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Tokat'ın Reşadiye İlçesinde geçen yıl kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı'nın bulunması için Cumhuriyet Savcılığı'nan talimatıyla Kelkit Çayı kenarında kazı çalışmaları başlatıldı.
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Dha Yurt - Abonelerimizin Dikkatine... (Canlı Yayın)
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE... (CANLI YAYIN)Tokat'ın Reşadiye İlçesinde geçen yıl kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı'nın bulunması için Cumhuriyet Savcılığı'nan talimatıyla Kelkit Çayı kenarında kazı çalışmaları başlatıldı.
DHA YURT - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE... (CANLI YAYIN)