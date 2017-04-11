Dha Yurt - Başbakan Yıldırım: Fetö, Pkk, Dhkp-C, Avrupa'nın Bazı Ülkeleri 'Hayır' İçin Kendilerini...

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "FETÖ, PKK, DHKP-C, Avrupa'nın bazı ülkeleri omuz omuza vermiş; Türkiye'de 'hayır' çıkması için kendilerini parçalıyorlar. İstedikleri kadar Avrupa'da, orada, burada sırtlarını sıvazlayanların yanında 'hayır' kampanyası yapsınlar. Bu millet, pazar günü size öyle bir cevap verecek ki bir daha yerinizden kalkamayacaksınız" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de esnaf buluşmasına katıldı. Kaya Termal Otel'de esnafla bir araya gelen Başbakan Yıldırım, 16 Nisan Pazar günü yapılacak anayasa değişikliği referandum una ilişkin açıklamalarda bulundu. Anayasa değişikliğiyle sandıktan garanti hükümet çıkacağını söyleyen Yıldırım, 'tek adam' eleştirilerine de yanıt verdi.



Başbakan Yıldırım, "Seçim yaptık. Günler geçiyor, hükümet yok. Kuruldu, kurulmadı. Güven oyu aldı, almadı. Bunlar ortadan kalkıyor; çünkü siz seçiyorsunuz. Garantili hükümet var. Sandıktan garanti hükümet çıkıyor. 5 yıl boyunca çalışıyor. Dediklerini yaptıysa bir daha seçiyorsunuz; ama üçüncü sefer yok. 'Efendim, tek adam, padişahlık'. Milletin patron olduğu yerde, padişah olur mu? Çocuk mu kandırıyorsunuz? İşin sahibi millet. Yetkiyi verdi, yetkiyi aldı. Sonra partiler var. Herkes seçime giriyor. Nasıl inandıracaksınız bu insanları padişahlığa? Oğul, babayı bile yanlış söyleyince dinlemiyor. Dünyada, Türkiye'de bu kadar iletişim gelişmiş. Herkes ne var ne yok, memlekette, dünyada ne oluyor; feleğin çemberinden geçmiş. Hala siz tek parti döneminin hikayelerini anlatıyorsunuz. Tek adam, o zaman vardı. Şimdi yok. Şimdi milletin adamı var. Recep Tayyip Erdoğan var. Onun gibileri bu ülke yetiştirecek" diye konuştu.



"RÜTBELİLERİN RÜTBELERİ SÖKÜLDÜ, ŞİMDİ İÇERİDE HESABINI VERİYORLAR"



Terör örgütlerinin ve Avrupa'daki bazı ülkelerin halk oylaması için 'hayır' kampanyasını desteklediğini dile getiren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "İstedikleri kadar Avrupa'da, orada, burada sırtlarını sıvazlayanların yanında 'hayır' kampanyası yapsınlar. FETÖ, PKK, DHKP-C, Avrupa'nın bazı ülkeleri omuz omuza vermiş; Türkiye'de 'hayır' çıkması için kendilerini parçalıyorlar. Hiç merak etmeyin. Siz, bu milleti hala tanımadınız. Bu millet, pazar günü size öyle bir cevap verecek ki bir daha yerinizden kalkamayacaksınız. Yargı, darbeden kalmış bir yargı. Askerler ayrı yargılanıyor, siviller ayrı yargılanıyor. Kast sistemi mi var bu ülkede kardeşim? Kanun karşısında herkes eşittir. Herkes gidecek; bağımsız, tarafsız mahkemelerde hesabını verecek. Orada rütbe geçmez. O rütbelilerin rütbeleri söküldü. Şimdi içeride hesabını veriyorlar. 15 Temmuz'da asker kılığına girip, bu ülkenin tankını, topunu, uçağını çalıp, milletin üzerine bomba yağdırırsan rütbeni de sökerler seni de kodese atarlar. Göz bebeğimiz Silahlı Kuvvetler, bu işin dışındadır. Biz asker kılığına girmiş FETÖ teröristlerinden bahsediyoruz. Şimdi artık devleti bu virüslerden, bu mikroplardan temizleme zamanı gelmiştir. Onu da başarıyla yapıyoruz. Milletimizin desteğiyle inşallah her türlü devlet içindeki yapılanmayı temizleyeceğiz. Hiç kimse, hiçbir grup devletle bilek güreşi tutamaz"



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-Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması



Haber: İZMİR,