BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
BUDO tarafından iptal edilen seferler şöyle:
-08: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
-10: 30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
BURSA,
Dha Yurt - Budo'da Sefer İptalleri
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
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