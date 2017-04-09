Dha Yurt Bülteni - 1
1)KAPADOKYA 'DA BALON KAZASI; 1ÖLÜ, 20 YARALINevşehir' in Ortahisar ve Ürgüp arasındaki bölgede sıcak hava balonunun düştüğü, olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 20 kişi yaralandığı bildirildi ARŞİV GÖRÜNTÜLER GECİLDİYENİ...
1)KAPADOKYA 'DA BALON KAZASI; 1ÖLÜ, 20 YARALI
Nevşehir' in Ortahisar ve Ürgüp arasındaki bölgede sıcak hava balonunun düştüğü, olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 20 kişi yaralandığı bildirildi
ARŞİV GÖRÜNTÜLER GECİLDİ
YENİ GÖRÜNTÜ BEKLENİYOR
NEVŞEHİR/DHA
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2)DÜNÜRÜNÜ VE GELİNİNİ TABANCAYLA VURDU
BURSA'nın İnegöl ilçesinde aile içi yaşanan tartışmada Niyazi B. gelini Leyla B. ve dünürü Ali Osman Ş.'yi tabancayla vurarak yaraladı.Olay İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Hal Sokak'ta meydana geldi. 55 yaşındaki Niyazi B. oğlu İbrahim : ve gelini Leyla B.'nin evine ziyarete geldi. Ziyaret esnasında iddiaya göre Leyla B. kayınpederi Niyazi B.'ye kayınvalidesinin eşi ile arasını bozduğu gerekçesiyle eve gidip gelmesini istemediğini söyleyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldular. Karakoldan çıkan taraflar evlerine döndüler. Evde bulunan silahını alıp iki saat sonra tekrar oğlunun evine gelen Niyazi B. gelini 25 yaşındaki Leyla B. ve evde bulunan dünürü 54 yaşındaki Ali Osman Ş.'yi tabancayla yaraladı. Bacaklarından yaralanan Leyla B. ile Ali Osman Ş. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis ekipleri Niyazi B.'yi silahıyla birlikte gözaltına aldılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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-Olay yeri görüntüsü
-Yaralıların hastaneye getirilmesi
-Detaylar
Yavuz YILMAZ/ İnegöl-BURSA/ -
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3)ALKOL ALIP POMPALI TÜFEKLE İNTİHARA KALKIŞAN GENCİ POLİS İKNA ETTİ
KONYA'da alkol aldıktan sonra pompalı tüfeği alarak dışarı çıkan, polislerin ikna çabaları üzerine silahı çenesine dayayıp intihara kalkışan 30 yaşındaki Gökhan Küpcük, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından eylemine son verdi.
Olay, saat 00.15 sıralarında merkez Meram İlçesi Aldülaziz Mahallesi Şikari Sokak'ta meydana geldi. Alkol aldıktan sonra kendisine ait pompalı tüfeği alıp dışarı çıkan evli ve 1 çocuk babası Gökhan Küpcük'ü gören çevre sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisin silahı bırakma çağrılarına olumsuz yanıt veren Küpcük, tüfeği çenesine dayadı. Ara sıra tüfeği polislere ve çevresindekilere de doğrultan Küpcük, iki tane piknik tüpünü de sokak başlarına koyarak patlatacağını söylerek tehditler savurdu. Özel Harekat polisleri çelik kalkanları ile Küpcük'e yaklaşmaya çalıştı. Şüphelinin yanına giden bir komiser yardımcısı ile anne Dursun Küpcük kendisine hiç zarar verilmeyeceğini belirterek teslim olmasını istedi.
Gökhan Küpcük, yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından tüfeği evine koyarak teslim oldu. Küpcük, daha sonra komiser yardımcısının elinden tuturak Asayiş Şube Müdürlüğü ek binasına gitti.
Cinayet, gasp, yaralama, tehdit gibi poliste çok sayıda kaydının olduğu belirtilen Gökhan Küpcük hakkında dün de tehdit suçundan işlem yapıldığı belirtildi.
