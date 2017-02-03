Dha Yurt - Başbakan'a Cuma Namazı Hazırlığı

MERSİN Şehir Hastanesi'nin resmi açılışına katılmak için Adana Havaalanı'na gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım'ın, Cuma namazı kılacağı camiinde hummalı bir çalışma yapıldı.

Dha Yurt - Başbakan'a Cuma Namazı Hazırlığı

MERSİN Şehir Hastanesi'nin resmi açılışına katılmak için Adana Havaalanı'na gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım'ın, Cuma namazı kılacağı camiinde hummalı bir çalışma yapıldı.

Adana Havaalanı'nın yakınlarındaki Hasan Gülek Camii'nin çevresinde polisler güvenlik önlemi alırken, camiiye giden yola parke taşı döşendi, kanalizasyon temizlendi, yola ve cami çevresine çiçekler ekildi. Keskin nişancılar çevredeki binalara yerleştirilirken caminin önünden geçen Bakımyurdu Caddesi de araç trafiğine kapatıldı. Belediye ekipleri tarafından caminin içinde de temizlik yapıldı.

Ayrıca aynı bölgede her hafta bugün kurulan semt pazarına da güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.

Görüntü Dökümü

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Başbakan ve bakanların namaz kılacağı caminin yıkanması

Caminin bulunduğu yolun trafiğe kapanması

Cami önündeki polisler ve kalabalık

Kanalizasyonun temizlenmesi

Çatıdaki keskin nişancı

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Caminin dış görüntüsü

Caminin girişindeki polis ekipleri

Caminin çiçeklendirilmesi

Caminin yıkanması

Yol ve kanalizasyon çalışmasından görüntüler

Nöbet tutan polislerden görüntüler

Çatılardaki keskin nişancılar

Genel görüntü

Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,

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