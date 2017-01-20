Dha Yurt - Beşiktaş Saldırısında Yaralandı, 55 Gün Sonra Konuşmaya Başladı

İSTANBUL'da, geçen 10 Aralık'taki saldırıda yaralanan ve konuşma yeteneğini yitiren 22 yaşındaki Enes İzci, egzersizlerle olaydan 55 gün sonra konuşmaya başladı.



Beşiktaş'ta 10 Aralık'ta Vodafone Arena yakınında ile Maçka Demokrasi Parkı içersinde gerçekleştirilen ve 45 kişinin şehit olduğu çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırıda Nişantaşı Üniversitesi'ne diplomasını almak için Adıyaman'dan İstanbul'a giden Fizik Tedavi Bölümü mezunu Enes İzci de yaralandı. Enes İzci, başına isabet eden şarapnel parçasıyla konuşma yeteneğini kaybetti. Mahmut ve Filiz İzci çiftinin 1'i kız, 3 çocuğunun en büyüğü olan Enes İzci, İstanbul'da 2 ameliyattan sonra tamamlanan tedavi sonrası taburcu edildi. Adıyaman'daki evine getirilen Enes İzci, egzersizlerle saldırıdan 55 gün sonra konuşmaya başladı.



Kırmızı ışıkta beklerken büyük bir gürültü duyduğunu ve patlama sonrasını hatırlamadığını anlatan İzci, "Beşiktaş'tan dolmuş taksiye bindik, stadyumun üst tarafından gidiyorduk. Bir kalabalık vardı, sadece polisleri gördüm. Işıklarda araç beklerken sonra yüksek bir ses geldi, patlama oldu. Görmedim ama bizim tam arkamızda meydana geldi. Patlamadan sonra benim bilincim kapandı. Arkadaşım beni salladı. Arkadaşım 'Başından yaralanmışsın hemen hastaneye gitmemiz lazım' dedi. Herkes bağırıyor, bir yere gidemiyoruz. Her yer duman, kimseye bir şeyler soramıyoruz. Koşa koşa Taksim'e kadar gittik. Başımdan kan geliyor ama ben bir şey hissetmiyorum. Kan geliyor ama ağrı yok. Yolda hemen bir sivil araç durduk. Araç sahibi de polisti. Bizi hemen hastaneye götürdü" dedi.



DİPLOMASINI HASTANEDE ALDI



Patlamadan sonra konuşamadığını ifade eden İzci, şunları söyledi: "Ben patlamadan sonra hiçbir şekilde konuşamadım. Çünkü parça benim konuşma merkezime isabet etmiş, hemen ameliyata aldılar. 2 operasyon geçirdim. 14 saat ameliyatım sürmüş. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Fizik Tedavi Bölümü öğrencisiydim. İstanbul'a diplomamı almak için gitmiştim ama yaralandığımı duyan üniversite yetkilileri ben yoğun bakımdan çıktıktan sonra diplomamı hastaneye getirdiler. Allah devletimizden razı olsun. İnşallah bugünlerin hepsi geçecek, bugünlerin hepsini unutacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkını ödeyemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti her zaman 18 yaşındadır. Hiçbir zaman yaşlanmayacak. Ben bugün gazi oldum, şehit de olabilirdim. Belki yarın şehit de olabilirim. Hiçbir güç ülkemizi bölmeye yetmeyecek."



Doktorları İzci'nin patlamaya bağlı travma sonucu konuşma yetisini kaybettiğini, tedavsinin ardından egzersiz yöntemi ile yeniden konuşmaya başladığını belirterek, ani şok



durumlarında benzer vakaların meydana geldiğini ve bu kişlerin 1 ila 3 ay arasında yeniden normale döndükleri söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Enes İzci'nin evi ve diploması



Enes İzci'nin olayı anlatması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



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