Görüntü Dökümü:
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Olay yeri detay
Polisin çevrede önlem alması
Şüphelinin ikna edilmesi
Özel Harekat Polislerinin gelmesi
Genel ve detaylar
(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))
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4)NİŞANDA TARTIŞTIĞI KUZENLERDEN BİRİNİ ÖLDÜRDÜ, DİĞERİNİ YARALADI
DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'nde 45 yaşındaki Hüseyin Aksu, komşusunun kızının nişanında tartıştığı 25 yaşındaki Harun Yaman'ı tabanca ile öldürdü, kuzeni aynı yaştaki Emre Yaman'ı yaralayarak kaçtı.Olay, akşam saatlerinde Hacı Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Aksu, mahalledeki kahvehanede yapılan komşusunun kızının nişanına gitti. Alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin Aksu, nişanda taşkınlık yaptı. Nişanlanan kızın erkek kardeşi ile arkadaşları Emre ve Harun Yaman, Hüseyin Aksu'yu dışarıya çıkarmak isteyince tartışma çıktı. Hüseyin Aksu, iddiaya göre küfür ederek 500 metre ilerideki evine gitti. Hüseyin Aksu, küfür etmesine sinirlenerek peşinden gelen Emre ve Harun Yaman'a, evinden aldığı tabanca ile dışarıya çıkıp kurşun yağdırdı. Harun Yaman, olay yerinde hayatını kaybetti, Emre Yaman ise yaralandı. Olay yerinden geçerken kurşun isabet eden taksinin de camları kırıldı. Emre Yaman, çağrılan ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisi ardından da Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Harun Yaman'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan Hüseyin Aksu'yu yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Polisin incelemesi
-Hastane önü
Haber-Kamera: Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce),
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5)ELEKTRİK KESİLİNCE YOLCULAR TELEFERİKTE MAHSUR KALDI
ANTALYA'da, bir süre önce hizmete açılan Tünektepe Teleferik'te elektrik kesintisi sonrası jeneratörlerin devreye girmemesi nedeniyle yolcular kabinlerde mahsur kaldı. Metrelerce yüksekte yaklaşık bir saat mahsur kalan yolcular, teknik ekibin jeneratörleri devreye sokmasıyla kurtarıldı.
Antalya'da bir süre önce açılan ve Sarısu ile Tünektepe arasında hizmet veren Tünektepe Teleferik'te saat 18.00 sıralarında yaşanan elektrik kesintisi sonrasında jeneratörler devreye girmedi. Teknik aksaklık nedeniyle yolcular metrelerce havadaki kabinlerde mahsur kadldı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olası bir olumsuz durum için hazır bekletilirken, teknik ekibin jeneratörleri devreye sokmasıyla sistem normale döndü.
Yaşanan kesinti nedeniyle yaklaşık bir saat mahsur kaldıkları belirten yolculardan Erdal Orhan,"Misafirlerimi getirdiğim teleferikte ikinci defa mahsur kaldık. Teknik bir sorun var. Bunun giderilmesi gerekiyor"dedi.
ANET A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çölkuşu ise Elektrik kesintisinin ardından jeneratörlerimiz de bir arıza meydana gelmiş. Yaklaşık 100 yolcu vardı. Ancak teknik ekibimiz anında müdahale ederek jeneratörleri devreye soktu. Yolcularımızı tahliye ettik" dedi.
Sarısu- Tünektepe teleferik seferleri, müdahalenin ardından kaldığı yerden devam etti.
Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Teleferikten genel görüntü
-Kabinlerden genel görüntü
-Gazeteci Erdal Orhan ile röp
-Detaylar
Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,
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6)AMATÖR MAÇTA KAVGA: 2 POLİS YARALI, 7 GÖZALTI
ADIYAMAN'da, amatör maçta çıkan kavgada 2 polis yaralandı, 7 taraftar gözaltına alındı.
Atatürk Stadyumu'nda İl Özel İdarespor ile Kahtaspor karşı karşıya geldi. Adıyaman İl Özel İdarespor'un 1-0 önde götürdüğü karşılaşma sırasında Kahtaspor'un oyuncuları ile tribündeki taraftarları arasında tartışma çıktı. Takımlarının kötü oynamasına sinirlenen bazı taraftarlar, tribünden sahaya atlayarak oyunculara saldırmak istedi. Hakem, karşılaşmayı iptal ederken, maçta görevli polisler ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Arbedede 2 polis yaralandı. Biber gazışyla müdahale eden polis, 7 taraftarı gözaltına aldı.
