Dha Yurt Bültenhi - 18

İzmir'de adliyeye PKK saldırısı: 2 şehit, 2 terörist ölü ele geçti (7)



ZABIT KATİBİNİN KIZ KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Çatışmada şehit olan zabıt katibi Musa Can'ın kız kardeşi adliyeye gelerek, görevli polislere "Ağabeyimden haber alamıyoruz. Onu merak ettim" diye sordu. Polislerin "Başınız sağ olsun" demesi üzerine şehidin kız kardeşi sinir krizi geçirdi ve ambulansla hastaneye götürüldü. Patlamada zarar gören araçlar, çekicilerle olay yerinden kaldırıldı.



ACI HABER BABASINA SÖYLENMEDİ



İzmir Adliyesi'deki terör saldırısında çatışmaya girdiği bir teröristi öldüren ve kendisi de şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in, babası Mehmet Zeki Sekin'in dün (çarşamba) Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji servisinde ameliyat olduğu öğrenildi. Baba Sekin'in, halen hastanede gözetim altında tutulduğu ve oğlunun şehit olduğu haberinin henüz kendisine verilmediği bildirildi.



Vali Altıparmak 6 ayda 22 milyon liralık protokol imzaladı



DENİZLİ Valisi Ahmet Altıparmak, göreve başladığı geçen yıl 20 Haziran'dan itibaren 6 ay içinde toplam tutarı 22 milyon TL olan ve 15'i Hayırseverler Ortaokulu için olmak üzere 27 eğitim protokolüne imza attı.



İlk protokolünü göreve başlamasının hemen ardından 23 Haziran 2016 tarihinde imzalayan Vali Ahmet Altıparmak, sonraki aylar içerisinde 26 protokole daha imza attı. Protokol imza törenlerinde; Denizlili hayırseverlere eğitime verdikleri destekten dolayı tüm kesimler adına teşekkür eden Vali Altıparmak, Denizli'nin girişimci işadamları ile Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına çok büyük katkı sağladığını söyledi. İmzalanan her protokolün hayır yapmak isteyen hayırseverlere örnek olmasını isteyen Vali Altıparmak, hayırseverler tarafından yapılan yardımlar ile öğrencilerin modern, donanımlı ve fiziki şartları en yeni okullarda eğitim gördüklerini ve yurtlarda barındıklarını ifade etti.



Vali Altıparmak göreve başlamasının ardından 'Denizli'de Tamgün Eğitime Geçiş' projesi kapsamında şu ana kadar imece usulüyle Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulu yapımı için destek veren 15 hayırsever ile protokol imzalandı. Merkezefendi Belediyesi tarafından yaptırılacak olan 32 derslikli Ortaokul ve Hayırsever İşadamı Halil Pekdemir tarafından yaptırılacak olan 32 derslikli İmam Hatip Lisesi protokollerini de de geçtiğimiz aylarda imzalanmıştı.



Vali Altıparmak geçtiğimiz aylarda okul yaptırmak için yeterli sayıda hayırseverin destek olduğunu ancak okul yapımı için gereken arsa bulamadıklarından yakınmıştı.



Nöbetçi astsubaya 'uzman çavuşu darp etti' suçlaması



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Turgutreis Jandarma Karakolu'nda çıkan kavgada Astsubay Kıdemli Başçavuş E.A.'nın (44), Uzman Jandarma 5 Kademeli Çavuş O.C.'yi (35) darp ettiği ileri sürüldü. Uzman Çavuş O.C.'ye 30 gün iş göremez raporu verilirken, Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) Genel Başkanı Şeref Çayırtepe, olayın sorumlusu astsubayın en ağır şekilde cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.



Bodrum'a gelen EMUJAD Genel Başkanı Şeref Çayırtepe, geçen 3 Ocak'ta saat 05.00 sıralarında Turgutreis Jandarma Karakolu'nda çıkan kavgada, Astsubay Kıdemli Başçavuş E.A.'nın, Uzman Jandarma 5 Kademeli Çavuş O.C.'yi darp ettiğini öne sürdü. Olayla ilgili daha detaylı açıklama yapmayı düşündüklerini, ancak OHAL nedeniyle bunun uygun olmayacağını kanaatine vardıklarını belirten Şeref Çayırtepe, "Bu olay maalesef hiç uygun olmayan, camiamız açısından da sıkıntı yaratan bir durum. Bunun camiamız ile ilgisi yok. Jandarma teşkilatı çok onurlu ve gurur verici bir teşkilattır. Ancak kamu görevini yapan bir Astsubayın personeline bu olayı icra etmesi bizleri çok derinden üzmüştür. Bu olaya sebebiyet veren astsubayın en ağır şekilde cezalandırılacağını bekliyoruz ve buna ümidimiz tamdır. Kendi personeline bunu yapan bir kişi, düşünün bir vatandaşın şikayeti olduğu zaman veya bir sıkıntısı olduğu zaman ona ne yapar bu kamuoyunun takdiridir. Arkadaşımız O.C.'nin başına sandalye ile vurulması nedeniyle hem omuz çıkmış hem de kolunda iki yerinden kırık meydana gelmiştir. Olayın adli ve idari soruşturmasında arkadaşımızın yanındayız. Hukuki sürecini avukatımız ile birlikte takip edeceğiz. Ankara'dan bu olay ile ilgilenmek için geldik. Nöbetçi astsubaylık demek aynı zamanda karakol komutanının görevini yerine getiren kişi demektir. Yani oradaki bütün yetki o an görevli olan ve saldırıyı yapan astsubaya aittir. Tim komutanı olan uzman çavuş arkadaşımız göreve çıkmaya hazırlanırken çıkan tartışmada darp edilmiş. Yere düşmesinin ardından da vurmaya, hırpalamaya devam edilmiş. Diğer timlerde görevli arkadaşlar araya girip, kavgayı ayırmıştır. Uzman Jandarma 5 Kademeli Çavuş O.C.'ye olayın ardından gittiği hastanede 30 gün iş göremez raporu verildi. Evinde istirahat edecek, daha sonra ise savcımızın talimatı doğrultusunda harekete edecek" dedi.



Askeri mahkemelerin kaldırıldığının hatırlatılması üzerine Çayırtepe, "Sivil mahkemede yargılanmaktan onur duyarız. Bu bizim yıllarca beklediğimiz bir karardı. Bu olayın daha adil ve kamuoyunun önünde yargılanacağından da şüphemiz yoktur. Bu olayın bir idari bir de adli boyutu var. İdari boyutu kurum içerisinde kaymakamımızın talimatı ile yapılacak olan bir tahkikat" diye konuştu.



Açıklamaya mağdur O.C.'nin avukatı Hamdi Can Yılmaz ve EMUJAD Genel Başkan Yardımcısı Erbil Türkmen de katıldı.







Haber: Hülya ELTEŞ / BODRUM,(Muğla),



