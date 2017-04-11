Dha Yurt: Adana'da Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Dha Yurt: Adana'da Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen çok sayıda kişinin evine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş şubeleri ile polis merkezlerinin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şapheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Görüntü Dökümü

----------------------

Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı

Zırhlı polis aracının operasyon noktasına gidişi

Özel harekat ve resmi giyimli polislerin baskın yapılacak evin kapısına vurması

Polislerin 'Aç kapıyı polis' diye bağırması

Polislerin eve girmesi

Polislerin evdekilara 'Yat yere' diye bağlırması

Özel harekat polislerinin çinko levhalar ile çevrelenmiş bir evin kapısına vurması

Kapıyı açan şüphelinin üzerini arayan polisler

Polislerin evin bahçesinde inceleme yapması

Polislerin şüphelinin otomobilinde arama yapması

Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri

Genel ve detay görüntüler

Süre: 05'05 Boyut: 310 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Adana Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat, Sağlık, Kamera, Sabah, Polis, Terör, Adana, Dha
sponsored ads