeni sistem niçin geliyor biliyor musunuz? Bu dokunulmazlıklar, kendisini ayrı yere konumlayanlar ve 'bize kimse laf söyleyemez' diyenlere bu sistem, 'Hayır, herkes doğruyu söylerse herkese laf söylenebilir. Ama herkes yanlışı söylerse herkes de yanlışı söyleyebilir' diye bu sistem geliyor. Biz şunu kesinlikle reddederiz; bir tek kişi, söylenilen cümleyi söylediğimizi ispat etsin, biz de bununla ilgili, 'kusura bakmayın, biz bunu yapmışız' diyelim. Bu söz sadece sosyal medya ve Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerinden toplumda hiç de karşılığı olmayan ve doğru olmayan bir algıdır."
"KÜLLİYEN YALANDIR"
'Hayır' diyen teröristir söyleminin yalan olduğunu ifade eden Bakan Soylu şöyle devam etti:
"Ben Kılıçdaroğlu'nu CHP'lilere şikayet ediyorum. Bu adam şu anda sizi yanlış yöne sevk ediyor. Bu sistemle biz eğer sandalye hesabına düşersek terörü bitiremeyiz. Bunu gören PKK bugün, 'hayır' diyor. PKK'nın söylemine ve değirmenine bugün su taşıyor Kılıçdaroğlu. CHP'lilere diyorum ki, bu adama itibar etmeyin. Bunun terörizm ve teröristle bir alakası yok. Öyle bir savunma içerisinde olmam. PKK, FETÖ bugün 'hayır' diyor mu? Diyor. Biz Almanya'da mı, Hollanda'da mı Anayasa yapıyoruz da onlar bizim işimize karışıyor. Böyle bir sözü Türkiye'de kampanya içerisinde söylemiş olsaydı, Kılıçdaroğlu bir dönem kasetleri gelip meclis kürsüsünden okudu ya, her gün yaptığı televizyon programlarında, 'Bakın bu sözü söylüyor' derdi. Böyle bir şey külliyen yalandır. Külliyen yanlıştır ve bir sosyal medya üretmesidir. Böyle bir şey söz konusu değil.ö
Toplantının ardından Bakan Soylu özel uçakla İstanbul'a hareket etti.
Görüntü Dökümü
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-Bakan Soylu'nun konuşması
-Detaylar
Haber-Kamera: Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/(TRABZON),
09.04.2017 - Haber Kodu : 170409186
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4)SİNAN OĞAN'IN ESNAF ZİYARETİNDE 'BELİ TABANCALI' KİŞİ İHBARI
MHP'den ihraç Sinan Oğan, Samsun'un Bafra İlçesi'nde esnafı ziyareti sırasında, kalabalık arasında belinde tabanca olduğu ileri sürülen bir kişiyi korumaları yakalamak istedi. Bu kişinin korumalar yakalayamadan kaçtığı ihbarı üzerine polis araştırma başlattı. Sinan Oğan, anayasa değişikliği referandum çalışmaları kapsamında Bafra'ya geldi. Oğan, dün saat 16.30 sıralarında Belediye Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etmeye başladı. Bu sırada Oğan'ın korumaları, kalabalık arasında bir kişinin belinde ta.anca olduğunu fark etti. Korumaların kendisini gördüğünü anlayan kimliği belirlenemeyen kişi, koşarak kaçtı. Korumalar şüpheliyi kovaladı ancak yakalayamadı. İhbar üzerine harekete geçen polisler, şüphelinin yakalanması için ilçede geniş çaplı soruşturma başlattı.
Oğan, olay sonrasında düzenlenen programa katılmak üzere Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'ne gitti. Burada konuşma yapan Oğan, "Suikast hazırlarken kaçtılar. Türkiye'yi bir Evet- Hayır oylaması ile getirdikleri nokta budur" dedi. Referandum kampanyasının çok gergin ortamda geçtiğini kaydeden Oğan, şunları söyledi:
"Burada anayasayı oylayacağız ama siyasetçilerin o sorumsuz açıklamaları bize yönelik saldırıları durdurmamaları maalesef bir karanlık emellere böyle fırsat sunmuştur. Buradan Başbakan Binali Yıldırım'a sesleniyorum sana daha öncede mektup yazdım sen sadece 'evet' diyenlerin mi başbakanısın? Bizim can güvenliğimizi koruyamayacaksan in o koltuktan. Bunlar bizi yıldıracağını zannediyor. Bunlar bizim korkacağımızı zannediyor. Bizim hayır kampanyası yapmaktan vazgeçireceklerini zannediyor."
