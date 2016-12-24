Kocaeli'de bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Donanma Komutanlığı'nı ziyaretinin ardından Gölcük Tersanesi'ni ziyaret etti.
Görüntü Dökümü
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-Bakan Işık'ın ziyaret etmesi
Haber-Kamera: KOCAELİ
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Dha Yurt - Bakan Işık, Gölcük Tersanesi'ni Ziyaret Etti
Kocaeli'de bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Donanma Komutanlığı'nı ziyaretinin ardından Gölcük Tersanesi'ni ziyaret etti.
Kocaeli'de bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Donanma Komutanlığı'nı ziyaretinin ardından Gölcük Tersanesi'ni ziyaret etti.
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