Görüntü Dökümü
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Adıyaman Atatürk Stadyumu
Maçın başlaması
Taraftar ve sporcular arasında sözlü tartışma
Maçın bitmesi
Maç sonrası taraftar sahaya inmesi
Sahaya inen taraftar ve polis arasında arbede
Polis biber gazı sıkması
Taraftar sporcular arasında tekme tokat kavga
Yaralanan polisler
Gözaltına alınan taraftarlar götürülmesi
Havalanan taraftar yerde yatan taraftara tekme atması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
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7)HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN SAĞ ÇIKTILAR
NİĞDE'de kontrolden çıkıp refüjdeki elektrik direğine ve ağaçlara çarparak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Niğde-Bor karayolu Kemal Aydoğan Okulu'nun önünde meydana geldi. Bor yönüne giden 24 yaşındaki Serhat Gün yönetimindeki 44 HL 238 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkıp refüjdeki ağaçlara ve elektrik direğine çarptı. LPG tüpü ve lastikleri fırlayan aracın sürücüsü Serhat Gün ve yanındaki 23 yaşındaki Kamil Akdoğan, kazadan yara almadan kurtuldu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, LPG tüpünde gaz kaçağı olduğunu belirleyip, çevrede önlem alarak itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, tüpe müdahale ederken, Gün ve Akdoğan, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökümü
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Hurdaya dönen araçtan görüntü
İtfaiye ekiplerimden görüntü
Araçta inceleme yapan polis ekiplerinden görüntü
Devrilen elektrik lambası
Devrilen ağaç
Araçtan detay görüntü
Kaza yerindeki,polis araçları
Haber - Kamera: Ali KADI / NİĞDE,
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8)CHP'Lİ ÖZEL: "AK PARTİ'DE REFERANDUM İÇİN TEREDDÜTLÜ OLAN ÇOK KİŞİ VAR"
DENİZLİ'nin Bozkurt İlçesi'nde, partisinin ilçe binasının açılışına katılan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, referandum sürecinde AK Partili seçmenlerde de tereddütlerin bulunduğunu belirterek, "Çok doğru yapıyorlar. Hayır'ın bu ülkenin temelinde olduğunu biliyorlar" dedi. Evet oylarının yükselişte olduğunun ise gerçeği yansıtmadığını ifade eden Özel, "Evet oylarının yükselişte olduğu, Vallahi de yalan billahi de yalan" diye konuştu.
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Denizli'nin Bozkurt ilçesine gelerek, partisinin ilçe binasının açılışına katıldı. Açılışa Özel'in yanı sıra CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan ve Melike Basmacı, CHP İl Başkanı Teoman Sancar ve Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik de katıldı. Açılış öncesinde Bozkurt Belediyesi'nde vatandaşlarla buluşan Özel, bir parti meselesini değil memleket meselesini konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ne aldanan oldum, ne aldatan" sözlerini eleştiren CHP'li Özel, "15 Temmuz gecesinden sonra Tayyip Erdoğan yine meydanlardaydı. İlk 4-5 gün yoktu. Ama sonra meydanlardaydı. ve şunu söyledi. 'Önce şahsım sonra milletim kandırıldık' dedi. 'Rabbim ve milletim beni affetsin' dedi. Şimdi kibirlenmek, övünmek için değil. Sayın Erdoğan kusura bakma ama biz hayır diyenler o zaman senin için darbeciydik. Şimdi adımıza başka bir şey diyorsun ama kusura bakma biz bugüne kadar hiç aldanmadık, bu milleti de hiç aldatmadık" dedi.
MHP içerisinde çok bilinçli bir kitlenin bulunduğunu ifade eden Özel, "MHP'nin çok değerli üyeleri çok değerli seçmenleri var. Onlar bir şeyin farkında. Bu AK Parti, partide güçleneni kapının önüne koyar, dışarıda güçleneni içeri alır, yok eder. Bir termal otelde partiyi kurdukları 33 kişi yok şimdi partide. Ama kim var. HAS Parti vardı, oyu yüzde 1-2 oyu yükseldi. Ne yaptılar, Numan Kurtulmuş'a buyurun. Numan beye bir masa. Evraklar için bir kasa. Duvara bir tane Mustafa Kemal Paşa, altına bir tane de araba. Numan bey bakan HAS partiye bay bay" diye konuştu.
