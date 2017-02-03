Ahmet Türk Tahliye Kararı Sonrası Cezaevinden Çıktı

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

"TUTUKSUZ YARGILANSIN" BAŞVURUSU

İçişleri Bakanlığınca 17 Kasım'da görevden uzaklaştırılan ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde tutuklanan Ahmet Türk'ün avukatları tutuksuz yargılanması için Mardin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

YURT DIŞI YASAĞI VE ADLİ KONTROL TALEBİYLE SERBEST KALDI

Talebi değerlendiren Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Türk'ün yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

KASIMDA TUTUKLANMIŞTI

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 21 Kasım 2016'da gözaltına alınan Türk, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ahmet Türk, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.

AHMET TÜRK CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Ahmet Türk sağlık sorunları nedeniyle bu akşam saatlerinde cezaevinden çıktı. Cezaevinden çıkan ve yakınları ile Elazığ DBP il teşkilatı üyeleri tarafından karşılanan Türk, cezaevi önünde bekleyen gazetecilere konuştu.

Türk, "Tahliye olduk ama sevinçli değiliz Milletvekili arkadaşlarımız, partimizin genel başkanı, belediye başkanlarımız, hele hele aynı koğuşta kaldığımız Fırat Anlı'dan ayrılmak da kolay değil. Umut ederimki ülkede ortak bir akıl oluşur. Bu ülkede artık ortak akılın hareket etmesi gerekir. Sorunları ortak akılla çözmenin dönemidir diye düşünüyorum. Ama sonuç olarak barışın haricinde bir formül düşünemiyorum" dedi.

Sağlığıyla ilgili bir gazetecinin sorusu üzerine Türk, "Sağlık sorunlarım vardı, içeri alınmamızın hukuki bir dayanağı yoktu. İnşallah adalet tecelli eder, tüm arkadaşlarımız serbest kalır" diye karşılık verdi. Ahmet Türk, avukatları ve Mardin'den gelen yakınları ve DBP Elazığ teşkilatı üyeleriyle birlikte cezaevinden ayrıldı.