Dha Yurt - 10 Kişinin Öldüğü Midibüs Güvenlik Kamerasında
Cenaze dönüşünde 10 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı kazadan 2 dakika önce midibüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.
Cenaze dönüşünde 10 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı kazadan 2 dakika önce midibüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Süleymanbeyler Köyü'nde yol kenarında bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde midibüsün yoldan geçtiği görüldü. Bu görüntüden 2 dakika sonra ise feci kaza meydana geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Midibüsün yoldan geçmesi
28'inci saniyede midibüs geçiyor
Haber: ZONGULDAK
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