"BAKLAVA TEPSİSİNİ ÖNÜNDEN ÇEKME ZAMANIDIR"
AK Parti içerisinde referandum için tereddütü olan birçok kişinin bulunduğunu söyleyen Özel, "Çok doğru yapıyorlar. Hayır'ın bu ülkenin temelinde olduğunu biliyorlar. AK Partililerin Cumhurbaşkanına teklif edilenin kendisinin de, partisinin de, ülkemizin de, sonunu getirebilecek bu rejim değişikliğine karşı baklava tepsisini önünden çekme zamanıdır. Bir siyasi obezite var. Bir siyasi obur. Etrafında 'yanlış yapıyorsun' diyen olmadığı için devamlı yanlış yapıyorlar. 'Padişahım çok yaşa' diyorlar. Doğru değil. Bugün AK Partililer bu yetkilerin gelecek seçimlerde oyda verecek olsalar kendi partilerine, kimseye tek başına verilmemesi gerektiğini biliyorlar" dedi.
Referanduma sayılı günler kala hayır oylarının azalmaya başladığı yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Özel, "Kimse şuna aldanmasın, televizyonlardaki evet oylarının yükselişte olduğu doğru değil. Evet oyları yükselişte diye bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Vallahide yalan billahi de yalan. Bazı anketlere göre 2 puan bazısına göre 4 puan farkla hayır önde. Rakamsal üstünlük de bizde, moral üstünlüğü de bizde. Her geçen gün biraz daha güçleniyoruz. Kararsızlar kararını verirse, hayır yönünde veriyorlar bu kesin. Yüzde 12, 13 oranında bir kararsız kesim var. Bunlar OHAL olduğu için yakınları devlet memuru olabilir. Endişeleri olabilir kararlarını vermişlerdir. Ses etmiyorlardır. Onlara bir sözümüz yok" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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Salondan detay
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den detay
Partililerden detay
Özgür Özel'in konuşması
Haber- Kamera: DENİZ TOKAT- RAMAZAN ÇETİN / DENİZLİ,
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9)DENİZ BAYKAL, KIRKLARELİ'DE ERDOĞAN'IN KONUŞMASINI DİNLETTİ
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki programının ardından geçtiği Kırklareli'de Gar Meydanı'nda halka seslendi. Başkanlık sistemini eleştiren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın bir televizyon kanalında yaptığı konuşmayı meydandakilere izleten Baykal, şöyle dedi:
"Örneğin yapmaya kalksan, 3 milyon Suriyelileri vatandaş yapmak istesen maaşa bağlayacağım dese bir süre önce bunu söyledi. Bunları vatandaşlığa alalım dedi ben çıktım hatırlatırım. Dedim ki 'biz yanımızdaki komşumuz felakete maruz kalırsa, mesela yangın çıkar, malı mülkü yanarsa elbette komşusu olarak onun bütün derdine sahip çıkarız. Yatağımızı yemeğimiz paylaşırız. Onun çocuklarına sahip çıkarız ama bizde komşuda yangın var o zaman evin tapusuna onu da ortak edelim diye bir anlayış yoktur ve gerekli değildir. O öyle konuşuldu orada kaldı. Şimdi ne olur bilmiyoruz, gene aynı şekilde bir süre önce çıktı dedi ki 'Eyalet sistemi iyidir, bizim eskiden eyalet sistemimiz vardı Osmanlıda eyaletler vardı. Lazistan vardı, Kürdistan vardı. Bunlar düşünebilir'. Peki ne düşünüyorsun, bölünmeyi mi düşünüyorsun? Sonra seçimle mi olacak bunlar valiler' diye sorulduğunda. 'O 2023'ün işi' dedi. Bunu bir süre söyledi. Arkadaşlar buna bu yetki verildi mi? Eskiden bu yetki TBMM'ydi. Şimdi gizlice kimseyi uyarmadan torba bir madde yapmışlar, içerisinde gördük ki bu maddede de eyalet kurma yetkisini meclisin yanında Cumhurbaşkanı'na veriyor kararname ile. Bunu söyledi, kafasında bu var. Bu anayasa değişikliği içine hükümet ortağı da 'olmaz, olmamalıdır' diyor güya. Anayasa'yı birlikte kotardığı parti de değil mi? Peki bu yetkiyi neden verdiniz. Şimdi o meclise ait olmaktan çıktı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de eyalet kurulabilir' diye madde konuldu. Yani şimdi evet diyen herkes, Cumhurbaşkanın uygun gördüğü anda isterse Türkiye'yi eyalet sistemine geçirme hakkına da 'evet' demiş oluyor."
"ALNINI KARIŞLARIM"
Deniz Baykal, başkanlık sistemine eleştirilerini sürdürerek, "Sabah Başbakan, öğleden sonra Cumhurbaşkanı, 24 kanal naklen yayın, miting, mitinge kimler gidiyor? Memurlar, devletin parasıyla yapılıyor. Devletin bütün teşkilatıyla araçlarıyla yapılıyor. Bunları anlatıyor. Bir de orada çıkıp milletin yarısına küfür etmez mi? Yani diyor ki 'bunlar PKK'lıdır, bunlar teröristtir' demeye getiren ifadelerle masum vatandaşı hayır diyemez hale sokmaya çalışıyor. Bakın Kırklareli meydanında söylüyorum. Ben bütün Türkiye'yi il il, ilçe, ilçe geziyorum. Gittiğim her yerde ifade ediyorum, bu Anayasa'ya hayır diyeceğim. Bütün vatandaşlarımı da bu Anayasa'ya hayır demeye davet ediyorum. Değerli vatandaşlarım, hep beraber hayır diyeceğiz. Ben hayır diyeceğim ama 'sen teröristsin' demeye kalkanında alnını karışlarım. Anamızın ak sütü gibi helal hayır demek hayır demek vatanseverliğin gereği, Mustafa Kemal sevgisinin gereği, şehitlerimize saygının gereği, devletin milletin bütünlüğünün gereği, tarihimize saygının gereği. Neymiş o teröristmiş, FETÖ'cüymüş bilmem ne. Hadi canım sende, sen kendi hesabını kendin var. Terörün, FETÖ'nün hesabını ver" dedi.
"SÖKE SÖKE HAKKIMIZI ALIRIZ"
Yeni anayasanın Türkiye'yi dünya liginden çıkaracağını söyleyen Baykal, "Anayasa Türkiye'yi dünya liginde yeri olmaktan çıkaracak, mahalli ligde oynayan, Ortadoğu liginde oynayan, öyle ligler var. Ortadoğu, Uzakdoğu, Latin Amerika, Afrika ligi var. Onlarda oynayan gibi, Ortadoğu liginde oynayan bir ülke gibi yapacaklar. Bizim yerimiz dünya ligi, süper lig. Şimdi süper ligden ayrılma kararı almış, onunla bununla kavga ederek bunu kimseye izah edemezsin. Biz hakkını, hukukunu bilen bir milletiz. Yerimizi bilen bir milletiz. Kimliğimizi biliyoruz, hakkımızı söke söke hakkımızı alırız. Bizim hakkımız dünya dünyanın içinde yer almaktandır. Ortadoğu'nun içinde kavrulmak gitmek, yuvarlanıp gitmek değil. Biz bir dünya ülkesiyiz" diye konuştu.