Görüntü Dökümü
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-Sinan Oğan'ın olay sonrasında katıldığı programdaki konuşması
Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun),
09.04.2017 - Haber Kodu : 170409182
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5)HDP'NİN BURSA MİTİNGİNE 900 KİŞİ GELDİ, 1000 POLİS GÖREV YAPTI
BURSA'da, HDP'nin düzenlediği mitingde konuşan Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, 16 Nisan'da yapılacak referandum da 'hayır' oyu verilmesini istedi. Merkez Yıldırım ilçesi Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde 1000 polis görev yaptı. Mitinge gelen yaklaşık 900 kişi alana tek tek arandıktan sonra girebildi. Alanda toplanan HDP'lilere hitap eden Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, şunları söyledi:
"Bizim Kürt sorunu dediğimiz şeyi çok iyi biliyorlar. Cihan da çok iyi biliyor bu ülkenin en tepesindeki, en alt kademesinde çalışan memuruna kadar biliyor. Bizim Kürt sorunu olarak ifade ettiğimiz konu, Kürt olmaktan, Kürt doğmaktan kaynaklanan sorunlarımız ve gerçeklerimizdir. Biz kendi cinsiyetimizi, milletimizi, kimliğimizi inkar ederek yaşarsak, o zaman şahsiyetimizi kaybederiz. Biz farklı bir şey istemiyoruz. Hem iç kamuoyuna hem de dış kamuoyuna parmak sallayarak yürütülen bir siyaset var ama söyledikleri büyük hedefe ulaşma noktasında karalılık irade ve cesaret, onlarda yok."
Miting daha sonra olaysız biçimde sona erdi.
Görüntü Dökümü
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Mitingden görüntüler
Katılımcılardan görüntüler
Polis önlemlerinden görüntüler
Diyarbakır Milletvekili Erdoğmuş'un konuşması
SÜRE: 4 dakika 1 saniye
BOYUT: 124 MB
BURSA,
09.04.2017 - Haber Kodu : 170409170
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MARDİN SAVUR'DA 7 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
6)MEHDİ EKER'İN AİLE MEZARLIĞINA BOMBA DÖŞEYEN ÖLDÜRÜLDÜ
MARDİN'in merkez Artuklu ile Savur ilçesi sınırlarında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aralarında biri üst düzey yönetici olmak üzere 7 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, merkez Artuklu İlçesi'ne bağlı Elmabahçe ve Ulucanlar mahallelerinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlar tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların bulunarak tahrip etmek maksadıyla operasyon başlatıldığı bu nedenle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı. Bornova Tugay Komutanlığı koordinesinde il Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak başlatılan operasyon kapsamında Artuklu ile Savur ilçesi sınırlarında bir grup PKK'lı ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre, aralarında biri üst düzey olmak üzere 7 PKK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.
MARDİN VALİLİĞİ: PKK'LILARIN 4'Ü BÖLGE SORUMLUSU
Mardin'in merkez Artuklu ile Savur ilçeleri sınırlarında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 4'ü bölge sorumlusu olmak üzere 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:
"Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nce 9 Nisan 2017 Pazar günü icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı Özel Birlik Operasyonu'nda ilimizde ve ülkemizde bir çok eyleme karışan ve aralarında Savur bölge sorumlusu, Gap - Urfa bölge sorumlusu, Artuklu sorumlusu ve Bismil bölge sorumlusunun da bulunduğu 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları ile birlikte 2 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 10 adet el bombası ve 1 adet telsiz ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir."
MEHDİ EKER'İN AİLE MEZARLIĞINA BOMBA DÖŞEYEN ÖLDÜRÜLDÜ
Güvenlik güçleri, Mardin'in Savur ve Artuklu ilçeleri kırsalında iki günden beri devam eden operasyonlarda öldürülen PKK'lı 7 teröristin kimlik bilgilerine ulaştı. Buna göre etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin örgütün üst düzey sorumluları arasında yer alan 'Reber' kod adlı Teyyüp Çam olduğu belirtildi. Bu kişinin İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı gri listede başına 300 bin lira ödül konularak aranan Mardin doğumlu terörist olduğu ortaya çıktı.
Güvenlik güçleri, operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lıların arasında GAP-Urfa sorumlusu 'Firaz' kod adlı Mahsum Ay, Savur bölge sorumlusu 'Şevger' kod adlı Oktay Salman, Bismil bölge sorumlusu 'Çektar' kod adlı Yusuf Kılınç ve Artuklu bölgesi eylem sorumlusu 'Serhat' kod adlı teröristin de bulunduğunu belirtti. Kimliklerine ulaşılamayan 2 PKK'lının ise sorumlu düzeydeki teröristlere korumalık yaptıkları ve İran uyruklu oldukları tespit edildi.
Öldürülen teröristlerden birinin ise Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Pınarbaşı köyü nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu 'Çektar' kod adlı Yusuf Kılınç olduğu saptandıi. PKK'lı terörist Kılınç'ın, 6 Nisan 2016'da, Bismil ilçesi Tepe Mahallesi'nde otomobilindeyken teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit edilen Uzman Jandarma Çavuş Muhammed Sait Çelik olayının planlayıcısı olduğu öğrenildi. Teröristin ayrıca, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehdi Eker'in annesinin mezarına 10 Eylül 2016'da el yapımı patlayıcı tuzaklanması olayının faili olduğu belirlendi. Geçen yıl Kurban Bayramı öncesi Bismil'in Tepe Mezarlığı civarında yürütülen arama faaliyeti sonucunda, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in annesi ve ağabeyinin kabirlerinin yakın çevresindeki 5 ayrı noktada 400 kilogram el yapımı patlayıcı bulunmuştu.
Ölü ele geçirilen PKK terör örgütünün GAP-Urfa sorumlusu Firaz kod adlı Mahsum Ay'ın ise 28 Ağustos 2015'te Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi önünde iki polisin şehit edilmesi, 28 Eylül 2015'te Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye yönelik silahlı saldırı, 24 Aralık 2015'te Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devriye gezen trafik polisinin şehit edilmesi, 18 Aralık 2015'te Siverek İçesi Şekerli Mahallesi'nde Ali Bülbül'ün evinde öldürülmesi eylemlerinin talimatını verdiği belirtildi. Mahsum Ay'ın, ayrıca 28 Mart'ta Siverek'te jandarma aracına kurulan mayınlı tuzağın ve aynı gün Sarıören Mahalle Muhtarı İbrahim İnco'nun aracında şehit edilmesi olayının faili olduğu saptandı.
Görüntü Dökümü
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Operasyan görüntüsü
Sığınakların imha edilme görüntüsü
Haber-Kamera: MARDİN,
09.04.2017 - Haber Kodu : 170409153
09.04.2017 - Haber Kodu : 170409180
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7)HAZRO İLÇESİNDE YOLA DÖŞENEN İKİ PATLAYICI ETKİSİ HALE GETİRİLDİ
DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde PKK'lılar tarafından yol kenarına döşenen el yapımı patlayıcı, bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Hazro İlçesi Koçbaba köyü mevkiinde PKK'lılar tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcıyı fark eden bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği belirtildi. Askerler bölgede güvenliği sağladıktan sonra bomba imha ekibi yol kenarına döşenen iki adet 12 kilogramlık tüp içerisinde yaklaşık 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcıyı güvenli bir şekilde patlatarak imha etti. Açıklamada bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.
Görüntü Dökümü
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-Patlayıcının imha edilmesi
Haber-Kamera: DİYARBAKIR,
09.04.2017 - Haber Kodu : 170409181
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8)SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'nde görev yapan 24 yaşındaki Uzman Onbaşı Mehmet Karatut, silahını temizlediği sırada ateş alması sonucu şehit oldu.
Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde görev yapan Uzman Onbaşı Mehmet Karatut, silahını temizlediği sırada ateş alması sonucu kazayla kendini vurarak şehit oldu. Bafra Garnizon Komutanı Binbaşı İlhan Güngör ve Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Samsun'un Bafra İlçesi Sarıkaya Mahallesi'nde oturan şehit Karatut'un baba ocağına giderek acı haberi ailesine verdi. Şehit haberini alan baba Hasan Karatut gözyaşlarına hakim olamadı. Fenalık geçiren baba Karatut, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavisinin ardından baba Karatut tekrar ambulansla evine götürüldü. Ailenin 3 çocuklarından biri olan şehit Karatut'un cenazesinin bugün memleketi Samsun'un Bafra İllçesi'ne getireleceği belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Baba evinden detay
-Şehidin babası
-Detaylar
Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun),
09.04.2017 - Haber Kodu : 170409188
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9)ÜNİVERSİTELİ GENÇ KENDİNİ YAKTI
ADANA'da üzerine kandil yağı döküp, ateşe veren 19 yaşındaki üniversitesi öğrencesi Mehmet Ali Demir, ağır yaralandı. Demir'in polislere, "Nasıl yanacağımı merak ettiğim için kendimi yaktım" dediği iddia edildi.
Olay, gece yarısı merkez Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demir, iddiaya kaldığı özel yurdun yakınındaki boş bir arazide üzerine 3 şişe kandil yağı döküp, kendini ateşe verdi. Bir anda alev topuna dönen Demir, acı içinde koşmaya başladı. Çevredekiler alevler içinde koşan gencin üzerine bidonlarla su dökerek söndürdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Demir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
"NASIL YANACAĞIMI MERAK ETTİM"
Mahalleli tarafından içine kapanık, uysal ve hayvan sever biri olarak bilindiği belirtilen Demir'in, ambulansa taşınırken polislere "Nasıl yanacağımı merak ettiğim için kendimi yaktım" dediği öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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Olay yerindeki polis araçlarından görüntü
Üniversiteli gencin yerdeki telefonu ve kartları
Üniversiteli gencin kol saati ve cüzdanı
Polislerin olay yerinde inceleme yapması
Gencin resminin bulunduğu öğrenci kredi kartı
Üniversiteli gencin üzerine boşalttığı kandil yağı şişeleri
Kandil yağı şişelerinin yanındaki çakmak
Polisin gencin yerdeki cüzdanını incelemesi
Olayı görüp, genci söndüren vatandaşlar ile röp.
Genel ve detay görüntüler
Süre: 03'30" Boyut: 214 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,
10.04.2017 - Haber Kodu : 170410004
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10)İKİ KAMYON KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3'Ü AĞIR, 5 YARALI
ERZURUM'un Oltu ile Narman ilçeleri arasında iki kamyonun karşılıklı çarpşması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Oltu-Narman karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Narman yönüne giden Akın Gözütok yönetimindeki 25 LS 899 plakalı kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Berat Batuhan Türkay'ın kullandığı 25 FB 468 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Akın Gözütok (29), Hacer Gözütok (25), Ali Taha Gözütok (3) ve Gülşen Polat (25) ile diğer kamyonda bulunan Berat Batuhan Türkay (17) ve babası Engin Türkay (45) yaralandı. Kamyonda sıkışan Gözütok ailesi, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı ve Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Akın Gözütok, Hacer Gözütok ve Ali Taha Gözütok ilk müdahalelerinin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların tedavileri Oltu Devlet Hastanesi'nde sürüyor.
Yaralılardan Engin Türkay, "Hava yağmurluydu ve yolda biraz virajlıydı. Bizim kamyon kaydı. Diğer araç da hafif içten geliyordu. Kafa kafaya çarpıştıkö dedi.
Kazanın ardından Oltu-Narman yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya başladı.
Görüntü Dökümü
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Kaza yapan kamyonlar
Kazadan detaylar
Kamyonlar çekiciye yüklenirken
Kamyonun ön lastiklerinin çıkması
Vatandaşları lastikleri kenara yuvarlaması
Kazayla ilgili Engin Türkay ile röp.
Haber-Kamera: Murat AYDIN/OLTU(ERZURUM),
10.04.2017 - Haber Kodu : 170410001
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11)SİVEREK'TE EĞLENCE MEKANINA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişi tarafından tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Hikmet Bucak'ın işlettiği eğlence mekanına, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tüfekle rastgele ateş açıldı. Saldırganın kaçtığı, işyerinin camlarının kırıldığı olayda, saçmaların vücuduna isabet ettiği bir kişi yaralandı. Kimliği öğrenilemeyen yaralı, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olay sonrası işyerinde inceleme yapan polis, 9 boş fişeğe incelemek üzere el koydu.
