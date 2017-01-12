TÜMÜ
Haberler Search
Dha Yurt - Budo'da Sefer İptalleri

Dha Yurt - Budo'da Sefer İptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

Dha Yurt - Budo'da Sefer İptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

BUDO tarafından iptal edilen seferler şöyle:

-08: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

-10: 30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

BURSA,

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Marmara Denizi, Büyükçekmece, Istanbul, İstanbul, Marmara, Mudanya, Bursa, Dha
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads