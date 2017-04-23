Dha Yurt - Ayder Yaylası'nda Çığ Düştü

Çığın düşme anı



RİZE'nin Çamlıhemşin İlçesi'nin ünlü Ayder Yaylası'nda kış aylarında yamaçlarda biriken dev kar kütleleri kaydı. İkli farklı noktadaki çığın düşme anı görüntülendi.



Ayder Yaylası Galer Düzü mevkii ve Şelale bölgelerinin yamaçlarında biriken kar kütleleri, hava sıcaklığının da artmasıyla iki gündür kayıyor. Oluşan çığ amatör bir kamera tarafından görüntülendi. Çığ kütleleri düştüğü dere yatağının üzerini kapattı. Bazı vatandaşlar çığ kütlesinin üzerine çıkarak tehlikeye rağmen fotoğraf çektirdi.



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Çığın düşme anı



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Haber-Kamera: RİZE-



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