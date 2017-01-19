Dha Yurt - Adana Kürkçüler Cezaevi'nde Yangın

ADANA'da bulunan Kürkçüler Cezaevi'nde yangın çıktı. Aralarında çocuklarında bulunduğu dumandan etkilenen çok sayıda kişi ve cezaevi görevlileri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangının söndürüldüğü belirtildi.



Kürkçüler Cezaevi'nin idari bölümünde çıkan yangında aralarında çocuk mahkumların da bulunduğu çok sayıda kişinin dumandan etkilendiği bildirildi. Dumandan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü.



Haber: GÖKHAN KESKİNCİ / ADANA,