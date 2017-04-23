Dha Yurt - Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Ulaşımı Yavaşlattı

BOLU Dağı'ndaki D-100 Karayolu ve TEM geçişlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlatırken karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.



Bolu'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı gece saatlerinde kara dönüştü. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ardından kent merkezi beyaza büründü. Sabah karla kaplı kentle karşılaşanlar 23 Nisan'da yağan karın şaşkınlığını yaşadı. Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişinde de etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı. Zeminde etkili olan kar yağışı Bolu Dağı D-100 Karayolu geçişinin Karanlıkdere ile Seymenler Mevkii'ndeki rampalarda sürücüleri zor durumda bıraktı. Karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Karla mücadele ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. TEM Otoyolu geçişinde sürücüler elektronik levhalarla kar yağışı ve yavaş gitmeleri konusunda uyarılıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Kent merkezinden görüntü



-D-100 Karayolu geçişinden görüntü



-Kar altında ilerleyen araçlar



-Bolu Dağı Tüneli'nden görüntü



HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU