Dha Yurt - Başbakan'a Cuma Namazı Hazırlığı

MERSİN Şehir Hastanesi'nin resmi açılışına katılmak için Adana Havaalanı'na gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım'ın, Cuma namazı kılacağı camiinde hummalı bir çalışma yapıldı.



Adana Havaalanı'nın yakınlarındaki Hasan Gülek Camii'nin çevresinde polisler güvenlik önlemi alırken, camiiye giden yola parke taşı döşendi, kanalizasyon temizlendi, yola ve cami çevresine çiçekler ekildi. Keskin nişancılar çevredeki binalara yerleştirilirken caminin önünden geçen Bakımyurdu Caddesi de araç trafiğine kapatıldı. Belediye ekipleri tarafından caminin içinde de temizlik yapıldı.



Ayrıca aynı bölgede her hafta bugün kurulan semt pazarına da güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Başbakan ve bakanların namaz kılacağı caminin yıkanması



Caminin bulunduğu yolun trafiğe kapanması



Cami önündeki polisler ve kalabalık



Kanalizasyonun temizlenmesi



Çatıdaki keskin nişancı



***



Caminin dış görüntüsü



Caminin girişindeki polis ekipleri



Caminin çiçeklendirilmesi



Caminin yıkanması



Yol ve kanalizasyon çalışmasından görüntüler



Nöbet tutan polislerden görüntüler



Çatılardaki keskin nişancılar



Genel görüntü



Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,



=========================================