MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında önce görevden alınan sonra tutuklanan Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine Mardin Sulh Ceza Hakimliği tahliyesine karar verdi. Kararın ardından Ahmet Türk, Elazığ Cezaevi'nden çıktı
Görüntü Dökümü
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-Cezaevinden görüntü
-Ahmet Türk'ün cezaevinden çıkması
-Ahmet Türk'ün açıklamaları
-detaylar
Haber: Şahismail GEZİCİ / ELAZIĞ -
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Dha Yurt - Ahmet Türk Cezaevinden Çıktı (1)
MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında önce görevden alınan sonra tutuklanan Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine Mardin Sulh Ceza Hakimliği tahliyesine karar verdi.
MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında önce görevden alınan sonra tutuklanan Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine Mardin Sulh Ceza Hakimliği tahliyesine karar verdi. Kararın ardından Ahmet Türk, Elazığ Cezaevi'nden çıktı