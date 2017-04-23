Dha Yurt - 10 Kişinin Öldüğü Midibüs Güvenlik Kamerasında

Cenaze dönüşünde 10 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı kazadan 2 dakika önce midibüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.

Dha Yurt - 10 Kişinin Öldüğü Midibüs Güvenlik Kamerasında

Cenaze dönüşünde 10 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı kazadan 2 dakika önce midibüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Süleymanbeyler Köyü'nde yol kenarında bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde midibüsün yoldan geçtiği görüldü. Bu görüntüden 2 dakika sonra ise feci kaza meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Midibüsün yoldan geçmesi

28'inci saniyede midibüs geçiyor

Haber: ZONGULDAK

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