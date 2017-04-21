Dha Yurt - Ankara'ya Şehit Ateşi Düştü
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 2 askerden Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya'nın acı haberi Ankara'da yaşayan ailesinin evine ateş düştü.
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 2 askerden Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya'nın acı haberi Ankara'da yaşayan ailesinin evine ateş düştü.
Şırnak'ta 2 yıldır görev yapan evli ve 1 çocuk babası Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya, PKK'lı teröristlerin Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan Andaç mevkisindeki üs bölgesine sabah saatlerinde düzenlediği hain saldırıda şehit düştü. Şehit Muhammet İsmail Kaya'nın Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Acı haber sonrası şehit Kaya'nın öğretmen olan eşi Nuray Göçmen Kaya, büyük üzüntü yaşadı. Şehit Muhammet İsmail Kaya'nın yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Etimesgut Belediyesi tarafından şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit Kaya'nın yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Etimesgut'ta defnedileceği öğrenildi.
Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,