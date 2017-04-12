Dha Yurt - Başbakan Yıldırım: Barışa, Çözüme Fırsat Verildi; Hendekler Kazdılar (1)

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Güneydoğu'da, Doğu'da sorunlar yaşadık. Herkes dedi ki 'Barışa, çözüme bir fırsat verelim'. Verildi mi? Verildi; ama bu fırsatı terörü azdırmak için fırsata dönüştürenlerin bölgeyi ne hale getirdiğini gördük. Yıktılar, yaktılar. Hendekler kazdılar. İnsanları acımasızca katlettiler" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de hemşehri dernekleriyle bir araya geldi. Kaya Thermal Otel'de gerçekleşen buluşmada hitap eden Başbakan Yıldırım, doğu ve güneydoğu bölgelerinde yaşanan sorunlar için barışa fırsat verdiklerini; fakat bu fırsatın terörü azdırmak için kullanıldığını söyledi. Yıldırım, "Güneydoğu'da, Doğu'da, bölgede sorunlar yaşadık. Herkes dedi ki 'Barışa, çözüme bir fırsat verelim'. Verelim, kardeşim. Verildi mi? Verildi; ama bu fırsatı terörü azdırmak için fırsata dönüştürenlerin bölgeyi ne hale getirdiğini gördük. Yıktılar, yaktılar, çukurlar kazdılar. Hendekler kazdılar. İnsanları acımasızca katlettiler, yetmedi; evlerinden, yurtlarından göç etmek zorunda bıraktılar. Bunları yaşadık. 1 yıl içerisinde bölgeye en az 5 sefer gittim. Gördüm, konuştum" diye konuştu.



"KÜRTLER DE TÜRKLER DE HDP'YE İNANDI"



HDP'ye 7 Haziran seçimleri sürecinde Türklerin de Kürtlerin de inanarak, destek verdiğini daha sonra HDP'nin kendi iradesiyle yönetilmediğinin anlaşıldığını dile getiren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "HDP diye bir parti, 'Ben Türkiye partisiyim. Bölgecilik yapmayacağım. Etnik milliyetçilik yapmayacağım. Türkiye'nin birliğini, beraberliğini savunacağım' diye güzel bir çıkış yaptı. İnsanlar ona inandı. Kürtler de inandı Türkler de inandı. Herkes inandı ve destek verdi; çünkü Türkiye'nin birliğinden bahsediyorum. Yeni bir ses, herkesi heyecanlandırdı. Ama ne oldu? 8 Haziran olunca bu partiyi yönetenlerin iradesi olmadığını gördük. Açıklamalarının hemen ardından Kandil, düzeltme yaptı. Nihayet çıktılar, 'Bizim arkamızda Kandil var' dediler. 'Kandil, sizi tükürükle boğar' dediler. Bu ülkenin onuruna, guruna, kardeşliğine büyük zarar verdiler. Esasında bu bölücü terör örgütünün 'Kürt vatandaşlarımız' diye bir sorunu yok bunların. Kürtlerin de Türklerin de sorunu PKK'dır, bölücü terör örgütüdür. Bizim görevimiz, aradan bu bölücüleri çıkarmak. Doğu ile batıyı buluşturmak. Bizi, biz yapan değerlerimizden ne zaman uzaklaşırsak o zaman içimize ayrılık giriyor. Kardeşliğimiz zarar görüyor"



"'EVET' ÇIKARSA ONLARI YANAKLARINDAN ÖPECEĞİZ"



Anayasa değişikliği referandum una ilişkin de açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Toplumun hangi tarafından sorumluluk alırsak alalım, vatandaşlarımıza karşı dürüst olacağız. Her şeyi söyleyeceğiz. Kararı vatandaş verecek; ama doğrusunu söyleyeceğiz. Bizim 'Bu anayasayı yaptık, oldu, bitti' deme şansımız var mı? Yok. Sahibine getirdik. Millete getirdik. Karar sizin. Verdiğiniz kararın başımız, gözümüz üstünde yeri var. İster olumlu, ister olumsuz. Bizden şunu beklemeyin. 'Hayır, çıkarsa İzmir'de düşmanı denize döktüğümüz gibi sevineceğiz'. Bu laflar bize yakışmaz. Bunu biz söylemeyiz. Söyleyeni de şiddetle kınıyoruz. Biz 'evet' çıkarsa onları da çağıracağız, yanaklarından öpeceğiz" dedi.



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-Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması



Haber: İZMİR,