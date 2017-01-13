BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Çanakkale'de 2 kişinin öldüğü silahlı büfe baskınıyla ilgili gözaltına alınan M.K. ile Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K. tutuklandı, Y.K. ise serbest bırakıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Adliyeden çıkarılan katil zanlısından görüntüler
Genel ve detay görüntü
Haber: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,
Dha Yurt - Büfe Baskını Cinayetinin Zanlısı Yakalandı (Ek-yeniden)
BİR KİŞİ TUTUKLANDIÇanakkale'de 2 kişinin öldüğü silahlı büfe baskınıyla ilgili gözaltına alınan M.K. ile Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
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