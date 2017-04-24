Dha Yurt Bülten - 13
Şırnak'ta şehit düşen gazi uzman çavuş toprağa verildi (2)SİLAH ARKADAŞLARI DA KATILDIŞırnak'ta güvenlik güçleriyle, PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, şehit olan Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın'ın cenazesine birlikte görev yaptığı silah arkadaşları da katıldı.
Şırnak'ta şehit düşen gazi uzman çavuş toprağa verildi (2)
SİLAH ARKADAŞLARI DA KATILDI
Şırnak'ta güvenlik güçleriyle, PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, şehit olan Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın'ın cenazesine birlikte görev yaptığı silah arkadaşları da katıldı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Komando Özel Hareket Tabur Komutanlığı'nda görevli olan bir grup asker, şehit Apaydın'ın çocuklarını kucaklarından indirmedi. Adı açıklanmayan ve daha önce başka bir çatışmada sağ elinden yaralanan uzman çavuş da, şehidin oğlu ile yakından ilgilendi. Yaralı eli sargıda olmasına karşın cenaze boyunca 4 yaşındaki Hasan Bora'yı kucağında taşıyan uzman çavuş, silah arkadaşına son görevini yerine getirdi.
Haber: Ali KADI / ŞIRNAK,
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Aydınlatma direğine çarpınca otomobilden inip kaçtı
SAKARYA'nın Arifiye İlçesi'nde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü kazadan sonra araçtan inip kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Arifiye-Sapanca yolunun Arifbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kent merkezine doğru seyir halinde olan 54 B 1244 plakalı otomobilin sürücüsü kavşaktan yola çıkan araca çarpmamak için bir anda manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil önce karşı yönden gelen bir minibüse daha sonra da yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Şans eseri yaralanmayan sürücü kazadan hemen sonra araçtan inerek olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücünün araçtan indiği sırada cebinden çıkardığı telefonuna bakarak koşarak kaçtığı ve çevredekilerin de sürücüyü şaşkınlıkla izlediği görülüyor. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Güvenlik kamerası görüntüleri
Haber Aziz GÜVENERADAPAZARI(Sakarya), -
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Yaşlı adam ve bakıcısı kamyon kazasında öldü
ELAZIĞ'da, 83 yaşındaki Hayrettin Demir ile 52 yaşındaki bakıcısı Leyla Baykara birlikte yoldan karşıdan karşıya geçtikleri sırada yoldan geçen kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybetti. Yaşlı adam ve bakıcısının ölümüne neden olan kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Merkez Yeni Mahalle'deki Yunus Emre Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hayrettin Demir ile bakıcısı Leyla Baykara'ya yolun karşısına geçtikleri sırada Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait Hüseyin U.'nun yönetimindeki 23 BU 053 plakalı kamyon çarptı. Kazanın etkisiyle Demir ve Baykara olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza neden olan sürücü Hüseyin U. ise, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, 2 kişinin ölümüne neden olan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, kazaya karışan Elazığ Belediyesi'ne ait aracın dün hizmete girdiği ve bu araçlar için belediye tarafından kurban kesildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görütü
-Polis ekiplerinin çalışması
-Cenaze aracının olay yerine gelmesi
Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, -
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Bülent Uygun: Ractoral'ın ölümüyle hepimiz sarsıldık
GAZİANTEPSPOR Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rajtoral'ın ölümünün tüm takımı olumsuz etkilediğini belirterek, 'Hepimiz sarsıldık' dedi.
Sahasında oynayacakları Kardemir Karabükspor karşılaşması öncesinde takımın başında antrenmana çıkan Bülent Uygun, Rajoral'ın dün gece intihar ederek yaşamına son vermesinin tüm takımı olumsuz etkilediğini söyledi.
Gaziantespor Başkanı İbrahim Kızıl'ın da izlediği antrenman öncesi gazetecilere konuşan Bülent Uygun, ligde zor günler geçirdiklerini kendilerini toparlayacaklarını belirterek şöyle konuştu:
"Tüm spor camiamızın başı sağ olsun. Çok üzücü bir olay yaşadık. Gaziantepspor olarak çok zor bir süreçten geçiyorduk ve bu süreç içerisinde Rajtoral gibi çok değerli bir kardeşimizin ölümüyle hepimiz sarsıldık. Böyle bir acı olayı yaşamak istemezdik. Çok özel, gerçekten çalışmaktan onur duyduğum gerek antrenmanlarda gerekse giydiği formayı layıkıyla taşıyabilen çok değerli bir futbolcuyu kaybettik.,üzüntüsünü yaşıyoruz. Allahtan rahmet diliyorum."
