Dha Yurt;2. Ordu Komutanlığında Darbe Girişimi Gecesi Fatih Kılınç'ın Son Görüntüleri ve Vurulma Anı

15 Temmuz darbe girişiminde Malatya 2. Ordu Komutanlığında güvenlik güçleri tarafından öldürülen İstihbarat Kurmay Binbaşı Fatih Kılınç'ın son görüntüleri ve vurulma anı ortaya çıktı.15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimi esnasında 2. Ordu Komutanlığında Harekat Başkanlığında İstihbarat Kurmay Binbaşı olarak görev yapan Fatih Kılınç'ın güvenlik güçleri ile çatışmadaki son görüntüleri ortaya çıktı. Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ile Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan iddianamede Fatih Kılınç'ın, "Malatya 2. Ordu Komutanlığında darbeye teşebbüs içerisinde aktif rol aldığı, teşebbüsün ilk saatlerinden itibaren koğuşlarda bulunan askerleri silahlandırıp, nizamiye bölgelerinde mevzi aldırdığı ve nizamiye dışına atış emirleri vererek sivil halka ve emniyet kuvvetlerine ateş ettirdiği ve şüphelinin de ateşli silah kullandığı, emniyet güçleri ile silahlı çatışmaya girdiği, bu çatışma sırasında öldüğü bildirildi.



BUGÜN SAVAŞ GÜNÜ



Savcılık tarafından yapılan soruşturma kapsamında 2. Ordu Komutanlığı'nda bulunan 61 güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler saniye saniye izlendi. Yapılan teşhis ve tanıkların beyanları ile ele geçirilen belgelerin toplanmasının ardından hazırlanan iddianamede yer alan verilerde, Kurmay Binbaşı Fatih Kılınç'ın güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirildiği öğrenildi. Karargahta görevli erlerin savcılık tarafından alınan ifadesinde, şüpheli T.A.'nın, "2. Ordu Komutanlığında er olarak görev yaptığı, 16/07/2016 tarihinde saat 02.00 sıralarında nöbet için uyandığı, saat 04.20'de nöbetinin bitmesine müteakip, nöbet yerinden ayrıldığı sırada çatışma sırasında ölen Binbaşı Fatih Kılınç ile karşılaştığı, Binbaşı Fatih Kılıç'ın 'bugün savaş günü silahınızı alın ve beni takip edin' diyerek şüphelinin de aralarında bulunduğu askerleri Ani Müdahale Mangasına götürdüğü, burada şüphelinin şarjör alarak 2 Nolu nizamiye yanına gittikleri ve burada mevzilendikleri, nizamiye bölgesinde bulunan ve darbeye karşı tedbir almış olan Jandarma tarafından söz konusu eylemin yasa dışı olduğu, Türkiye Cumhuriyetine karşı bir darbe teşebbüsü olduğu, bu nedenle direnç gösterilmemesi ve ateş edilmemesi ikazı anons edilerek bildirilmesine rağmen, ölen Fatih Kılınç'ın nizamiye dışına doğru ateş ederek askerlere de 'siz de kimi görürseniz ateş edin' talimatı üzerine şüphelinin de aralarında bulunduğu askerlerle birlikte iki el ateş ettiği ve akabinde geri çekilerek koğuşlar bölgesine gittiğiö ifadeleri kaydedildi.



BAŞINDAN VURULUYOR



İddianamede yer alan güvenlik kamera kayıtlarına göre, Karargah binası Şehitlik bölgesinde piyade tüfeği ile görünen Fatih Kılınç, saat 08.30 sularında Albay Bahadır Erdemli ile birlikte denetleme koridorunda görülüyor. Erdemli, Binbaşı Fatih Kılınç ile birlikte koridor bir süre ilerledikten sonra giriş kısmında bulunan kapıya tekme arak içeri giriyor. Burada görüntü dışında kalan Kılınç ve Erdemli daha sonra eğilerek diğer odaya geçiyor. Siper alıp atış yapan Fatih Kılınç, güvenlik güçleri tarafından yapılan ateş sonucu 08.48 sularında başında vurularak yere düşüyor. Yanında bulunan Yarbay Erdemli eğilerek Kılınç'ın yanına geliyor burada nabzını kontrol ediyor. Erdemli, telefon ile yaptığı görüşmenin ardından olay yerinden koşarak uzaklaşıyor. 20 dakika yerde yatan Fatih Kılınç'ın yanına Albay Erdemli bir süre sonra tekrar geliyor. Yerde yatan Kılınç'ın üzerinde bulunan cep telefonunu alan Erdemli, ardından yine bir darbeci subay ile birlikte yanlarında getirdikleri örtü ile Kılınç'ı olay yerinden sürükleyerek Harekat Başkanlığına götürüyor. Kılınç'ın taşınma sürecinde yerlerde oluşan kan izini ise Albay Erdemli'nin temizlik aracı ile temizlediği görülüyor.



BAŞSAVCI OLAY YERİNDE



Görüntülerde, darbe girişiminin ardından 2. Ordu Karargahındaki darbe girişimcilerini gözaltına almaya giden Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Badem, saat 16.50 sularında beraberlerinde özel hareket polisi ve jandarma ile Fatih Kılınç'ın cesedinin bulunduğu Hareket Merkezine giderken görülüyor.



OTOPSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI



Başsavcılığın talebi üzerine Fatih Kılınç'ın cesedi üzerinde yapılan otopsi işleminde ise iddianamede şu bilgilere yer verildi: "Ölü Muayene ve Otopsi İşlemi sonucunda ölüm sebebinin 'Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti' sonucu meydana geldiğinin bildirildiği, şüphelinin elbiseleri içerisinde ele geçirilen 'Vali, Emniyet Müdürü gözaltına, gerekirse öldürülsün' yazılı not bulunduğu, bu yazı üzerinde kriminalistik yapılan incelemede; 'Yazının Fatih Kılıç'ın elinden çıktığının' bildirildiği, şüphelinin darbe teşebbüsü içerisinde yer aldığı ve aktif rol aldığı, bu suretle şüphelinin FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi olduğu ve cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek', 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme' suçlarını işlediği anlaşılmış ise de; şüphelinin alınan nüfus kaydında 15.07.2016 tarihinde öldüğünün anlaşılması karşısında; TCK'nun 64. Maddesinin 'sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir, ancak niteliği itibari ile müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir' amir hükmü gereğince şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.



GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLECEK



Mikail PELİT/MALATYA, -