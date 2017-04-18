Dha Yurt Bültein - 15

Konya'ya şehit ateşi düştü



TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen Sikorsky S-70 Blackhawk tipi polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit düşen 12 kişiden polis memuru Azam Güdendede'nin Konya'daki baba evine ateş düştü.



Aksaray'ın Eskil İlçesi nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki polis memuru Azam Güdendede'nin Konya'da merkez Karatay İlçesi Sedirler Mahallesi Sedirler Caddesi Karpol Sitesi'nde oturan ve sitenin yöneticiliğini yapan babası emekli Muzaffer Güdendede ve annesi Rukiye Güdendede'ye, helikopterin düştüğü haberini internet sitesinde yayınlana haberlerden öğrendikleri belirtildi. Acı haberin ardından sinir krizi geçiren anne ve babayı yakınlarının sakinleştirdiği Bekar olan şehit Azam Güdendede'nin ağabeylerinden Ziya Güdendede'nin veteriner hekim, diğer ağabeyi İbrahim Güdendede'nin de polis memuru olduğu ve Ağrı'da görev yaptığı öğrenildi.



Şehit Güdendede'nin Tunceli'deki görev süresinin bitmesine ise 2 ay kaldığı belirtildi. Şehit Güdendede'nin cenazesinin yarın Konya'da defnedilmesi bekleniyor.



Görüntü Dökümü



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Şehidin baba evinin dışından detay



Şehidin fotoğrafı



Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))



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Fırlayan tekerlek eczaneye girdi



ADANA'da seyir halindeki bir otomobilden kopan tekerlek, eczanenin kapısından içeri girerek 2 kişiye çarptı.



Merkez Yüreğir İlçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda plakası belirlenemeyen seyir halindeki otomobilin tekeri yerinden fırladı. Hızla savrulan tekerlek, bulvar üzerindeki Abdulkadir Erdeve'ye ait eczaneden içeri girerek, burada oturan İbrahim Obaz ve Volkan Ay'a çarptı.



Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Hafif yaralanan İbrahim Obaz ve Volkan Ay ayakta tedavi edildi.



Yaşanan olaya anlam veremeyen iş yeri sahibi Abdulkadir Erdeve, "Neye uğradığımızı şaşırdık. İş yerimize hasta geliyor ama şimdiye kadar tekerin içeri tek başına ilaç almak için girdiğini hatırlamıyorum. 35 yıllık eczacılık dönemimde böyle bir olayla yeni karşılaşıyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü



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(GÜVENLİK KAMERASI)



Lastiğin gelişi



Lastiğin adamın kafasına çarpması



Bir vatandaşın lastiği dışarı çıkarması



Kafasına lastik çarpan adama eczanedeki vatandaşların müdahale etmesi



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Eczaneden genel görüntü



Eczacı ile röp.



Eczacının otururken görüntüsü ve konuşması



Eczacıdan detay görüntüler



Eczane önünden görüntü



Lastiğin çarptığı kaldırım kenarından detay



Eczacının lastiğin geldiği yeri göstererek olayı anlatması



Kaldırım ve eczaneden detay görüntü



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,



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Çöp evinin boşaltılmaması için kendini kapıya zincirledi



KARS'ta 1 yıldır oturduğu kiralık evini çöplerle dolduran kadın, çöpleri boşaltmak için gelen belediye ekiplerine zor anlar yaşattı. Kendini evin kapısına zincirleyen kadın güçlüklü ikna edildi. Kadının ikna edilmesiyle birlikte evden çıkan iki kamyon çöp görenleri şaşırttı.



Iğdır'dan gelerek İstasyon Mahallesi Davut Aksu Caddesi üzerinde Şahin Olgan'a ait evi kiralayan ve tek başına yaşayan Hanife Ertan Tan (45) evini çevreden topladığı çöplerle doldurdu. Durumdan rahatsız olan ev sahibi defalarca kadını evden çıkarmak istediyse de başarılı olamadı. Evden gelen pis kokuların mahalle sakinlerini rahatsız etmesi üzerine durum zabıta ekiplerine bildirildi. Evdeki çöpleri almak için mahalleye temizlik ekibi ile birlikte giden zabıta ekiplerine direnen kadın güçlük çıkarınca polisten yardım istendi. Polis ekiplerinin de destek verdiği ikna çalışmaları sırasında evinden çöplerin çıkarıldığı gören kadın bir anda kendini evin kapısına zincirledi ve boynuna da zinciri geçirerek kimsenin yaklaşmamasını istedi. Bir süre bu şekliyle direnen kadın sonunda polis ve zabıta ekiplerinin çalışmalarıyla ikna edildi ve ardında da evin boşaltılmasına başlandı. Kepçenin de yardımıyla evden çıkarılan 2 kamyon çöp araçlarla şehir çöplüğüne götürüldü.