Rajtoral'ın ölümü sonrasında ortaya çıkan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktaran Uygun, şöyle devam etti:
"Çok spekülasyon oluştu. Olayların gerçeği 2008 yılından bu yana olan tükenmişlik sendromu dediğimiz psikologların çaresini bulamadığı yaşadığı bir hastalık. Özellikle sanatçı ve sporcularda yaşandığında kamuoyunda gündem oluşturuyor. Bunun soncunda kendisi geldiğinde maçtan sonra gayet mutluydu. 'Hocam inanılmaz derecede çok iyi duruma geldik. Biz inanıyoruz. Bu ligde kalacağız, bunun mücadelesini veriyoruz.' diyordu. Hatta sabahında yardımcılarımla birlikte keyifli bir şekilde kahvaltı yapıp, futbolcu arkadaşlarıyla yemek yiyip evine gidiyor. Sonrasında bu acı ve üzüntülü haberi almış olduk. Gerçekten camia olarak çok üzüntülüyüz. Bize desteklerini esirgemeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu süreci atlatacağız. Taraftarımızın sevgisine ihtiyacımız var."
Uygun, Rajtoral için yarın maçlarını oynadıkları Gaziantep Arena Stadyumunda tören düzenleneceğini de kaydetti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Celal Doğan Tesisleri
Futbolcuların antrenmanı
Bülent Uygun'un konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, -
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Çek futbolcu Rajtoral'in intiharını, bıraktığı mektup aydınlatacak (2)
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantepsporlu Frantisek Rajtoral'ın intiharına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, intihara ilişkin adli soruşturma başlatıldığını ve futbolcunun cesedinden alınan numunelerin toksikolojik inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği belirtilerek şöyle denildi:
"23 Nisan 2017 günü Gaziantep ili, Şahinbey İlçesi, Beştepe Mahallesi, Antepia isimli sitenin 54 numaralı dairesinde ikamet eden Gaziantepspor futbolcularından Çek uyruklu Frantisek Rajtoral isimli futbolcunun 22/04/2014 günlü antrenmana katılmaması üzerine kalmakta olduğu evinde oturma odası kapısı önünde kemer ile yukarı asılı şekilde ölü olarak bulunduğu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatıldığı ve olay yerinde intihar notu bulunmadığı, harcamalarına ilişkin bilgi notu bulunduğu, 24/04/2017 günü ölü muayene ve otopsi işlemleri yapıldığı, ilk bulgular olayın intihar olduğunu işaret etmekte ise de ceset üzerinden alınan numunelerin toksikolojik inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği, bu kurumdan gelecek cevaba göre kesin ölüm sebebinin belirlenip açıklanacağı hususu; kamuyouna duyurulur."
Haber: Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP,
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Gaziantep'te safari fotoğrafçıları ödüllendirildi
GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Safari Parkında Çocuk Objektifinden Yaban Hayatı" konulu fotoğraf yarışmasının ödülleri verildi.
Gaziantep'te daha önceden çeşitli okullardan belirlenen 100 çocuk, foto muhabir Coşkun Aral ve ekibiyle birlikte Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Safari Parkındaki hayvanların fotoğraflarını çekti. Program kapsamında çocukların çektikleri fotoğraflarla dereceye giren 31 öğrenciye ödülleri Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda düzenlenen tören ile ödülleri verildi. Törene foto muhabir Coşkun Aral, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Çoşkun Aral, safari fotoğrafçılığında çok tecrübeli olduğunu bu proje ile safari fotoğrafçılığı yapacak gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Böyle bir projede yer aldığı için mutlu olduğunu belirten Aral şunları söyledi:
"İnsanın en büyük sorumluluğu kendisine bahşedilen bu gezegende var olan bütün hayatlara aynı özeni, aynı korumacılığı ve onlar arasındaki barışı dengelemek ve korumaktır. Ben yaban hayat diyorum, vahşi hayat demeyi sevmiyorum çünkü onların kendi içlerinde çok ciddi bir doğal denge var. Çektiğimiz fotoğraflarda Gaziantep'teki bu küçük alanda bile onların nasıl bir düzen içinde yaşadıklarını göreceksiniz. Ben çok mutluyum çünkü ülkemde ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum. Bugüne kadar Afrika'da yaban hayatında safari tecrübesi çok yaşadım amacımız bizden sonra safari fotoğrafçılığı yapacak genç arkadaşlarımızı yetiştirmek. Bunun ilk adımını Gaziantep'te bunun ilk adımını attık. "
Konuşmanın ardından 1'inci olan Tuğçe Demir'e fotoğraf makinesi, dereceye giren 30 öğrenciye ise çeşitli hediyeler verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Törenin yapıldığı salon
Coşkun Aral'ın konuşması
Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN -GAZİANTEP-DHA)