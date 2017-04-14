Dha Yurt: AK Parti Standına Saldırıdan Tutuklandı

ANTALYA'da Ak Parti'nin 16 Nisan'daki halk oylaması için açtığı 'evet' standını yıkarak, görevlileri tartakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Ö.A.A. ve eşi N.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, oğulları Y.A. tutuklandı.

Dha Yurt: AK Parti Standına Saldırıdan Tutuklandı

ANTALYA'da Ak Parti'nin 16 Nisan'daki halk oylaması için açtığı 'evet' standını yıkarak, görevlileri tartakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Ö.A.A. ve eşi N.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, oğulları Y.A. tutuklandı.

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığı'nın halk oylaması için Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde açtığı 'evet' standını 12 Nisan günü yıkarak, görevlileri tartakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ö.A.A, eşi N.A. ile oğulları Y.A.'nın Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade alma işlemi tamamlandı. Sağlık kontrolü sonrasında adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Ö.A.A. ve eşi N.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Y.A. ise 'kasten yaralama' ve 'ızrar' suçlamasıyla tutuklandı.

SALDIRIYI ANLATTI

Diğer yandan aldığı yumruk darbesi sonucu burnunun yanında çizik oluşan stant görevlisi Durmuş Doğan, olayı anlatırken, "Biz stantta görev yaparken 2 beyefendi geldi. Bize 'Siz nasıl çalışıyorsunuz. Neye evet diyeceğiz. Özgürlüklerimiz tam gelecek mi?' derken mahalle sorumlumuz Serhat Dinçer'e saldırdılar. Kendilerinden şikayetçi olduk" diye konuştu. 

SALDIRIYI KINADI

Konuyla ilgili açıklama yapan Ak Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Mehmet Rıfat Durukan, "Arkadaşlarımız stant görevini yaparken iki kişi gelip saldırıda bulunmuş. İki arkadaşımızda hafif yaralanma mevcut. Bu tür olayların olmasını istemiyoruz. Demokratik ortamda seçimin geçmesini arzu ediyoruz. Bu olaylar bizi üzüyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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Stanttan görüntü

Polisten görüntü

Detay

Röp1: Durmuş Doğan 

Röp2: Saldırıya uğrayan görevlü

-Röp3:  Mehmet Rıfat Durukan (Ak Parti Konyaaltı İlçe Başkanı)

Cep telefonuyla çekilmiş kavga görüntüsü

3 DAKİKA 21 SANİYE

( Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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