Dha Yurt - Afyonkarahisar'da Yağ Fabrikasında Önce Patlama, Sonra Yangın

AFYONKARAHİSAR'da bir firmaya ait yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonrasında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında 2 kişi yaralandı.



Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki patlama saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yağ fabrikasında patlama meydana geldi. Ardından fabrikada yangın çıktı. Binadan metrelerce yükseğe yükselen alevler Afyonkarahisar kent merkezinden görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir patlamaya karşı bölgeye tüm girişleri kapattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yangını söndürmek için bağlı ilçelerden de olay yerine takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Yangından detay



Haber-Kamera: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR,