Dha Yurt; AK Parti ve Emniyet'e Saldıran Terörist, İstanbul'a Sevk Edildi

Tekirdağ'da yakalanan DHKP/C'li Şerif Turunç, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk sorgusunun tamamlanmasının ardından İstanbul'a sevk edildi.

Dha Yurt; AK Parti ve Emniyet'e Saldıran Terörist, İstanbul'a Sevk Edildi

Tekirdağ'da yakalanan DHKP/C'li Şerif Turunç, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk sorgusunun tamamlanmasının ardından İstanbul'a sevk edildi. Teröristin nakli sırasında Özel Harekat ekipleri emniyet binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Görüntü Dökümü:

-Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü

-Teröristin çıkışı

-Polis araçları konvoy

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN-Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ,-

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