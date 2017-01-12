Dha Yurt - Budo'da Sefer İptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.



BUDO tarafından iptal edilen seferler şöyle:



-08: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)



-10: 30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)



BURSA,