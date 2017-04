Dha Yurt - Başbakan Yıldırım: Ülkenin Güvenliğinden Sorumlu Hayati Kuruluşların Paralel...

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "15 Temmuz, bize bir gerçeği gösterdi. Polis teşkilatı, asker teşkilatı gibi ülkenin iç ve dış güvenliğinden sorumlu hayati kuruluşların, her türlü paralel yapılanmadan ve gruplaşmadan uzak tutulması gerekiyor. Bu ve buna benzer olayların bir daha cereyan etmemesi için gereken ne tedbir varsa o tedbiri devletin bekası ve geleceği için almak zorundayız, alıyoruz" dedi.



Başbakan Yıldırım, polis teşkilatının kuruluşunun 172'nci yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Konak Polis Evi'nde polislerle buluşmasında konuşan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimiyle FETÖ ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Benzer girişimlerin bir daha yaşanmaması için gereken tedbirlerin alındığını belirten Başbakan Yıldırım, "15 Temmuz, bize bir gerçeği gösterdi. Polis teşkilatı, asker teşkilatı gibi ülkenin iç ve dış güvenliğinden sorumlu hayati kuruluşların, her türlü paralel yapılanmadan her türlü gruplaşmadan uzak tutulması gerekiyor. Falan mezhepten, filan meşrepten; diye masum bir şekilde başlayan bu akım, ideolojik gruplaşma, daha sonra beka meselesine dönüşebiliyor. Bu, 15 Temmuz'da ortaya çıktı. Devletin imkanlarıyla devletin alt yapısıyla güçlenen bir grup ve sonunda devleti ele geçirmek için yine bu milletin kıt kanaat vergileriyle aldığı silahları, araçları, tankları, uçakları acımasızca vatandaşların üzerine kullandı ve ülkeyi felaketin eşiğine getirmekten zerre tereddüt etmediler. Şüphesiz bu ve buna benzer olayların bir daha cereyan etmemesi için açıkçası gereken ne tedbir varsa o tedbiri devletin bekası ve geleceği için almak zorundayız, alıyoruz. İstiyoruz ki bundan sonra bu asil ve güzide kuruluşumuz içerisinde benzer yapılar bir daha tekrar etmesin. Devlet içinde devlet olmasın. Paralel yapılar olmasın" diye konuştu.



"DEVLETTEN SUÇ İŞLEYENLER, SUÇU ORGANİZE EDENLER VE CANİLER KORKACAK"



Herhangi bir suça ve terör olaylarına karışmamış kişilerin devletten korkmaması gerektiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Ülkemizi korkularından arındırdık. Vatandaş artık adalet ve hukuk terazisini emniyetle tutan ve devletine güvenen bir konuma geldi. Bunu korkuyla değil, güvenle sağladık. Devletten, devletin gücünden sadece suç işleyenler, suçu organize edenler ve caniler korkacak. Onun dışında vatandaşın korkmasını gerektiren hiçbir şey yok. İnsan hayatına gasp edenler, hak etmediğini gasp edenler, terör örgütleri, suç şebekeleri korkacak. Bizim siyasetimizde devlet, milletin oldu. Devlet adına hiç kimse, bu ülkenin hiçbir vatandaşına tepeden bakamaz" dedi.



