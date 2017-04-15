Dha Yurt - Aşırı Hız Kazasında Ortalık Savaş Alanına Döndü

ANKARA'nın Kahramankazan İlçesi'nde, Zafer Ç.'nin aşırı hız yaptığı otomobil park halindeki 3 araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, Zafer Ç. hafif yaralanırken, çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.



Kaza, Ankara'nın Kahramankazan İlçesi Ankara Caddesi üzerinde bugün saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Sürücü Zafer Ç., yönetimindeki 06 JUH 93 plakalı otomobiliyle yol üzerinde park halindeki 06 JMC 43, 06 ZFT 06, 06 VRC 06 plakalı otomobillere çarptı. Araçlar çarpmayla birlikte yaklaşık 20 metre sürüklendi.



Otomobilinin hava yastıklarının açılması sayesinde sürücü Zafer Ç., kazayı hafif yaralı atlattı. Zafer Ç., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Kaza yeri detay görüntüler



Kazaya karışan araçlardan detay görüntüler



Vatandaşların cep telefonlarıyla kazaya karışan otomobilleri görüntüleme yarışı



Vatandaşların kazaya karışan otomobilin markasını çözme çabası ve araç sayısını çözmeye çalışmaları



Kağıt haline dönen otomobil sahibinin"Arabanın üzülecek bir tarafı kalmamışö şeklinde açıklaması



Kaza yapan otomobilin kaza yapmadan önce süratli olduğunu gösteren güvenlik kamerası görüntüsü



Haber-Kamera: Hasan POLAT/ KAHRAMANKAZAN, (Ankara) -



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