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Dha Yurt - Bakan Işık, Gölcük Tersanesi'ni Ziyaret Etti

Dha Yurt - Bakan Işık, Gölcük Tersanesi'ni Ziyaret Etti

Kocaeli'de bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Donanma Komutanlığı'nı ziyaretinin ardından Gölcük Tersanesi'ni ziyaret etti.

Dha Yurt - Bakan Işık, Gölcük Tersanesi'ni Ziyaret Etti

Kocaeli'de bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Donanma Komutanlığı'nı ziyaretinin ardından Gölcük Tersanesi'ni ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Işık'ın ziyaret etmesi

Haber-Kamera: KOCAELİ

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