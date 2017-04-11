Dha Yurt: Adana'da Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen çok sayıda kişinin evine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş şubeleri ile polis merkezlerinin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şapheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü



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Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı



Zırhlı polis aracının operasyon noktasına gidişi



Özel harekat ve resmi giyimli polislerin baskın yapılacak evin kapısına vurması



Polislerin 'Aç kapıyı polis' diye bağırması



Polislerin eve girmesi



Polislerin evdekilara 'Yat yere' diye bağlırması



Özel harekat polislerinin çinko levhalar ile çevrelenmiş bir evin kapısına vurması



Kapıyı açan şüphelinin üzerini arayan polisler



Polislerin evin bahçesinde inceleme yapması



Polislerin şüphelinin otomobilinde arama yapması



Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri



Genel ve detay görüntüler



Süre: 05'05 Boyut: 310 MB



Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,