Ev sahibi Şahin Olgan, kadının 1 yıl önce evini kiraladığını fakat sürekli eve çöp doldurduğunu söyledi. Kadını birkaç kez uyarmasına rağmen bu defa da gizlice evin çatısından ve duvarından içeriye çöp attığını ve bu çöpleri de evin içine doldurduğunu belirten ev sahibi en sonunda durumu zabıtaya bildirmek zorunda kaldıklarını anlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Çöp evden iç ve dış görüntüler



-Zabıta ve polis ekipleri



-Kadının direnmesi



-Kadının kendini kapıya zincirlemesi



-Kadının ikna edilmesi



-Çöplerin boşaltılması genel ve detaylar



-Kepçenin yardımı



-İşçilerin çöp taşıması



-Çöplerin kamyonlara konulması



Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,



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Şanlıurfa'da dolu yağışı



ŞANLIURFA akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.



Kent merkezinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu, kent merkezinde vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini korumak için işyerlerine ve korunaklı yerlere atarak, yağışın bitmesini bekledi. Dolu yağışı yüzünden bazı yollar ve alt geçitlerin sular altında kalmasına, maddi hasarlı trafik kazalarına neden oldu. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışında cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, yaya ve araçlar su birikintisi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yağışlar nedeniyle tıkanan loğalar yüzünden bazı ev ve işyerlerini ise su bastı. Kırsal mahallelerde de etkili olan dolu yağışı yüzünden ekili arazilere zarar verdi. Dolu yağışının ardından yerler beyaz bir örtüyle kaplandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Aniden bastıran dolu yağışı



Vatandaşlar doludan korumaya çalışması



Araçlar trafikte güçlükle ilerlemesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)



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Belediye Başkan vekili Vali ilk defa nikah kıydı



BİTLİS'te kayyum olarak atandığı Belediye'de Başkanvekilliği yapan Vali Ahmet Çınar, beden eğitımı öğretmeni 24 yaşındaki Hilal Bozca ıle müzik öğretmeni 28 yaşındaki Veysel Sulukaya'nın nikahını kıydı. Vali Çınar, bunun kıydığı ilk nikah olduğunu söyledi.



Bitlis Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmeni olan Veysel Sulukaya ile aynı okulda beden eğitimi öğretmeni olan Hilal Bozca'nın nikahını kıymak için ilk defa cübbe giyen Bitlis Valisi Ahmet Çınar, öğretmen çifte mutluluklar diledi. Vali Çınar, "Bu benim için de anlamlı ve ayrı bir gün. İlk defa ömrümde bir nikah kıymış olacağım. Ben şehrin valisi olarak hep 'Veysel kardeşimizin nikah şahidi olurum' düşüncesindeydim ama onun nikahını kıymak bize nasip oldu. Bundan da büyük şeref duyuyorumö dedi.



Daha sonra şahitler ve katılımcılar huzurunda adaylara bir kez daha soran Vali Çınar, evlendirme akdini gerçekleştirdi. İmzaların atılmasının ardından evlilik cüzdanını Hilal Bozca'ya veren Vali Çınar, her ne kadar evin reisi erkek görünse de evde kadınların sözünün geçtiğini, bu nedenle Veysel'i çağırdığında eşinin izin vermesini istedi. Tören alkışlarla sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Vali Ahmet Çınar'ın nikah salonuna gelişi



-Çiftleri tebrik etmesi



-Cübbe giymesi



-Vali Ahmet Çınarın konuşması



-Nikahın kıyılması



-Cüzdanın verilmesi



-Detay görüntüler



GÖRÜNTÜLER BİTLİS'TEN GEÇİLİYOR