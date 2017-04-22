Dha Yurt - Bestler-Dereler Bölgesindeki Operasyonda Sıcak Görüntüler

Teröristlerin bulunduğu bölge helikopterler tarafından böyle ateş altına alındıŞırnak Bestler-Dereler bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonlarda 29 terörist etkisiz hale getirilirken 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Dha Yurt - Bestler-Dereler Bölgesindeki Operasyonda Sıcak Görüntüler

Teröristlerin bulunduğu bölge helikopterler tarafından böyle ateş altına alındı

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonlarda 29 terörist etkisiz hale getirilirken 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Şırnak'ın Uludere ilçesi Andaç bölgesinde dün sabah saatlerinde 2 askeri şehit eden, 2 askeri de yaralayan 6 PKK'lı terörist düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonlar sırasında çekildiği belirtilen görüntüler ortaya çıktı. Bazı sosyal medaya hesaplarında paylaşılan görüntülerde helikopterlerin teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına alması yer aldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Bestler-Dereler bölgesi

-Helikopterlerin teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına alması

-detaylar

Haber: ŞIRNAK - ANKARA

===================================================

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kürdistan İşçi Partisi, Uludere, P.K.K., Ankara, Şırnak, Terör, Şehit, Sabah, Dha, PKK