Dha Yurt;ak Partili Miroğlu: Meclis'teki Akp-Mhp İşbirliğinin Sahada Güçlü Bir Karşılığının...

AK Parti Mardin milletvekili Orhan Miroğlu, Mecliste Ak Parti ve MHP'nin işbirliğinin sahada çok da güçlü bir karşılığının olmadığını gördüklerini belirterek, "Bunun da altının çizilmesi gerekiyor. MHP ile temsil edilen Türk milliyetçi hareketi, içindeki bölünmeler, Cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda işte ülkücü hareketin kendi içerisinde bir bütünlük sağlayamamış olması, AK Parti'nin diyelim, ya da referandumda 'evet' tercihinde bulunan insanların biraz hayal kırıklığına uğramasına yol açtı"diye konuştu.



"KÜRTLERİ MHP İLE, MHP'Yİ KÜRTLER İLE KORKUTMA STRATEJİSİ İZLENDİ"



Mardin'in Midyat ilçesine ziyaret eden ve Ak Parti ilçe Başkanlığında referandum sonuçları ile ilgili partilileri kutlayan Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, referandum sonuçlarını değerlendirdi. Kürt seçmenlerin bu referandumda belirleyici olduğunu, ancak meclisteki Ak Parti-MHP işbirliğinin sahada çok da güçlü bir karşılığının olmadığını gördüklerini söyleyen Miroğlu, "Bunun da altının çizilmesi gerekiyor. MHP ile temsil edilen Türk milliyetçi hareketi, içindeki bölünmeler, Cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda işte ülkücü hareketin kendi içerisinde bir bütünlük sağlayamamış olması, AK Parti'nin diyelim, ya da referandumda 'evet' tercihinde bulunan insanların biraz hayal kırıklığına uğramasına yol açtı. Umuyoruz ki bundan sonra ki süreçte hiç değilse milliyetçi kesim Türkiye'nin bu referandumunu doğru analiz etsin, doğru okusun ve doğru siyasi tercihler yapsın. Hiç değilse bundan sonrası için böyle bir umudu korumak lazım. Ama gördüğümüz şey şuydu; Kürtleri MHP ile, MHP'yi de Kürtlerle korkutma stratejisi izledi Cumhuriyet Halk Partisi ve onunla birlikte hareket eden bağdaşıkları. Bu bağdaşıklar; tabii Kandil'den tutun HDP'ye kadar, FETÖ'ye kadar ve çeşitli iri, küçük çaplı terör örgülerine kadar uzanan bir cepheydi"dedi. Kürt meselesinin bir demokrasi ve eşitlenme meselesi olduğunu, bu siyasi temsili Kürtler kendi hayatlarında hissettikleri oranda Ak Parti'ye desteklerini sürdüreceklerlerini söyleyen Ak Parti Millitvekili Miroğlu, şunları söyledi:



"AK PARTİ, KÜRT İTTİFAKI TÜRKİYE'YE KAZANDIRIR"



"Tarihi bir hatayla da karşılaşılabilirdik. Yani Kürt seçmenin yüzünü Ak Parti'ye ve Sayın Erdoğan'a döndüğü bir seçimde olabilirdi ki 7 Haziran'a yaşadık bunu, daha 1,5 yıl önce yaşadık. Çok şükür bu olmadı. Bu kadar kötü tecrübeler yaşamış olmamıza rağmen Doğu, Güneydoğu'da, hendek meselesi, 15 Temmuz, Suriye politikamız vesaire olumlu olumsuz yanları ile böyle bir deneyden geçtik. Ama geldiğimiz yer Türkiye'de Kürt nüfusunun değil ayrılığın, ama üniter birliğin sigortası haline gelmiş olması. Bu sigortanın kıymetini en başta Ak Parti'nin ve diğer partilerin bileceğini düşünmemiz gerekiyor, bunu talep etmemiz gerekiyor. Hepimiz için yeni bir dönem başlıyor, Türkiye için bir dönem başlıyor. Bu dönem kurucu bir dönemdir ve Kürtler bu kurucu dönemde 'evet biz de varız' demiş oldular bu seçimde. Ak Parti artı Kürt ittifakı Türkiye'ye kazandırır. Herkese kazanır. Türk halkı kazanır, Kürt halkı kazanır, Türkiye kazanır. Seçimlerde de şunu açık biçimde gördük ki, bu ittifakın sarsıldığı, yara aldığı, güçsüz kaldığı dönemlerde de Türkiye'de siyasi istikrardan bahsetmek çokta mümkün olamıyor. Dolayısıyla geldiğimiz nokta şu; evet Doğu, Güneydoğulu seçmeni, metropolde yaşayan kesimi ile ilgili olarak da söylemek gerekirse bu seçmenin desteğini kazanan partilerin Türkiye'de istikrarı temsil eden partiler olmaları ve Türkiye'yi istikrarlı bir biçimde yönetmeleri mümkündür. Ama bunun tersi durumunda olan herhangi bir partinin de Türkiye'yi yönetme şansı söz konusu değil."



Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Doğu, Güneydoğu'da oylarının hemen hemen her yerde arttığını, hatta çok zayıf oldukları yerlerde bile yüzde 150, yüzde 200'e varan artışlar olduğunu da ifade ederek,"Mardin'de biz 5 ilçede birinci partiyiz. Bu yukarıya doğru ivmenin devam etmesi için önümüzde 2,5 yıl gibi bir zaman var, 2019 seçimlerine kadar. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da ve Adana'da 'evet' oylarının diğer yerlere göre zayıf kalmasının belki de en büyük sebebinin burada yaşayan Doğu, Güneydoğulu yurttaşlarımıza iyi anlatılamamış olması. Buna dair bir stratejinin olmaması. Bu stratejiyi oluşturmak lazım, çünkü 2019 seçimlerinde de benzer risklerle karşı karşıya kalacağız"diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



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-Miroğlu'nun partililerle görüntüsü



-Miroğlu'nun konuşması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Halis İŞ/MİDYAT,(Mardin),-