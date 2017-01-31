Dha Yurt - Bingöl'da Kamu Çalışanı Hamile ve Engellilere Kar İzni

BÖLGE genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Bingöl'de kamu kurumlarında çalışan hamile ve daha önce süt iznini kullanan çalışanlar, yarın idari izinli sayılacak.



İki günden beri Bingöl'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle engelli, hamile ve süt izni kullanan kamu çalışanları 01.02.2017 çarşamba günü idari izinlidir" denildi.



Haber: BİNGÖL,