Dha Yurt - Bestler-Dereler Bölgesindeki Operasyonda Sıcak Görüntüler

Teröristlerin bulunduğu bölge helikopterler tarafından böyle ateş altına alındı



Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonlarda 29 terörist etkisiz hale getirilirken 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Şırnak'ın Uludere ilçesi Andaç bölgesinde dün sabah saatlerinde 2 askeri şehit eden, 2 askeri de yaralayan 6 PKK'lı terörist düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonlar sırasında çekildiği belirtilen görüntüler ortaya çıktı. Bazı sosyal medaya hesaplarında paylaşılan görüntülerde helikopterlerin teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına alması yer aldı.



Görüntü Dökümü



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-Bestler-Dereler bölgesi



-Helikopterlerin teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına alması



-detaylar



Haber: ŞIRNAK - ANKARA



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