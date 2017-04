Dha Yurt Bülten - 14

Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırı girişimi (2)



KADIN TERÖRİST, PATLATTIĞI ARAÇTA ÖLDÜ



Suruç Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlemek istediği iddia edilen kadın terörist, kendisini fark edip durdurmak isteyen polislerin uyarılarına rağmen kaçtı. Polislerin kovaladığı kadın teröristin kullandığı araç, mezarlık yakınlarında sıkıştırıldı. Ancak kadın terörist araçtaki bombayı infilak ettirdi. Gürültüyle meydana gelen patlamada kadın terörist öldü.



VALİLİK: ARAÇ TAKİBE ALINMIŞTI



Şanlıurfa Valiliği'nden de olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, aracın istihbari bilgiler doğrultusunda yaklaşık bir haftadır takibe alındığını belirtilerek, şöyle denildi:



"21.04.2017 tarihinde ilimiz Suruç İlçesi'nde saat 16.30 sularında Suruç Devlet Hastanesi yanında 33 CFY 67 plakalı araç, yaklaşık bir hafta önce elde edilen istihbari bilgilere dayanılarak takibe alınmış, araçta bulunan terörist takip edildiğini anlayınca kendisini patlatmıştır. Patlamada ölen teröristin kimliğini belirlemek üzere kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, meydana gelen patlamada başka can kaybı yaşanmamıştır."



OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



Haber: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,



Manisa ve İzmir'i korkutan depremler



MANİSA'nın Selendi İlçesi'nde ve il merkezinde bir saat arayla meydana gelen, İzmir başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki iki deprem, korkuya neden oldu.



Manisa'nın Selendi İlçesi'nde, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi'nin (AFAD) verdiği bilgile göre bugün saat 16.09'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu ilk depremden 1 saat 4 dakika sonra 17.13'te ise merkez üssü Manisa'nın merkez Şehzadeler ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Her iki deprem de İzmir, Uşak, Kütahya, Denizli ve Çanakkale başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde hissedildi. Manisa merkezli olan ikinci deprem yakın olduğu için daha şiddetli hissedildiği İzmir'de de korkuya yol açtı. Manisa ve İzmir'de yaşayanlar kendilerini bulundukları binalardan dışarı atarak bir süre bekledi.



İlk depremin ardından ikinci sarsıntıya kadar 14 deprem daha oldu. AFAD, Selendi ve Manisa merkezli iki büyük depremin arasında kalan 14 sarsıntının en küçüğünü 1, en büyüğünü ise 3 büyüklüğünde olarak açıkladı.



Manisa Valiliği ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü kentte şu an için herhangi bir olumsuzluğun olmadığını duyurdu.



Kaybolan 2 kardeş 1 gün sonra mağarada bulundu



MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde kendilerinden haber alınamayan 2 kardeş, 1 gün sonra jandarma ve AFAD ekipleri tarafından evlerine 3 kilometre uzaklıktaki mağarada bulundu.



İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Küstülü Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mevlüt Keskin (40) ve Ayşe Keskin(35) çiftinin 3 çocuğundan Hatice Keskin (13) ve Mehmet Keskin (11) dün öğleden sonra oynamak için evden çıktıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamadı. Akşam eve gelmeyen çocukları için endişelenen baba Mevlüt Keskin durumu hemen jandarmaya haber verdi. AFAD ve jandarma ekipleri 2 kardeşi aramaya başladı. Gece boyunda aralıksız aranan kardeşler bugün öğle saatlerinde evlerine 3 kilometre uzaklıktaki bir mağarada bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar ailelerine teslim edildi.



Oyun oynarken yollarını kaybettiğini söyleyen çocuklarına kavuşan aile ise sevinç gözyaşı döktü, baba ise bir koyun kurban etti.



Balıkesir'de "gyrocopter" kazası



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kalkış yapmak isterken ters rüzgar nedeniyle savrulan 2 kişilik gyrocopterin kanadında hasar meydana gelirken, pilotu Yücel Yondemir olayı yara almadan atlattı.



Edremit Koca Seyit Havalimanı'nda bugün saat 13.00 sıralarında Yücel Yondemir'in kullandığı 2 kişilik gyrocopter, havalanmak istediği sırada esen ters rüzgar nedeniyle pistin dışına savruldu. Yere çarpma sonucu pervanesi zarar gören hava aracına Koca Seyit Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri, tedbir amaçlı olarak müdahalede bulundu. Gyrocopteri kullanan Yondemir ise olaydan yara almadan kurtuldu.



Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı da olay hakkında bilgi verip, "Yücel Yondemir'in kendisine ait gyrocopter ile Koca Seyit Havalimanı'ndan kalkışı yaptığı sırada ters rüzgara kapılmış, bir kırım gerçekleşti. Ancak pilot kazadan yara almadan kurtuldu" dedi.



Gyrocopterin pist dışında olması nedeniyle, uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadı.



