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Dha Yurt: Adıyaman'da Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

Dha Yurt: Adıyaman'da Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

ADIYAMAN'da, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Dha Yurt: Adıyaman'da Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

ADIYAMAN'da, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat polisleri eşliğinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Evlerinde arama yapılan ve bazı örgütsel döküman ele geçirilen 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorgulanmaya başlandı.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Özel hareket polislerin önlem alması

Polislerin kapıyı amcası

Polisler şüphelileri duvara yaslaması ve üst araması yapması

Evden çıkan dokümanlar

Şüpheli evden çıkartılarak araca alınması

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Polis araçların gelmesi

Şüphelilerin getirilmesi

Sağlık kontrolünden getirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 220 MB

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