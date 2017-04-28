Dha Yurt - Başbakan Yıldırım: Grup Toplantımızda, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Partiye Üyeliğini...

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "2 Mayıs'ta, salı günü, grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız. Bu toplantıda, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız" dedi.



Başbakan Yıldırım, Antalya'da cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2 Mayıs Salı günü yapılacak AK Parti grup toplantısında, parti üyeliğinin başlatılacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, "2 Mayıs'ta, salı günü, grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız. Bu toplantıda, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız. Halk oylamasıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, AK Parti'ye, kurucusu ve ilk genel başkanı olduğu partiye, tekrar üye olmasının önünde bir engel kalmamıştır. Dolayısıyla 2 Mayıs'ta yapacağımız genel merkezdeki toplantıda, kurucu genel başkanımız ve liderimiz cumhurbaşkanımızın üyelik girişini yapmış olacağız. 21 Mayıs'ta da AK Parti'nin olağanüstü kongresini toplayacağız. Hepsi bu kadar" diye konuştu.



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-Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları



Haber: ANTALYA,