"ORTALIK ALLAK BULLAK OLUR EVED ÇIKARSA"
Referandumdan 'evet' çıkmasını değerlendiren Baykal, "Eğer 'evet' çıkarsa Türkiye allak, bullak olur. Kargaşa çıkar ama vur-kır anlamında söylemiyorum. Kutuplaşma olacak elbette, çatışma, sıkıntı bakın şimdiden kötü kötü haberler geliyor. 7 bin 200 tane mevzuat değişikliği gelecek. Kanun, tüzük, yönetmelik, pek çok şey değişecek. Değişen her bir düzenleme sizin hayatını da allak, bullak edebilecek. Nereden ne geleceğini bilemezsiniz. Oradan bir darbe, buradan bir tokat, her şey gelebilir. Memursun alıverir, işçisin kıdem tazminatın kalkıverir. Kamulaşma söz konusu olunca mevzuatı yeniden değiştiriyor. Yetki onda. İstediği gibi böyle oluyor diyebilir. Mahkemesi yok, önceden bilgilendirme yok, tartışma, itiraz, temyizi yok. Olur mu böyle? Türkiye buna layık mı? Bu olmaz, ortalık allak-bullak olur eğer 'evet' çıkarsa. Ekonomi, sermaye her şeyin tadı kaçar. Bak turist gelmiyor" dedib
"DEVLETLE OYNUYORSUNUZ, YANLIŞ YAPIYORSUNUZ"
Evet'in gerçekten herkese ciddi sorun yaratacağını ifade eden Baykal, "Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlara da yaratacak. Daha şimdiden görüyorum, 'evet' verenler bir süre sonra 'elim kolum kırılsaydı da vermeseydim' diyecek. Yani 'ben bunu bilmiyordum, evet dedim ama nerden bileyim kardeşim' diyecekler. Bak, Deniz Baykal Kırklareli'ne geldi meydandan söylüyor kulak ver. Ben bunu particilik olarak söylemiyorum, bu vatanın bir evladı olarak söylüyorum. Bu toprağın bir çocuğu olarak söylüyorum. 40 yıldır iktidarını, muhalefetini görmüşüm. Siyasetini biliyorum artık ben günlük siyaseti aştığımı düşünüyorum. Umurumda değil, belediye başkanı senin partinden olmuş, milletvekili benim partimden. Önemli değil, Türkiye güçlü olsun, Türkiye saygıdeğer olsun, büyük olsun, huzur içerisinde barış içerisinde yaşasın, benim derdim bu. Şimdi bunun tehlikeye gireceğini görüyorum. Atatürk'ün mirası buydu bunu koruyalım, ayıptır, kaptırmayın. Günlük siyaset yapılıyordu o benim işim olmaktan çıktı. Bende kendi memleketimde görevimi yapıyordum. Ama şimdi artık parti işi bitti. Bana parti görev verdiği için burada değilim, benim partimin bile haberi yok buradan. Ben arkadaşlarıma geleceğim dedim, onlar çağırdılar bende koştum geldim. Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlara söylüyorum, yapmayın ne olur? Seçimlerde belediye alın, milletvekili alın, hükümeti, Cumhurbaşkanlığını alın. Ama devletle oynamayın, ne olur oynamayın. Devletle oynuyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Baykal'ın alana gelişi
-Mitinge katılanlar
-Pankartlar
-Baykal'ın konuşması
-Detaylar
Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ,
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10)CHP'Lİ İNCE: 'HAYIR' ÇIKARSA ÇİFT BAYRAK MI OLACAK?
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "'Tek bayrak için evet' demiş. Yani 'hayır' çıkarsa çift bayrak mı olacak? Siz bizi kendinizle mi karıştırdınız. Ankara'nın göbeğine Barzani'nin bayrağını siz dikmediniz mi?" dedi.
Muharrem İnce, referandum çalışmaları kapsamında Bolu'da İzzet Baysal Caddesi'nde halka hitap etti. Başbakan Binali Yıldırım'ın Bolu mitinginde Bolulular'a "Bolu Beyinin torunları" şeklinde hitap ettiğini hatırlatan İnce, "Be mübarek adam. Hadi bir sayfalık tarih bilgin yok, beygiri de mi görmedin orada? Hadi beygiri görmedin eyerini de mi görmedin orada? Memleketi kimler yönetiyor kimler" dedi. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in partisinin Bolu İl Başkanlığı yanındaki binaya yazılan, "Allah için evet inşallah" yazısıyla fotoğraf çektirip referandum propagandası yapmasını da eleştiren İnce, "Pazı bankartlar gördüm gelirken. 'Allah için evet' demiş. Ne kadar ayıp. 'Tek bayrak için evet' demiş. Yani 'hayır' çıkarsa çift bayrak mı olacak? Siz bizi kendinizle mi karıştırdınız. Ankara'nın göbeğine Barzani'nin bayrağını siz dikmediniz mi? Ne konuşuyorsunuz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 80 miting yaptık, çeşitli afişler gördük. 