İşyeri sahibi Hikmet Bucak, saldırıyı, işyerini kapatmasını istediği kardeşi tarafından yapıldığını iddia ederek, "Kardeşim gece kulübü işletmemi istemiyor ve bu işi bırakmam için gelip işyerime ateş etti" dedi. Polis, saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü
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Olay yeri
Eğlence mekanı
Kırılan camlar
Yerde bulunan boş fişekler
Olay yeri inleme ekibi
Alınan güvenlik önlemi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ŞANLIURFA,
09.04.2017 - Haber Kodu : 170409178
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12)ÇALINAN OTOMOBİL, SEYHAN BARAJ GÖLÜ'NDE BULUNDU
ADANA'da çalındığı ihbarı üzerine aranan otomobil, kaza yapıp Seyhan Baraj Gölü'ne düşmüş halde bulundu.
Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Seyhan Baraj Gölü'ndeki yarım adada meydana geldi. Yarım adada bir otomobilin göle düştüğünü görenler, durumu polise bildirdi. Sevk edilen polis ekibi, suyun içindeki otomobilin gece saatlerinde Karataş İlçesi'nde çalıntı ihbarı yapılan 55 VG 224 plakalı otomobil olduğunu belirledi. Görgü tanıklarının araçtan bir kişinin çıkıp, taksiyle uzaklaştığı yönünde ifade vermesi üzerine harekete geçen polis, taksileri durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Merkez Seyhan İlçesi Fuzuli Caddesi'nde bir taksiyi durduran polis, araçta üzeri ıslak bir kişiyi olayla ilgilisi olabileceği şüphesiyle gözaltına aldı. Sualtı polisinin araçta inceleme yapmasının ardından çekici ile sudan çıkartılan otomobil, Karataş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Polis, soruşturmaya devam ediyor.
Görüntü Dökümü
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Polis ve suyun içindeki otomobilden görüntü
Suyun içindeki otomobil
Ambulansın gelişi
Sağlık ekiplerinden görüntü
Sualtı polisinin göle girmesi
Sualtı polisinin araçta inceleme yapması
Otomobilin çekici ile sudan çıkartılması
Genel ve detay görüntüler
Süre: 03'52 Boyut: 236 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,
10.04.2017 - Haber Kodu : 170410011
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13)SANATÇI GÜLBEN ERGEN, HAKKARİ'DE
SANATÇI Gülben Ergen, Hakkari'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ergen, Depin'deki polis noktasında nöbet tutan polislerin Polis Günü'nü kutlayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Özel bir röportaj için Hakkari'ye gelen Gülben Ergen, ilk olarak Atatürk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Gülben Ergen, burada karşılaştığı Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile bir süre sohbet etti. Daha sonra sokakta dolaşan Ergen, karşılaştığı Hakkarililer'le selfie çektirdi. Ergen, Hakkari'den ayrılırken, il çıkışındaki Depin Polis Kontrol Noktası'nda nöbet tutan polisleri de ziyaret etti. Bir süre polislerle sohbet eden Ergen, polislerin Polis Günü'nü kutladı. Polislerle hatıra fotoğrafı çektiren Ergen, "Tüm polislerimizin eşlerine, evlatlarına kolaylıklar diliyoruz. Size de kolaylıklar diliyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Her şey için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Hakkari il Kültür Müdürlüğü önünde gençlerle sohbet eden ünlü sanatçı Gülben Ergen
-Hakkari evine geçen Sanatçı Gülben Ergen
-Depin Polis kontrol noktasındaki polisleri ziyaret edip natıra resim çeken Ergen
-Polislerle sohbet ederken
-Bir gazetecinin sorduğu soruya cevap veren Ergen
-Emniye Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu Ergen'i uğurlarken
-Özel bir araçla ketten ayrılan Ergen
Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,
09.04.2017 - Haber Kodu : 170409163
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14)ATATÜRK'ÜN FOÇA'YI ZİYARETİNİN 83'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ UNUTULMADI
