Dha Yurt - Ardahan'da Fırtına Çatıları Uçurdu, Ağaçları Yıktı (2)

KOPAN ÇATI SACI KADININ BOYNUNU KESTİ



Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan fırtına Ardahan'da 1 kadının ölümüne neden oldu. Merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Bağdeşen köyünde evinin bahçesinde yakınları ile birlikte temizlik çalışması yapan 4 çocuk annesi Çimen Şenel (55), 25 metre uzaklıktaki komşu evin çatısından uçup gelen sacın çarpması sonucu boynu kesilerek öldü, eltisi İsminaz Şenel ise yaralandı. Yaralı kadın Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Fırtınadan uçan çatıdan görüntü



-Çimen Şenel'in öldüğü yerden görnütü



-Köyüllerle röp



Haber-Kamera -Deniz BAŞLI - / ARDAHAN



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