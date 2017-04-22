Dha Yurt - Bestler-Dereler Bölgesindeki Operasyonda Sıcak Görüntüler
Teröristlerin bulunduğu bölge helikopterler tarafından böyle ateş altına alındıŞırnak Bestler-Dereler bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonlarda 29 terörist etkisiz hale getirilirken 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
Teröristlerin bulunduğu bölge helikopterler tarafından böyle ateş altına alındı
Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonlarda 29 terörist etkisiz hale getirilirken 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Şırnak'ın Uludere ilçesi Andaç bölgesinde dün sabah saatlerinde 2 askeri şehit eden, 2 askeri de yaralayan 6 PKK'lı terörist düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonlar sırasında çekildiği belirtilen görüntüler ortaya çıktı. Bazı sosyal medaya hesaplarında paylaşılan görüntülerde helikopterlerin teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına alması yer aldı.
Görüntü Dökümü
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-Bestler-Dereler bölgesi
-Helikopterlerin teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına alması
-detaylar
Haber: ŞIRNAK - ANKARA
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