ADIYAMAN'da, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat polisleri eşliğinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Evlerinde arama yapılan ve bazı örgütsel döküman ele geçirilen 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorgulanmaya başlandı.
Görüntü Dökümü
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Olay yeri
Özel hareket polislerin önlem alması
Polislerin kapıyı amcası
Polisler şüphelileri duvara yaslaması ve üst araması yapması
Evden çıkan dokümanlar
Şüpheli evden çıkartılarak araca alınması
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Polis araçların gelmesi
Şüphelilerin getirilmesi
Sağlık kontrolünden getirilmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 220 MB
Dha Yurt: Adıyaman'da Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı
ADIYAMAN'da, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.