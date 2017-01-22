Tekirdağ'da yakalanan DHKP/C'li Şerif Turunç, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk sorgusunun tamamlanmasının ardından İstanbul'a sevk edildi. Teröristin nakli sırasında Özel Harekat ekipleri emniyet binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Görüntü Dökümü:
-Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
-Teröristin çıkışı
-Polis araçları konvoy
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN-Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ,-
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Dha Yurt; AK Parti ve Emniyet'e Saldıran Terörist, İstanbul'a Sevk Edildi
Tekirdağ'da yakalanan DHKP/C'li Şerif Turunç, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk sorgusunun tamamlanmasının ardından İstanbul'a sevk edildi.
Tekirdağ'da yakalanan DHKP/C'li Şerif Turunç, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk sorgusunun tamamlanmasının ardından İstanbul'a sevk edildi. Teröristin nakli sırasında Özel Harekat ekipleri emniyet binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
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