50'ye yakın il gezdik. Bazı şeyler gördüm. 'Göklerden gelen karar vardır' diyor. İlkel bir İslam inancı. Allah'ın gökte olduğunu zannediyor. Allah göktedir, yerdedir, oradadır, buradadır, kalbimizdedir. Zamandan ve mekandan münezzehtir Allah. Bunu bile bilmeyen cahiller bunlar. Sanki göklerden 'evet' kararı varmış. Göklerden 'evet' ya da 'hayır' kararı gelmez. Ama göklerden 'çalmayacaksın' kararı gelir" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren İnce, "FETÖ ile mücadele etmiş. 17 üniversite kurdular, 17'si de bunların döneminde kuruldu. FETÖ'cü generalleri bunlar yükseltti. FETÖ'cü hakim ve savcıları bunlar göreve getirdi. 'Ne istediler de vermedik' dedi. 'Rabbim beni affetsin' dedi. 'Milletim beni affetsin' dedi. Millet onu affetmedi, anketlerde görüyorlar. Onun için din iman edebiyatı yapıyorlar. 15 Temmuz'da sonra 'Kandırıldım, aldatıldım' dedi. 2 gün önce ne dedi? 'Ne aldanan ne aldatan oldum' dedi. Kandırılmakla aldatılmayı farklı sözcükler gibi anlatıyor. FETÖ'ye yıllarca hizmet ettiler. Şimdi gazilik madalyası istiyor. Valla bir şartla. Önce FETÖ'ye hizmetlerinden dolayı yakasına bir madalya taksınlar, gaziliği sonra konuşuruz" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Miting alanındaki vatandaşlardan görüntü
-Muharrem İnce'nin konuşması
HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU
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11)BURSA'DA FETİH ŞENLİKLERİNDE 'DİRİLİŞ ERTUĞRUL' İZDİHAMI
BURSA'da Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi'nin 691'inci yıldönümü şenliklerine Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncularında katılması ile izdiham oldu. Binlerce Bursalı ünlü sanatçıları görmek için Fetih Yürüyüşü'ne katılınca büyük izdiham yaşandı,
Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi'nin 691'inci yıldönümü şenlikleri, Tophane Meydanı'nda, Bursa Mehter Takımı ve Tahtakale Kılıç Kalkan ekibinin gösterisi ile başladı. Şenlikten önce konuşan Osmangazi Belediyesi'nin Ak Partili Başkanı Mustafa Dündar, fetih coşkusunu tüm Bursa'nın ve Türkiye'nin yaşadığını belirterek, "Fetih yürüşü etkinliğin ana omurgasını teşkil ediyor. Bu yıl, bu yürüyüşü çok etkili ve coşkulu bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Çünkü bu millet burada bir araya geldi. Bu millet burada bayrağına sahip çıktı, devletine sahip çıktı, milletine sahip çıktı. Buradan bu kutlu yürüyüşü diriliş ruhuyla 1326'da başlattı 3 kıtaya gitti. 3 kıtaya emperyalist zihniyetle gitmedi. Bir yeri sömürmek için gitmedi. Oradaki insanların güvenliğini temin etmek için onların can ve mal varlığını güvence altına almak için gitti. Sevgi için barış için bu coşkuyu 1326 da olduğu gibi yine hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu. Daha sonra fetih yürüyüşüne geçildi. Ak Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve kardeş belediye başkanları ile Diriliş Erturul Dizisi'nin oyuncularının katıldığı fetih yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL İZDİHAMI
'Diriliş Ertuğrul' dizisinin karakterleri Bamsı (Nurettin Sönmez), Turgut Alp (Cengiz Coşkun), Aliyar (Cem Uçan) ve Aslıhan (Gülsim Ali İlhan) da Fetih Yürüyüşü'nde vatandaşların ilgi odağı oldu. Bursalılar ünlü sanatçılar ile tokalaşmak, fotoğraf çektirmek için güvenlik koridorunu aşmaya çalıştı. Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesi'nde devam eden şenlik yürüyüşü Gökdere Kamberler Parkı'nda son buldu.
Görüntü dökümü
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-Yürüyüşten görüntüler
-Mehter ve kılıç kalkan gösterisi
-Diriliş dizisinin oyuncuları
-İzdihamdan görüntüler
Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,-
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