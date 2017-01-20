Dha Yurt - Adana'da Deaş Operasyonu: 10 Gözaltı (2) -Yeniden

Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı (2) -yeniden'Adana'da DEAŞ ve TKP operasyonu: 15 gözaltı' başlıklı haberimizi gözaltına alınan 5 kişinin TKP üyesi olmadığının anlaşılması üzerine yeniden veriyoruz.

Dha Yurt - Adana'da Deaş Operasyonu: 10 Gözaltı (2) -Yeniden

Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı (2) -yeniden

'Adana'da DEAŞ ve TKP operasyonu: 15 gözaltı' başlıklı haberimizi gözaltına alınan 5 kişinin TKP üyesi olmadığının anlaşılması üzerine yeniden veriyoruz.

YENİDEN

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgüttü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Özel Hareket timlerinin de destek verdiği operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Emniyet Müdürlüğü önünde bekleyen polis araçları

Operasyon noktasına giden zırhlı polis araçları

Operasyonun yapldığı adrese giren polisler

Arama yapılan adresin önünde bekleyen zırhlı polis araçları

Uzun namlulu silahla güvenlik önlemi alan özel harekat polisinden görüntü

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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