Dha Yurt - Başbakan Yıldırım'dan 'Anayasa Değişikliği' Açıklaması: Değişime Direnenler, Yok Olacak...

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde, anayasa değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Rejimin değiştiği yok. Değişen, değişimin ta kendisidir. Değişime direnenler, yok olacak. Nisan'da hayırcılara cevabı 'Evet, evet, evet' diyerek, vereceğiz" dedi.



Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Mersin Şehir Hastanesi'nin önünde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Yıldırım, açılışı yapılan şehir hastanesiyle sağlık alanında yeni bir döneme girildiğini vurguladı.



Başbakan Yıldırım, "Türkiye'de sağlık hizmeti anlayışında yeni bir döneme giriyoruz. Şehirlerimizi bir bir dev şehir hastaneleriyle buluşturuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım; şehir hastaneleri sizin hayaliniz, sizin sahip çıktığınız projelerden. 15 yıllık bir hayali Mersin'de gerçekleştiriyor, bugün Türkiye'de ilk şehir hastanesini açmış oluyoruz. Mersin'imiz için uğurlu olsun. İlklerin şehri, bir ilke daha imza atıyor. Bugün attığımız bu adımla, artık sağlıkta yeni bir döneme başlıyoruz" diye konuştu.



BAŞBAKAN YILDIRIM: GÜZEL İŞLER YAPMAYA KARAR VERDİĞİNİZ ZAMAN 'HAYIRCILAR'I KARŞINIZDA BULUYORSUNUZ



Şehir hastanelerinin inşasının uzun sürmesinin nedenini açıklayan Başbakan Yıldırım, "Güzel işler yapmaya karar verdiğiniz zaman 'hayırcılar'ı karşınızda buluyorsunuz. Tıpkı bugünkü gibi. Güzel işleri yapmak için yemin ettik. Onlar 'Hayır' dedikçe, onlar direndikçe engelleri aşa aşa bugünlere geldik. İşte Mersin, işte eser. Bu şehir hastaneleri insanımızın sağlığına verdiğimiz değerin bir göstergesi. Ama ne yaptılar? Bunun için kanun çıkardık. Kanunu mahkemeye taşıdılar. Mahkemeden hallettik, başka mahkemeye taşıdılar. Yeni kanun çıkardı, onu da mahkemeye taşıdılar. Ama inatla peşini bırakmadık ve bugün bütün engelleri aşarak, bu muazzam eseri sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz. Çok zaman kaybettik ama kararlılığımızı asla kaybetmedik" dedi.



"REJİMİN DEĞİŞTİĞİ YOK; DEĞİŞEN, DEĞİŞİMİN TA KENDİSİDİR"



Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, 'rejim değişikliği' tartışmalarına da değinerek, şöyle konuştu: "Şimdi yaptığımız, 2007'de sizin yaptığınız ve 'Evet' diyerek, cumhurbaşkanının millet tarafından seçilmesini sağlayan o değişikliğin eksik kalan kısımlarını yapıyoruz. Aslında karar verildi. Millet, cumhurbaşkanını seçecek. Millet, hükümetin nasıl oluşacağına da sandıkta karar verecek. Diyorlar ki 'Rejim değişiyor'. Ne rejimi kardeşim? Bırakın rejim değişmesini, siz kafayı değiştirin. Dünya nereye gidiyor, siz nerede kaldınız? Rejimin değiştiği yok. Değişen, değişimin ta kendisidir"



"NİSAN'DA HAYIRCILARA CEVABI 'EVET, EVET, EVET' DİYEREK VERECEĞİZ"



Anayasa değişikliği ile Türkiye'yi yönetecek cumhurbaşkanını ve ekibini milletin seçeceğini belirten Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Değişime direnenler, yok olacak. Türkiye, hak ettiği yolda, muasır medeniyetler yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Cumhurbaşkanını siz seçeceksiniz. Nasıl Recep Tayyip Erdoğan'ı 10 Ağustos seçimlerinde seçerek, iş başına getirdiğiniz gibi önümüzdeki seçimlerde de sadece cumhurbaşkanını seçmeyeceksiniz. Aynı zamanda 5 yıllığına Türkiye'yi yönetecek cumhurbaşkanını ve ekibini de seçeceksiniz. Aslında siz, buna yabancı değilsiniz. Nisan'da hayırcılara cevabı 'Evet, evet, evet' diyerek, vereceğiz. Türkiye'de rejimi değiştirmeye kalkanlar, karşısında Mersin'i bulurlar. Herkes gider Mersin'e, bunlar gider tersine. Hiç kimse bu millete zorla bir şey yaptıramaz. Daha güçlü, daha güvenli bir Türkiye için 'Evet' diyoruz"



Görüntü Dökümü:



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-Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması



-Törenden görüntüler



Haber: MERSİN,