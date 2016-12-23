Dha Yurt - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Sur'da İnceleme Yaptı

DİYARBAKIR'da, Milletvekilleri ve Vali Hüseyin Aksoy ile birlikte merkez Sur ilçesinde esnafları gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Diyarbakır'ı artık bir terör şehri olarak değil, medeniyetler, efsaneler ve Peygamberler şehri kimliğiyle ön plana çıkaracak çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Diyarbakır'a geldi. Sur ilçesinde çatışmalardan zarar gören esnaf ve vatandaşlar için başlatılan Sokak sağlıklama çalışmalarını yerinde inceleyen Karaaslan'a, Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hüseyin Aksoy, Belediye Başkanları, eski Milletvekilleri ve kurum müdürleri eşlik etti. Karaaslan ve beraberindekiler proje kapsamında onarılan tabelaları inceledi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden heyete, Sur esnafı toparlanmaya başladıklarını belirterek çalışmalardan memnun olduklarını söyledi.



İnceleme sonrası Vali Aksoy, komisyon üyeleri ile birlikte çalışmaları incelemek üzere dolaştıklarını belirtti. Vali Aksoy,"Özellikle tarihi eserlerin onarımı konusunda, yürütülen çalışmalarda Sur'da 14 tarihi eser restore ediliyor. Bunlar bölgenin yeniden inşası, truzimde hak ettiği noktaya gelebilmesi adına yürütülen önemli çalışmalar" dedi.



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre Şehir Kültür Birim Başkanı Çiğdem Karaaslan ise, Diyarbakır'ın kalbi Sur'da olduklarını, Diyarbakır'da özellikle son dönemde terör nedeniyle Sur içinde yoğun olarak yaşanmış olan yıkımın ardından burada bir çok faaliyetin eş zamanlı yürüdüğünü söyledi. Karaaslan, "Bunlar hem sosyal anlamda, hem de aynı fiziki dönüşüm ile yapılanlar. Bunun bir örneğini görmek için Diyarbakır Gazi caddesindeyiz. Diyarbakır'ı biz artık bir terör şehri olarak değil, Diyarbakır biz artık medeniyetler şehri, efsaneler şehri, peygamberler şehri kimliğiyle ön plana çıkaracak çalışmaları hayata geçiriyoruz ve geçireceğiz. Ummalı çalışmalarımız devam ediyor. Hep birlikte Diyarbakır'ı insanımıza, şehrimize en büyük kazancı sağlayacak projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz"diye konuştu.



Karaaslan ve beraberindekilerin kentte temas ve incelemeleri devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Karaaslan ve beraberindekilerin esnafı gezmesi



-Değişen tabelaları incelemesi



Vali Aksoy'un konuşması



-Karaaslan'ın konuşması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,



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