Dha Yurt: Adana'da Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı
ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen çok sayıda kişinin evine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş şubeleri ile polis merkezlerinin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şapheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Görüntü Dökümü
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Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı
Zırhlı polis aracının operasyon noktasına gidişi
Özel harekat ve resmi giyimli polislerin baskın yapılacak evin kapısına vurması
Polislerin 'Aç kapıyı polis' diye bağırması
Polislerin eve girmesi
Polislerin evdekilara 'Yat yere' diye bağlırması
Özel harekat polislerinin çinko levhalar ile çevrelenmiş bir evin kapısına vurması
Kapıyı açan şüphelinin üzerini arayan polisler
Polislerin evin bahçesinde inceleme yapması
Polislerin şüphelinin otomobilinde arama yapması
Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri
Genel ve detay görüntüler
Süre: 05'05 Boyut: 310 MB
Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,