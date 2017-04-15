Dha Yurt - Bankaya Giren Hırsız, Alarm Çalınca Kaçtı

ADANA'da tornavida ile bir bankanın kapısını açıp içeriye giren hırsız, kasayı açmaya çalıştığı sırada alarmın çalması sonucu bir şey çalamadan kaçtı.



Olay, gece saat 01.45 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Adana Mobilyacılar Sitesi'nde yer alan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankanın kapısını tornavida ile açarak içeriye giren hırsız kasayı açmaya çalıştığı sırada alarm çaldı. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, kapının zorla açılarak içeri girildiğini fark etti. Daha sonra olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ile olay yeri inceleme ekibi de geldi. Banka içerisinde görevliler ile inceleme yapan ve güvenlik kamerasını izleyen polisler, kimliği henüz öğrenilemeyen hırsızın, kasayı açmaya çalıştığı sırada ise alarmın çalması sonucu bir şey çalamadan kaçtığını belirledi.



Polis kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Bankanın dışından görüntü



Bankanın önündeki polisler



Uzun namlulu silah ile bankanın önünde güvenlik önlemi alan polis



Polislerin bankanın kapısında inceleme yapması



Bankanın içindeki inceleme yapan polisler



Bankanın kapısında parmak izi çalışması yapan polis



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,



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