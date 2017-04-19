Dha Yurt;12 Şehidin Naaşı Elazığ'a Getirildi

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi kırsalında hava muhalefeti nedeniyle dün düşen helikopterde şehit olan 12 şehidin naaşı bugün sabah saatlerinde Elazığ'a getirildi. Burada yapılacak otopsinin ardından düzenlenecek törenle 12 şehidin naaşı memleketlerine uğurlanacak. Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nden kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve düşen helikopterde şehit olan 12 şehidin naaşı helikopterlerle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'na getirildi. Helikopterden alınan şehit naaşları ambulanslarla hastane morguna getirildi. Burada yapılacak otopsinin ardından şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlanacak. Şehit naaşlarının getirildiği üniversite kampüsü içerisinde sıkı güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Cenazelerin getirildiği Fırat Üniversitesi'ne Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbettin Demirdağ ve askeri yetkililerin de geldiği göründü.



Görüntü Dökümü



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-Helikopterlerin üniversiteye gelişi



-Alınan güvenlik önlemleri



-Şehit naaşlarının ambulansla morga getirilmesi



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, -