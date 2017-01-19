185 Deaş Hedefi Vuruldu, 16 Terörist Öldürüldü

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 185 hedef karadan ve havadan, Türk, Rus ve koalisyon jetleri tarafından ateş altına alınarak imha edildi, 16 terörist etkisiz hale getirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 149 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu ilerleyişini sürdürürken, Türkiye, Rusya ve koalisyon ülkelerine ait jetler DEAŞ'a ait hedefleri ateş altına aldı. Karadan ateş destek vasıtalarıyla 164 DEAŞ hedefinin vurulduğu harekatta Türkiye tarafından koordinatları bildirilen bazı hedefler ise havadan Rusya ve koalisyon jetleriyle bombalandı. Gün içerisinde 16 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 164 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab, Bzagah ve Kabr al Mukri'de bulunan 18 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma yeri olarak kullanılan 16, karargah olarak kullanılan 2 bina imha edilmiştir. Muhalif unsurlara destek sağlayan unsurlarımızın Bzagah ve Kabr al Mukri'de tespit ettiği 3 DEAŞ hedefi yapılan koordinasyon sonucunda, koalisyon hava unsurları tarafından imha edilmiştir. Rusya Federasyonu ile yapılan mutabakat sonucunda El Bab bölgesinde belirlenen koordinasyon hattının güneyinde tespit edilen DEAŞ hedefleri, Rusya Federasyonuna ait uçaklar tarafından imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 16 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 25 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2970 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."



GAZİANTEP/DHA