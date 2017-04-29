Dha Yurt - Adana'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Adana'da meydana gelen trafik kazasında, otoyolda karşıya geçmeye çalışan 38 yaşındaki Bünyamin Nergiz, bir otomobilin altında 200 metre sürüklenerek feci şekilde can verdi.



Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun (TAG) 15'inci kilometresinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Adana'dan Mersin yönüne giden 31 yaşındaki Hasan Mete'nin kullandığı 34 YP 883 plakalı otomobil, karşı yöne geçmeye çalışan Bünyamin Nergiz'e çarptı. Otomobilin altına düşen Nergiz, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazayı, yoldan geçen bir başka aracın sürücüsü fark edip, Mete'yi uyarması üzerine sürücü Mete olay yerinden yaklaşık 500 metre ileride durdu. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrol ettiği Nergiz'in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Şoka giren otomobil sürücüsü Hasan Mete, polis ekiplerine "Önüme bir şey çıktı, ama ne olduğunu fark etmedim. Köpek sandım, ilerlerken başka bir sürücü uyardı. Alkollü değilim, kaçmadım" şeklinde açıklama yaptı.



Bünyamin Nergiz'e otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Hasan Mete, gözaltına alındı. Geriye, elinde parçalanan poşetten saçılan diploma ve not kağıtları kalan Nergiz'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Kazada ölen Bünyamin Nergiz'e sağlık ekiplerinin müdahalesi



Ölen Bünyamin Nergiz'den geriye kalan evraklar



Hayatını kaybeden Nergiz'in olay yerinden 100 metre ilerideki ayakkabısı



Çarpan sürücü Hasan Mete'nin polisle konuşması



Bünyamin Nergiz'e çarparak hasar gören otomobil



Olay yerinde araştırma yapan polisler



Genel görüntüler



SÜRE: 1.46" - BOYUT: 197 MB



Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI / ADANA,