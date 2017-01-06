Dha Yurt: Adıyaman'da Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

ADIYAMAN'da, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat polisleri eşliğinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Evlerinde arama yapılan ve bazı örgütsel döküman ele geçirilen 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorgulanmaya başlandı.



Görüntü Dökümü



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Olay yeri



Özel hareket polislerin önlem alması



Polislerin kapıyı amcası



Polisler şüphelileri duvara yaslaması ve üst araması yapması



Evden çıkan dokümanlar



Şüpheli evden çıkartılarak araca alınması



Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Polis araçların gelmesi



Şüphelilerin getirilmesi



Sağlık kontrolünden getirilmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



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