İZMİR'in Foça İlçesi'nde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Foça'yı ziyaretinin 83'üncü yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Foça'yı ziyaretinin 83'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi Başkan Yardımcısı Levent Onan, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Foça Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında; garaj önünden başlayıp Demokrasi Meydanı'na dek süren kortej yürüyüşü yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu'nun verdiği mini konser, vatandaşlara duygulu anlar yaşattı. Önde taşınan büyük Türk Bayrağı ve Atatürk posterinin ardında marşlar söyleyerek meydana ulaşan Foçalılar, Ulu Önderini büyük hasret ve minnetle andı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, tüm dünyaya haykırdığımız zaferimizdir diyen Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Sayın Foçalılar ve Foça dostları, Ulu Önder Atatürk'ün komutanlığında yapılan Kurtuluş Savaşı bir askeri dehadır. Emperyalizme karşı verilen bu amansız, cesur yürekli mücadelenin sonucunda Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bizlerde bu sayede özgür ve bağımsız bir ülkenin fertleri olduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu tüm dünyaya haykırdığımız zaferimizdir. Kadını, yaşlısı, çocuğu, genci, her bir bireyiyle canla başla kazanılmıştır mücadelemiz. Asla cumhuriyetimizden vazgeçmeyeceğiz. Mücadele, sadece savaşarak vatan topraklarını kurtararak olmamıştır. Cephe savaşının dışında en büyük savaş başlamıştır. Cehaletle mücadele edilmiştir. Ulu Önderiz Atatürk; ekonomi, sanayi, eğitim, kültür sanat seferberliği ilan etmiştir. Bu noktada da ülkemizin her bir vilayetini, ilçesini, karış karış dolaşmıştır. 9 Nisan 1934'de Foça'mızı ziyaret ederek, bizlere büyük bir onur hediye etmiştir. Bugün burada, bu onurun 83'üncü yıl dönümünü anmak için birlikteyiz. Bu vesileyle basta Ulu Önderimiz Ata'mızı, kahraman şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, yüce hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Hoş geldin Atam! Foça'mıza sefalar getirdin, onur verdin. Katılımlarınıza teşekkür eder, Hayırlı aksamlar dilerim sevgili Foçalılar' dedi.
Görüntü Dökümü
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Kortejden görüntü
Vatandaşlardan görüntü
Gökhan Demirağ'ın konuşmasından görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Seyfi GÜL/FOÇA(İzmir),
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15)ŞANLIURFA'DA, TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ NEFES KESTİ
ŞANLIURFA'da, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından düzenlenen gösteri nefes kesti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından eski havaalanında gösteri düzenledi. Gösteriyi, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve çok sayıda vatandaş izledi. 7 uçaktan oluşan Türk Yıldızları'nın yaklaşık 30 dakika süren gösterisi, izleyenlerin beğenisini kazandı. Harran Ovası üstünde uçan uçakların gökyüzüne doğru dönerek tırmanması, birbirlerine yaklaşarak ilerlemeleri ilgiyle izlendi. Etkinlikler kapsamında 7 bölgeden gelen halk oyunları ekipleri de yörelerine özgü gösteriler sundu.
Türk Yıldızlarının, Türkiye'nin gururu olduğunu ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa'da çok güzel bir gösteri izledik. Türk Yıldızları ülkemizin gururudur. Son 2 yıldır çok güzel gösteri sundular. Şehitlerimize bu güzel toprakları bizlere kanı pahasına bizlere veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünü kutluyoruz. Gösteriye yoğun bir ilgi vardı. Kurtuluş bayramı etkinliklerimiz çeşitli gösterilerle devam edecektirö dedi.
Görüntü Dökümü
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Vatandaşların eski havaalanına gelmesi
Halk oyunları gösterisi
Protokol üyelerinin gelmesi
Türk Yıldızları gösterisi
Vatandaşların gösteriyi izlemesi
Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile röportaj
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-Ömer PINAR/ŞANLIURFA,
09.04.2017 - Haber Kodu : 170409176
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16)BURSA KÖY DÜĞÜNÜ COŞKUSU
BURSA'da, Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nin en renkli etkinliklerinden biri olan geleneksel Köy Düğünü, Selçukgazi ve Karabalçık Mahallesi'nde yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Geleneksel değerlerin günümüze taşındığı etkinlikte birbirinden renkli görüntüler yaşandı.
Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen Köy Düğünü etkinliğine Selçukgazi ve Karabalçık Mahalleleri ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında ilk olarak gelinin köyü olan Selçukgazi Mahallesi'nde gelin alma töreni yapıldı. Selçukgazi meydanını dolduran vatandaşlar, davul ve zurnalar eşliğinde geleneksel oyunlarını oynayarak gelinin evden çıkmasını bekledi. Düğüne ev sahipliği yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, köylüler tarafından alkışlarla karşılanarak gelinin evine gitti. Yapılan duanın ardından gelini evinden çıkartarak ata bindiren Başkan Dündar, düğünün yapılacağı Karabalçık Mahallesi'ne götürdü.
AMADA BALTALI TIRAŞ
Düğün konvoyunun Karabalçık Mahallesi'ne gelmesiyle birlikte coşku üst seviyeye çıktı. Konvoyu köy girişinde halk oyunları oynayarak karşılayan mahalle gençlerine eşlik eden Başkan Dündar, gençlerle birlikte çiftetelli oynamayı ihmal etmedi. Başkan Dündar'a Karabalçık Mahallesi'nin yöresel ürünlerini ikram eden mahalle sakinleri, isteklerini iletti. Mahalle sakinlerinin isteklerini geri çevirmeyen Başkan Dündar, taleplerin yerine getirileceğini söyledi. Nikah öncesi damat köy meydanında sandalyeye oturtularak damat tıraşı yapıldı. Damat tıraşının esprili bir şekilde balta kullanılarak yapılmasının ardından, damattan geleneklere göre yumurta pişirmesi ve hamur yoğurması istendi. Köy geleneklerini yerine getiren damat, daha sonra pişirdiği yumurtadan geline ikram etti. Oldukça renkli görüntülere sahne olan köy geleneklerin ardından damat, arkadaşları ve tüm konukların katılımıyla meydanda oynatıldı.
"GELENEKLERİMİZLE GELECEĞE YÜRÜYORUZö
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, köy meydanında yaptığı konuşmada, "Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlediğimiz köy düğünü etkinliği vasıtasıyla köylerimizin birçok ihtiyaçlarını giderdik. Karabalçık Mahallemize de çeşitli hizmetler götürdük. Geçen dönem tarihi hamamı ayağa kaldırdık. Spor tesisi ve park inşa ettik. Köye girer girmez buradaki heyecanı, coşkuyu ve güzelliği görüyoruz. Burası tarihi geleneklerin yaşatıldığı bir mahallemiz. Burada lezzetiyle nam salan üzümler üretiliyor. Osmangazi Belediyesi olarak burada üzüm festivali düzenliyoruz. Her köyümüzün kendilerine has adetleri gelenekleri var. Düğünlerde, damada yapılan şakalar eskiden daha ağırmış. İyi olmayan gelenekler yok olsun ancak, iyi olan gelenekleri de yaşayalım, yaşatalım. Hızlı şehirleşme bizim birçok geleneğimizi alıp götürdü. Eskiden kalma çok güzelliklerimiz var. Günümüze getirmemiz lazım. Bu güzellikleri paylaştıkça toplum olarak güçlü oluyoruz. Geleneklerimizle geleceğe yürüyoruz. Bizim bu etkinliklerimiz de buna yönelikö dedi.
Köy meydanında düzenlenen törende, gelin ve damadın nikahlarını Başkan Mustafa Dündar kıyarken, gelinin şahitliğini Osmangazi Kaymakamı Enver Ünlü, damadın şahitliğini ise AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Mustafa Dündar yaptı. Nikahı kıyarak çifte mutluluklar dileyen Başkan Dündar, damada 'Eşim Aşkım Olsun' isimli kitabı hediye ederken, nikah cüzdanını ise geline teslim etti.
Görüntü Dökümü
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-Köyde düğünün başlaması
-Eğlenceler
-Gelinin alınması
-Ata binişi
-Nikah töreni
-Detay görüntüler
Haber-Kamera: BURSA,
09.04.2017 - Haber Kodu : 170409183
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