Dha Yurt - 40 Yıldır Eşek Sırtında Süt Satıyor

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, 78 yaşındaki Şeyho Özdemir, 40 yıldır eşek sırtında süt satıyor.



Yeni Mahallede yaşayan 8 çocuk babası Şeyho Özdemir, 40 yıldır her sabah Kadife ismini verdiği eşeğiyle sokak sokak geziyor. Özdemir, eşek sırtında taşıdığı sütü satarak geçimini sağlıyor. Yıllar önce kendi hayvanlarından elde ettiği, son zamandarda ise güvendiği insanlardan aldığı sütü satan Özdemir, "Yıllardır eşekle gezerek süt satıyorum. Bu şekilde geçimimi sağlıyorum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Özdemir'ineşekle gezmesi



Şeyho Özdemir ile röp.



Özdemir'den süt alanlar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)



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